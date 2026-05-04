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Paratici: "Appena raggiungeremo la salvezza ci incontreremo con Vanoli per discutere il presente e il futuro insieme"

Le parole di Fabio Paratici prima di Roma-Fiorentina sul presente e il futuro della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 maggio 2026 20:32
Paratici: "Appena raggiungeremo la salvezza ci incontreremo con Vanoli per discutere il presente e il futuro insieme" -
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Fabio Paratici ha parlato pochi minuti prima di Roma-Fiorentina.
Ecco le parole del direttore sportivo viola raccolte da Dazn:

"E' sempre diffiicile ottenere gli obbiettivi, si vive con il pathos di tutto il lavoro intorno a te e tutti fanno e si vive con un po' di patema d'animo"

Sui giocatori

"La squadra nasce con un unione di intenti tra società e allenatore, in termini di stile di gioco e in base alle indicazioni di un allenatore. Ci siederemo con Paolo per parlare di questa stagione e programmare la prossima. Saremo molto felici se qualcuno venisse a chiedere i nostri giocatori ma saremo felici di valutare anche la permanenza di ogni singolo elemento".

Sul futuro con Vanoli
"Noi parliamo tutti i giorni con Vanoli e parliamo di tutte queste cose da quando siamo arrivati. A tutti noi piace parlare di futuro, se e quando raggiungeremo la matematica certezza ci siederemo con lui per quello che abbiamo fatto quest'anno e per quello che faremo per il prossimo"

Sul 2-1 della Lazio:
"Lo sapranno già, mi dispiace per la Cremonese ma sono felice per noi"

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