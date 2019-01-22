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Casa Mercato Viola, Gagliardini si allontana. Pjaca se ne va, ecco dove...

di Lorenzo BigiottiL’Inter al momento sta riflettendo sulla cessione di Gagliardini: il centrocampista dovrebbe rimanere fino a giugno quando poi potrebbe salutare i nerazzurri. Frenata sull’asse Mila...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
22 gennaio 2019 21:05
Casa Mercato Viola, Gagliardini si allontana. Pjaca se ne va, ecco dove... - during the Serie A match between FC Internazionale and AC ChievoVerona at Stadio Giuseppe Meazza on January 14, 2017 in Milan, Italy.
during the Serie A match between FC Internazionale and AC ChievoVerona at Stadio Giuseppe Meazza on January 14, 2017 in Milan, Italy.
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di Lorenzo Bigiotti

L’Inter al momento sta riflettendo sulla cessione di Gagliardini: il centrocampista dovrebbe rimanere fino a giugno quando poi potrebbe salutare i nerazzurri. Frenata sull’asse Milano-Firenze, un altro obiettivo per il centrocampo rischia di sfumare.

Marko Pjaca invece è ad un passo dal Genoa. Sta andando in scena un incontro fra il presidente del Genoa Enrico Preziosi ed il ds della Juventus Fabio Paratici per decidere il futuro dell’attaccante croato della Fiorentina, possibile un suo trasferimento immediato.

 

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