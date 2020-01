Alcune parole di Pradè in conferenza hanno fatto capire che non è scontato che la Fiorentina prende altri calciatori, configurando una situazione simile a quella accaduta alla fine del mercato estivo: “Abbiamo bisogno a livello numerico di un difensore e di un centrocampista. L’ultima settimana è quello che determina tutto perchè stanno chiedendo cifre folli. Comprare tanto per comprare non ha senso. Se riusciamo a prendere giocatori bene, altrimenti siamo contenti cosi'”

Clicca il link qui sotto per leggere tutte le parole del DS viola:

https://www.labaroviola.com/prade-sottil-potrebbe-andare-in-prestito-anche-in-serie-a-pedro-e-stato-un-fallimento-tecnico-ma/93167/