Casa Mercato Viola, Gagliardini si allontana. Pjaca se ne va, ecco dove...
di Lorenzo BigiottiL’Inter al momento sta riflettendo sulla cessione di Gagliardini: il centrocampista dovrebbe rimanere fino a giugno quando poi potrebbe salutare i nerazzurri. Frenata sull’asse Mila...
di Lorenzo Bigiotti
L’Inter al momento sta riflettendo sulla cessione di Gagliardini: il centrocampista dovrebbe rimanere fino a giugno quando poi potrebbe salutare i nerazzurri. Frenata sull’asse Milano-Firenze, un altro obiettivo per il centrocampo rischia di sfumare.
Marko Pjaca invece è ad un passo dal Genoa. Sta andando in scena un incontro fra il presidente del Genoa Enrico Preziosi ed il ds della Juventus Fabio Paratici per decidere il futuro dell’attaccante croato della Fiorentina, possibile un suo trasferimento immediato.