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Notizie Pjaca Fiorentina

Ex viola, l'attaccante della Juventus Marko Pjaca è molto vicino al Torino

27 luglio 2021 22:49

All'88 il Genoa passa in vantaggio al Franchi contro la Fiorentina. Il gol lo sigla l'ex viola Pjaca

07 dicembre 2020 22:34

"Fiorentina - Genoa commedia degli errori. Badelj involuto. Pjaca? Senza ruolo, un affronto la dieci di Antognoni.."

07 dicembre 2020 13:17

Pjaca della Juventus e Zappacosta del Chelsea vanno al Genoa. I dettagli

18 settembre 2020 10:35

Dal Belgio, Pjaca ha deluso anche all'Anderlecht. Il club belga lo rispedisce di corsa alla Juventus

21 giugno 2020 17:41

Agente Pjaca: "Marko ha ancora un altro anno di prestito con l'Anderlecht, vedremo se resterà"

13 aprile 2020 17:50

Ufficiale: Pjaca è un nuovo calciatore dell'Anderlecht. La formula

31 gennaio 2020 21:14

Domani l'ex giocatore viola Pjaca andrà a Roma a fare le visite mediche per poi volare in Sardegna

23 gennaio 2020 21:14

Ag. Pjaca: "Marko a gennaio andrà a giocare. C'è l'interesse della Lazio. Le altre.."

09 gennaio 2020 13:52

Tuttosport, La Juve a gennaio farà partire Pjaca in prestito. Cagliari in pole position..

05 gennaio 2020 19:40

La Sampdoria si muove per Pjaca. L' ex viola finalmente recuperato. La situazione..

18 dicembre 2019 21:37

Ex viola, Pjaca può essere la pedina di scambio giusta per la Juve per arrivare a Tonali

06 dicembre 2019 12:06

Situazione riscatti, il punto sui giocatori che hanno giocato in prestito nella Fiorentina questa stagione

04 giugno 2019 12:43

L'ultima gaffe social della Fiorentina, postano Pjaca che fa "marameo" e i tifosi si scatenano nei commenti

06 maggio 2019 19:41

Retroscena Pjaca, a gennaio Juventus e Fiorentina lo hanno offerto al Milan, aveva accettato ma...

14 marzo 2019 01:24

INFORTUNIO PJACA, PIOLI: DIAMO SPAZIO A MONTIEL? E PENSANDO AL "TRENO EUROPA"...

09 marzo 2019 16:22

ACF, ROTTURA DEL CROCIATO PER PJACA. STAGIONE TERMINATA

09 marzo 2019 14:32

Tuttosport, la Fiorentina non riscatterà Pjaca. La Juventus con il croato farà...

04 marzo 2019 14:27

"Pioli moderno e propositivo. Pjaca ha un problema di testa. In allenamento..."

19 febbraio 2019 10:34

Da Genova, in estate Perinetti riproverà a portare Pjaca alla corte di Prandelli. La Juventus...

15 febbraio 2019 11:41

Zazzaroni: "Mi aspetto il rilancio di Simeone. Europa raggiungibile. I viola non possono prescindere da.."

14 febbraio 2019 21:47

Giovanni Simeone, sara' in ballottaggio con Gerson per la sfida con la Spal. Il motivo

12 febbraio 2019 20:20

PAGELLE VIOLA: EDIMILSON MVP. MALE GERSON E VERETOUT. MURIEL...

03 febbraio 2019 16:25

Antognoni: "Pjaca ha rifiutato di trasferirsi e rimane con noi. Vedrete che alla fine..."

27 gennaio 2019 15:03

Retroscena Juventus, voleva mandare Pjaca al Genoa come contropartita per Kouamè

26 gennaio 2019 02:20

Bucchioni: "La Fiorentina non deve temere di perdere Chiesa. Corvino lo spieghi serenamente ai suoi tifosi. Su Muriel.."

25 gennaio 2019 21:51

Casa Mercato VIola, arriva Zurkowski i dettagli. Ceduto Diakhatè. Pjaca...

25 gennaio 2019 21:41

Pjaca ha deciso, resta alla Fiorentina. No al Genoa, ha fatto sapere a Preziosi che...

25 gennaio 2019 17:51

Corvino: "Dovevo scegliere tra Pjaca e De Paul. Chiesa lo vedo alla Fiorentina, va via solo se..."

25 gennaio 2019 09:25

Casa Mercato Viola, ecco le novità su Zurkowski. Tutte le news su mercato

24 gennaio 2019 23:16

"Ecco perchè la Fiorentina vuole chiudere adesso per Zurkowski. Eysseric e Pjaca..."

24 gennaio 2019 20:00

Il presidente del Genoa Preziosi incontra il procuratore di Pjaca, vuole convincerlo

24 gennaio 2019 18:26

Ansa, il Genoa si scatena: presi Sanabria e Sturaro. Per Pjaca la Juventus ha dato l'ok. Adesso il croato...

24 gennaio 2019 16:52

"Zurkowski viola a giugno, Pjaca vuole rimanere. Gagliardini alla Fiorentina se..."

