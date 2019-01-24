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Tuttosport, concorrenza del Torino alla Fiorentina per Gagliardini. I dettagli

Oltre alla Fiorentina un altro club di Serie A ha chiesto informazioni all'Inter per Roberto Gagliardini. Secondo quanto riportato da Tuttosport il Torino di Walter Mazzarri, sta sondando il terreno p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2019 16:46
Tuttosport, concorrenza del Torino alla Fiorentina per Gagliardini. I dettagli -
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Oltre alla Fiorentina un altro club di Serie A ha chiesto informazioni all'Inter per Roberto Gagliardini. Secondo quanto riportato da Tuttosport il Torino di Walter Mazzarri, sta sondando il terreno per prelevare l'ex Atalanta in prestito a gennaio.

Fonte: Calciomercato.com

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