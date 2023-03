Pradè: “Dodò ha fatto una gara superlativa, Ikonè sta diventando concreto. Commisso? Ha sofferto molto”

È un Daniele Pradè euforico quello che ha commentato la netta affermazione della Fiorentina sul Milan. Queste le parole del direttore sportivo viola rilasciate ai canali ufficiali della società: “Prestazioni come queste ti aiutano a prendere fiducia e esprimere il potenziale che hai. Le prestazioni le abbiamo sempre fatte, a eccezione forse di un paio paio di gare. Dobbiamo continuare su questa strada, giovedi giocheremo un’altra partita. Quella di oggi era una giornata speciale, volevamo omaggiare la memoria di Davide e poi c’era un’atmosfera incredibile allo stadio. Quando è cosi è dificile venire a fare punti a Firenze”.

Continua Pradè: “Abbiamo preso un calciatore come Dodò, che veniva da otto mesi di stop. Ha iniziato non benissimo, poi si è fermato per un infortunio e ha avuto qualche difficoltà. Oggi però ha fatto una partita superlativa. Ikonè sta diventando concreto, le punte stanno facendo il loro dovere e la squadra riesce a esprimere tanto”.

Riguardo Commisso: “Lui, la moglie, il figlio e anche Barone hanno sofferto tanto e non erano preparati a tutto questo”.