24 gennaio 2019 15:41

Pjaca al Genoa? Juve d'accordo ma decide il croato. Dalla Fiorentina fanno sapere...

24 gennaio 2019 13:45

PJACA, EYSSERIC E THEREAU AI SALUTI. LA FIORENTINA CERCA UN ATTACCANTE PER TUTELARSI

24 gennaio 2019 12:20

Casa Mercato Viola, Sottil se ne va in prestito ecco dove. Pjaca...

23 gennaio 2019 23:22

Laudisa: "Chiesa non rientrerebbe nell'affare Gagliardini-Fiorentina. Su Traore', una mossa alla Corvino..

23 gennaio 2019 21:57

Pedullà: "Pjaca al Genoa? Se lui non vuole non si fa nulla. Chiesa via soltanto se ti danno 90 milioni"

23 gennaio 2019 15:14

Gazzetta, Preziosi insiste con la Juventus, vuole avere Pjaca a gennaio. Paratici...

23 gennaio 2019 12:03

CdS, Pjaca blocca il trasferimento al Genoa, vuole rimanere alla Fiorentina. La possibilità...

23 gennaio 2019 11:42

Sky Sport, incontro Genoa-Juventus per Pjaca, vicinissimo l'addio alla Fiorentina

22 gennaio 2019 23:54

Casa Mercato Viola, Gagliardini si allontana. Pjaca se ne va, ecco dove...

22 gennaio 2019 21:05

Venerato: "Agente di Badelj in contatto con Corvino, lui vorrebbe tornare"

22 gennaio 2019 18:24

La Fiorentina ha accettato la richiesta del Genoa, Pjaca vicino a lasciare Firenze. Le ultime

22 gennaio 2019 18:15

Gianluca Di Marzio: "Genoa, c'è ottimismo per Pjaca"

22 gennaio 2019 18:12

Pedullà: "Vlahovic vuole rimanere ed è un bel segnale, Pjaca deve risalire la corrente"

19 gennaio 2019 15:26

Ag. Pjaca: "Vuole restare a Firenze. Ha un blocco mentale, prima di molte partite..."

19 gennaio 2019 13:00

Casa Mercato Viola, Lobotka difficile ma la viola non molla. Ecco la strategia

18 gennaio 2019 21:33

Calciomercato.com, Piatek al Milan spinge Pjaca al Genoa? La Fiorentina nel frattempo...

18 gennaio 2019 20:50

Casa Mercato Viola, Pjaca in Turchia? Laurinì piace alla Samp al suo posto...

16 gennaio 2019 20:39

Nazione, la Juventus vuole vendere Pjaca al Besiktas in prestito con obbligo di riscatto

16 gennaio 2019 10:50

Casa Mercato Viola, nuovo rifiuto per Obiang. Dabo se ne va. Da Empoli..

15 gennaio 2019 22:07

"Contento per Traorè, è un diavolo. Il mercato fatto adesso andava fatto a giugno scorso..."

15 gennaio 2019 14:39

TMW: il punto sul mercato in uscita: Pjaca rimane a Firenze. Gerson e Laurini...

14 gennaio 2019 19:14

"Biraghi la sorpresa, Muriel non è grasso. Pjaca delusione, Simeone deve capire che..."

11 gennaio 2019 12:40

Marino: "Proverei Pjaca in mediana, prima di perderlo. Vedrete resterà a Firenze. Su Diawara vi dico che.."

10 gennaio 2019 21:49

Lucchesi: "La Fiorentina fa bene a far finta di voler tenere Pjaca. Andrà via a gennaio"

10 gennaio 2019 18:30

Tuttosport, Pjaca potrebbe andare al Milan già a gennaio. Il retroscena e la possibilità

10 gennaio 2019 13:47

SUPER MURIEL, CRISI SIMEONE, BENE NORGAARD: PIOLI HA CAPITO I SUOI ERRORI. MARKO PJACA COME MARIO GOMEZ? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

09 gennaio 2019 23:22

Sky, per Pjaca oltre al Fulham di Ranieri si fanno avanti Parma e Cagliari

09 gennaio 2019 09:45

Casa Mercato Viola, Diawara vuole la Fiorentina. Ecco l'offerta viola. Vuskovic...

08 gennaio 2019 21:33

Pedullà: "La Fiorentina ha quasi preso Vuskovic. Nel frattempo Thereau..."

08 gennaio 2019 14:08

Ancora Pioli: "Pjaca se ne andrà? L'incontro Ramadani-Juve degli scorsi giorni..."

08 gennaio 2019 12:42

Pioli: "Muriel è entusiasta di stare qua. Ecco come lo farò giocare..."

08 gennaio 2019 12:37

Sky, la Juventus ha chiesto alla Fiorentina di far giocare Pjaca. In caso contrario...

