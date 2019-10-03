Dalbert: "Ora non abbiamo paura di nessuno. La cosa più importante? La vittoria anche se..."

Queste le parole rilasciate sui social della Fiorentina da Dalbert: "Ho iniziato bene, sono felice, contento di questo inizio di campionato, stiamo lavorando bene e vogliamo continuare così. Siamo un...

Queste le parole rilasciate sui social della Fiorentina da Dalbert: "Ho iniziato bene, sono felice, contento di questo inizio di campionato, stiamo lavorando bene e vogliamo continuare così. Siamo un gruppo giovane, una squadra forte e mi sto trovando molto bene qui, quando si vince è tutto più bello. Ribery è un calciatore d'esperienza, che lavora sempre ad un alto livello, ci aiuta tanto sia in campo che fuori e per noi è importantissimo. Ho parlato con tanti miei ex compagni di Fiorentina e di Firenze, mi hanno detto tutti dei tifosi e del loro calore. Contro la Juventus ho trovato un ambiente fantastico, sia io che la mia famiglia ci troviamo molto bene qui. Sappiamo che con l’Udinese sarà una partita difficile ma stiamo lavorando bene, arriviamo da risultati positivi, la strada è quella giusta e vogliamo continuare in questa direzione. La squadra è forte, in questo periodo non abbiamo paura di nessuno Tra i friulani c’è un mio caro amico che è Samir, lo conosco da tanto ed è forte ma anche noi siamo forti. La cosa più importante? Sicuramente la vittoria”.