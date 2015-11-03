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Notizie Gagliardini Fiorentina

Da James Rodriguez a Isco fino a Gagliardini e Pereyra, tanti svincolati che la Fiorentina può prendere

27 giugno 2023 09:48

Asllani che rimpianto! Inzaghi gli preferisce Gagliardini. A Firenze sarebbe un top in mezzo al campo

20 settembre 2022 13:07

Nazione, Torreira addio? La Fiorentina cerca un regista, Sensi o Gagliardini sul taccuino

29 maggio 2022 10:09

Nazione, post Torreira? Si guarda in casa Inter, Sensi-Gagliardini nel mirino

28 maggio 2022 10:01

Sconcerti scontro con Massimo Mauro: "Vidal e Vecino non giocherebbero nella Fiorentina"

07 marzo 2022 16:12

Bongiorni: "Fiorentina prenda Gagliardini a gennaio. Serve un terzino destro. Bonaventura farà 7 gol.."

12 dicembre 2020 18:03

Tuttosport, Inter e Juve vogliono strappare il sì di Rocco per Chiesa: ecco tutte le contropartite offerte ai viola

07 giugno 2020 13:20

Tuttosport, Gagliardini-Inter sarà addio? Fiorentina su di lui, i nerazzurri lo valutano 20-25 milioni

31 maggio 2020 15:24

Quanti possibili intrecci di mercato tra Fiorentina e Inter! Da Chiesa a Nainggolan tutti i nomi

06 maggio 2020 11:11

Tuttosport, Fiorentina sulle tracce di Gagliardini: la sua valutazione è di 25 milioni

04 maggio 2020 09:09

Tuttosport, Il poker dell'Inter per prendere Chiesa: Dalbert, Nainggolan, Gagliardini e Pinamonti

25 aprile 2020 11:50

Asse Inter-Fiorentina. Non solo Chiesa, Dalbert e Nainggolan, si parla di Esposito e Gagliardini

09 aprile 2020 14:56

Gagliardini, il suo futuro è lontano dall'Inter: la Fiorentina è pronta ad accoglierlo

06 aprile 2020 18:39

Stellini, vice di Conte: “Contro la Fiorentina Gagliardini e Brozovic probabilmente indisponibili”

26 gennaio 2020 19:36

La Fiorentina nelle scorse settimane aveva chiesto all'Inter informazioni per Gagliardini. La risposta nerazzurra...

02 luglio 2019 16:59

(FOTO): Gagliardini mostra con lo smartphone un fermo immagine ad Abisso

24 febbraio 2019 23:25

Sconcerti: "Difficile migliorare il centrocampo a Gennaio, ha ragione Corvino. Ecco perché Muriel era ciò che serviva.."

24 gennaio 2019 22:14

Tuttosport, concorrenza del Torino alla Fiorentina per Gagliardini. I dettagli

24 gennaio 2019 16:46

"Zurkowski viola a giugno, Pjaca vuole rimanere. Gagliardini alla Fiorentina se..."

24 gennaio 2019 15:41

Pedullà: "La pista Gagliardini non è sfumata. Ecco cosa aspettano i viola..."

24 gennaio 2019 12:00

Laudisa: "Chiesa non rientrerebbe nell'affare Gagliardini-Fiorentina. Su Traore', una mossa alla Corvino..

23 gennaio 2019 21:57

Nazione, si complica Gagliardini. Pjaca vicino al Genoa. Rasmussen...

23 gennaio 2019 09:27

Casa Mercato Viola, Gagliardini si allontana. Pjaca se ne va, ecco dove...

22 gennaio 2019 21:05

Da Milano, l'Inter non vuole più vendere Gagliardini a gennaio, si tratta con la Fiorentina...

22 gennaio 2019 20:51

Venerato: "Agente di Badelj in contatto con Corvino, lui vorrebbe tornare"

22 gennaio 2019 18:24

"Gagliardini non vuole la Fiorentina? Falso, ha accettato i viola. L'Inter mi ha detto..."

22 gennaio 2019 17:25

CdS, Inter e Fiorentina vogliono un accordo per Gagliardini. Problema Eysseric, la società viola...

22 gennaio 2019 11:16

Repubblica, Gagliardini vicino alla Fiorentina, Pioli decisivo nella trattativa

22 gennaio 2019 10:50

Gazzetta: "Gagliardini non vuole andare a Firenze né all'estero, preferisce giocarsela all'Inter"

22 gennaio 2019 09:17

PIOLI VIA A GIUGNO, LO HA DECISO CORVINO. GAGLIARDINI, TUTTA LA VERITA'.

21 gennaio 2019 22:37

Casa Mercato Viola, Dragowski rinnova e se ne va. Tutte le novità su Gagliardini

21 gennaio 2019 22:29

Da Milano, l'Inter non cede alle richieste della Fiorentina per Gagliardini. Il retroscena

21 gennaio 2019 17:08

Gagliardini vicino alla Fiorentina, prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni. I dettagli

21 gennaio 2019 15:39

"La Fiorentina vuole Gagliardini per il suo centrocampo. Ecco l'offerta dei viola"

21 gennaio 2019 14:13

La Fiorentina per il centrocampo vuole Gagliardini. La richiesta dell'Inter...

21 gennaio 2019 11:04

CdS, per Chiesa distanza 20 milioni tra Inter e Fiorentina, Karamoh e Gagliardini nella trattativa?

20 gennaio 2019 12:27

Tuttosport, l'Inter offre Karamoh, Candreva e Gagliardini alla Fiorentina per avere Benassi. La società viola...

04 gennaio 2019 10:53

Qui Inter: Borja arretra a mediano e solo un cambio a Firenze, dentro Brozovic per Gagliardini

04 gennaio 2018 16:49

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