Secondo quanto riporta Tuttosport la valutazione di Federico Chiesa resta di circa 60 milioni. L’idea di Marotta è quella di arrivare a prendere l’attaccante viola mettendo sul piatto delle contropartite tecniche. Offrire 20-30 milioni e raggiungere i 60 con altri cartellini. In primis potrebbero offrire Dalbert, ora in prestito secco ai viola valutato 12 milioni poi le altre opzioni sono Nainggolan se dovesse far ritorno a Milano, pesa il suo bilancio di 20 milioni, l’Inter però dovrebbe aiutare i viola per l’ingaggio. Spunta anche Gagliardini e Pinamonti, ora al Genoa ma destinato a tornare a casa Inter, anche lui in passato era stato nel mirino della Fiorentina.