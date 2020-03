Decisamente più complesso invece il discorso su Cristiano Biraghi, in prestito dalla Fiorentina con riscatto fissato a 12 milioni. Troppi, al momento attuale, per un laterale che non ha mai completamente convinto anche quando da ottobre a gennaio è diventato per necessità titolare inamovibile. Dalla Fiorentina rientrerà Dalbert, ma il brasiliano non rientra nei piani oggi come nella scorsa estate. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.