Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, nella sede dell’Inter, ieri mattina, si sono visti anche Daniele Pradé e Joe Barone. Smentita l’indiscrezione legata a Castrovilli – per la Fiorentina è incedibile – i due club hanno in verità parlato di Dalbert e Biraghi. I due torneranno alla base: Dalbert per partire nuovamente, Biraghi per inseguire il sogno Europeo con la Fiorentina.

