Notizie Gagliardini Fiorentina

Da James Rodriguez a Isco fino a Gagliardini e Pereyra, tanti svincolati che la Fiorentina può prendere
27 giugno 2023 09:48
Asllani che rimpianto! Inzaghi gli preferisce Gagliardini. A Firenze sarebbe un top in mezzo al campo
20 settembre 2022 13:07
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29 maggio 2022 10:09
Nazione, post Torreira? Si guarda in casa Inter, Sensi-Gagliardini nel mirino
28 maggio 2022 10:01
Sconcerti scontro con Massimo Mauro: "Vidal e Vecino non giocherebbero nella Fiorentina"
07 marzo 2022 16:12
Bongiorni: "Fiorentina prenda Gagliardini a gennaio. Serve un terzino destro. Bonaventura farà 7 gol.."
12 dicembre 2020 18:03
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07 giugno 2020 13:20
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31 maggio 2020 15:24
Quanti possibili intrecci di mercato tra Fiorentina e Inter! Da Chiesa a Nainggolan tutti i nomi
06 maggio 2020 11:11
Tuttosport, Fiorentina sulle tracce di Gagliardini: la sua valutazione è di 25 milioni
04 maggio 2020 09:09
Tuttosport, Il poker dell'Inter per prendere Chiesa: Dalbert, Nainggolan, Gagliardini e Pinamonti
25 aprile 2020 11:50
Asse Inter-Fiorentina. Non solo Chiesa, Dalbert e Nainggolan, si parla di Esposito e Gagliardini
09 aprile 2020 14:56
Gagliardini, il suo futuro è lontano dall'Inter: la Fiorentina è pronta ad accoglierlo
06 aprile 2020 18:39
Stellini, vice di Conte: “Contro la Fiorentina Gagliardini e Brozovic probabilmente indisponibili”
26 gennaio 2020 19:36
La Fiorentina nelle scorse settimane aveva chiesto all'Inter informazioni per Gagliardini. La risposta nerazzurra...
02 luglio 2019 16:59
(FOTO): Gagliardini mostra con lo smartphone un fermo immagine ad Abisso
24 febbraio 2019 23:25
Sconcerti: "Difficile migliorare il centrocampo a Gennaio, ha ragione Corvino. Ecco perché Muriel era ciò che serviva.."
24 gennaio 2019 22:14
Tuttosport, concorrenza del Torino alla Fiorentina per Gagliardini. I dettagli
24 gennaio 2019 16:46
"Zurkowski viola a giugno, Pjaca vuole rimanere. Gagliardini alla Fiorentina se..."
24 gennaio 2019 15:41
Pedullà: "La pista Gagliardini non è sfumata. Ecco cosa aspettano i viola..."
24 gennaio 2019 12:00
Laudisa: "Chiesa non rientrerebbe nell'affare Gagliardini-Fiorentina. Su Traore', una mossa alla Corvino..
23 gennaio 2019 21:57
Nazione, si complica Gagliardini. Pjaca vicino al Genoa. Rasmussen...
23 gennaio 2019 09:27
Casa Mercato Viola, Gagliardini si allontana. Pjaca se ne va, ecco dove...
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Da Milano, l'Inter non vuole più vendere Gagliardini a gennaio, si tratta con la Fiorentina...
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Venerato: "Agente di Badelj in contatto con Corvino, lui vorrebbe tornare"
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"Gagliardini non vuole la Fiorentina? Falso, ha accettato i viola. L'Inter mi ha detto..."
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CdS, Inter e Fiorentina vogliono un accordo per Gagliardini. Problema Eysseric, la società viola...
22 gennaio 2019 11:16
Repubblica, Gagliardini vicino alla Fiorentina, Pioli decisivo nella trattativa
22 gennaio 2019 10:50
Gazzetta: "Gagliardini non vuole andare a Firenze né all'estero, preferisce giocarsela all'Inter"
22 gennaio 2019 09:17
PIOLI VIA A GIUGNO, LO HA DECISO CORVINO. GAGLIARDINI, TUTTA LA VERITA'.
21 gennaio 2019 22:37
Casa Mercato Viola, Dragowski rinnova e se ne va. Tutte le novità su Gagliardini
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Da Milano, l'Inter non cede alle richieste della Fiorentina per Gagliardini. Il retroscena
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CdS, per Chiesa distanza 20 milioni tra Inter e Fiorentina, Karamoh e Gagliardini nella trattativa?
20 gennaio 2019 12:27
Tuttosport, l'Inter offre Karamoh, Candreva e Gagliardini alla Fiorentina per avere Benassi. La società viola...
04 gennaio 2019 10:53
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