"La Fiorentina vuole Gagliardini per il suo centrocampo. Ecco l'offerta dei viola"

Queste le parole a Radio Bruno di Alfredo Pedulà a Radio Bruno: "Gagliardini vuole lasciare l’Inter per giocare con maggiore continuità. La Fiorentina ci sta pensando concretamente, in un valzer di ce...

Queste le parole a Radio Bruno di Alfredo Pedulà a Radio Bruno: "Gagliardini vuole lasciare l’Inter per giocare con maggiore continuità. La Fiorentina ci sta pensando concretamente, in un valzer di centrocampisti molto più ampio che potrebbe coinvolgere Barella: l’Inter aveva acquisito una posizione di vantaggio e se sbloccasse l’affare subito, potrebbe liberare Gagliardini in prestito con diritto di riscatto. Per la Fiorentina potrebbe essere il centrocampista ideale”.

Sul portiere: “Dragowski al 90% andrà all’Empoli per fare il titolare, la Fiorentina a quel punto avrà bisogno di un vice ed è concreta la possibilità che sia Terracciano, in alternativa c’è sempre Belec della Samp” ha aggiunto Pedullà.