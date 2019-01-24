Pedullà: "La pista Gagliardini non è sfumata. Ecco cosa aspettano i viola..."
Questi alcuni concetti ripresi da Alfredopedullà.com: “Il club viola aspetta le mosse dell’Inter, se la società nerazzurra intenderà non privarsi dell’ex Atalanta in prestito con diritto di riscatto,...
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2019 12:00
Questi alcuni concetti ripresi da Alfredopedullà.com: “Il club viola aspetta le mosse dell’Inter, se la società nerazzurra intenderà non privarsi dell’ex Atalanta in prestito con diritto di riscatto, la trattativa non avrebbe sbocchi. Ma è giusto aspettare ancora dopo i sondaggi del 21 gennaio”.