08 gennaio 2019 00:30

Casa Mercato Viola, può arrivare anche Gabbiadini. Caccia ad un esterno destro

07 gennaio 2019 21:19

Pedullà: "Rog? Il Napoli lo cede soltanto come contropartita. Pjaca avrà ancora meno spazio"

07 gennaio 2019 14:11

Per Corvino il centrocampo va bene cosi. Pjaca torna alla Juve? La Fiorentina fa sapere...

07 gennaio 2019 11:01

Pjaca, lo vuole Ranieri al Fulham. La Juve chiede un incontro ai viola. La situazione...

06 gennaio 2019 15:26

Sky Sport, Fiorentina e Juventus hanno deciso di far tornare Pjaca a Torino. Ma Pioli...

05 gennaio 2019 17:30

Sky: Pjaca può andarsene subito, la Juve lo riprende per darlo al Fulham

05 gennaio 2019 15:45

Casa Mercato Viola, il Napoli può cedere Rog ai viola, ma spunta una condizione...

03 gennaio 2019 21:28

Venerato: "La Fiorentina sta pensando di interrompere il prestito di Pjaca"

03 gennaio 2019 18:12

Bucchioni: “Pjaca? Non incide mai, tanto vale far giocare un giovane”

02 gennaio 2019 21:37

FORM.UFFICIALI, PJACA TORNA DAL 1', MIRALLAS OUT. EDIMILSON FERNANDES..

26 dicembre 2018 13:31

Repubblica, Milenkovic via a Giugno per 50mln, Lafont rinnoverà. Occhio a Gabbadini. Pjaca...

24 dicembre 2018 12:22

Valcareggi: "Dateci Balotelli, se vuole è perfetto. Con Pjaca siamo forti, ma è solo un poster"

19 dicembre 2018 17:24

Rivoluzione attacco: Eysseric ecco la richiesta. Via anche Thereau, Sottil e Vlahovic. In entrata...

19 dicembre 2018 11:45

Gazzetta, Eysseric al Nizza, Thereau verrà regalato. Pjaca a gennaio torna alla Juventus se...

18 dicembre 2018 09:45

"Simeone pessimo, ecco con chi deve arrabbiarsi. Pioli ci ha messo tre mesi per capire..."

17 dicembre 2018 12:47

Casa Mercato Viola, Gerson e Pjaca se ne vanno in anticipo? Nel frattempo Veretout...

13 dicembre 2018 22:34

Bucchioni:"Pioli domenica lancia Norgaard, ma pare il primo a non crederci. Sul ballottaggio Mirallas-Pjaca.."

13 dicembre 2018 18:44

Valcareggi: "Se Pjaca non rende è colpa sua e di Pioli non di Della Valle. La rosa è da sesto posto"

12 dicembre 2018 14:09

Mirallas sorpassa Pjaca nelle gerarchie di Pioli. Adesso il croato è la quarta scelta

12 dicembre 2018 10:28

Matteini:"La scommessa su Pjaca è persa. Pioli si decida a puntare su Sottil, la gente.."

11 dicembre 2018 22:09

Cois: "Il regista é un problema da agosto. Veretout spostato solo per tappare la falla.."

11 dicembre 2018 21:51

Casa Mercato Viola, la Fiorentina vuole Loiodice, ecco l'offerta. Il Flamengo ha chiesto subito Gerson, la risposta dei viola...

11 dicembre 2018 21:37

La Nazione, Pjaca potrebbe tornare alla Juve a Gennaio? Il problema secondo i viola...

11 dicembre 2018 09:56

Mareggini su Lafont: "Sul primo gol l'uscita è giusta, non si pretenda infallibilità. I suoi difensori.."

10 dicembre 2018 22:32

PJACA, IL REBUS E LA FURBATA. ECCO COME METTERE SOTTO SCACCO LA JUVENTUS

10 dicembre 2018 20:05

La Nazione, Pjaca è un flop, la Fiorentina esclude il riscatto a 20 milioni per ora

10 dicembre 2018 17:13

Di Gennaro: "I centrocampisti viola sono da squadra di basso livello. Pjaca deve farsi delle domande"

10 dicembre 2018 14:55

Verso il mercato, da Loiodice a Muriel, ecco tutti i giocatori che sta seguendo Corvino

10 dicembre 2018 11:29

Tuttosport, la Juventus per arrivare a Chiesa offrirà Pjaca e Orsolini. L'inter invece...

05 dicembre 2018 12:43

Di Gennaro: "Simeone non ha cattiveria sottoporta, dovrebbe avere qualcuno con cui sudarsi il posto"

03 dicembre 2018 17:19

Primo cambio per la Fiorentina: Pioli inserisce Pjaca al posto di Benassi

01 dicembre 2018 19:04

Allegri: "Le partite a Firenze non finiscono mai, faranno di tutto per batterci. Su Pjaca..."

30 novembre 2018 12:30

Prandelli: "Juve stai attenta, il pubblico sosterrà la squadra in tutti i modi"

28 novembre 2018 16:37

Zazzaroni:"Corvino a Gennaio porterà una punta estera. Su Pioli non si può parlare male. Simeone.."

27 novembre 2018 20:24

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