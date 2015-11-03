Notizie Pjaca Fiorentina

Ex viola, l'attaccante della Juventus Marko Pjaca è molto vicino al Torino
27 luglio 2021 22:49
All'88 il Genoa passa in vantaggio al Franchi contro la Fiorentina. Il gol lo sigla l'ex viola Pjaca
07 dicembre 2020 22:34
"Fiorentina - Genoa commedia degli errori. Badelj involuto. Pjaca? Senza ruolo, un affronto la dieci di Antognoni.."
07 dicembre 2020 13:17
Pjaca della Juventus e Zappacosta del Chelsea vanno al Genoa. I dettagli
18 settembre 2020 10:35
Dal Belgio, Pjaca ha deluso anche all'Anderlecht. Il club belga lo rispedisce di corsa alla Juventus
21 giugno 2020 17:41
Agente Pjaca: "Marko ha ancora un altro anno di prestito con l'Anderlecht, vedremo se resterà"
13 aprile 2020 17:50
Ufficiale: Pjaca è un nuovo calciatore dell'Anderlecht. La formula
31 gennaio 2020 21:14
Domani l'ex giocatore viola Pjaca andrà a Roma a fare le visite mediche per poi volare in Sardegna
23 gennaio 2020 21:14
Ag. Pjaca: "Marko a gennaio andrà a giocare. C'è l'interesse della Lazio. Le altre.."
09 gennaio 2020 13:52
Tuttosport, La Juve a gennaio farà partire Pjaca in prestito. Cagliari in pole position..
05 gennaio 2020 19:40
La Sampdoria si muove per Pjaca. L' ex viola finalmente recuperato. La situazione..
18 dicembre 2019 21:37
Ex viola, Pjaca può essere la pedina di scambio giusta per la Juve per arrivare a Tonali
06 dicembre 2019 12:06
Situazione riscatti, il punto sui giocatori che hanno giocato in prestito nella Fiorentina questa stagione
04 giugno 2019 12:43
L'ultima gaffe social della Fiorentina, postano Pjaca che fa "marameo" e i tifosi si scatenano nei commenti
06 maggio 2019 19:41
Retroscena Pjaca, a gennaio Juventus e Fiorentina lo hanno offerto al Milan, aveva accettato ma...
14 marzo 2019 01:24
INFORTUNIO PJACA, PIOLI: DIAMO SPAZIO A MONTIEL? E PENSANDO AL "TRENO EUROPA"...
09 marzo 2019 16:22
ACF, ROTTURA DEL CROCIATO PER PJACA. STAGIONE TERMINATA
09 marzo 2019 14:32
Tuttosport, la Fiorentina non riscatterà Pjaca. La Juventus con il croato farà...
04 marzo 2019 14:27
"Pioli moderno e propositivo. Pjaca ha un problema di testa. In allenamento..."
19 febbraio 2019 10:34
Da Genova, in estate Perinetti riproverà a portare Pjaca alla corte di Prandelli. La Juventus...
15 febbraio 2019 11:41
Zazzaroni: "Mi aspetto il rilancio di Simeone. Europa raggiungibile. I viola non possono prescindere da.."
14 febbraio 2019 21:47
Giovanni Simeone, sara' in ballottaggio con Gerson per la sfida con la Spal. Il motivo
12 febbraio 2019 20:20
PAGELLE VIOLA: EDIMILSON MVP. MALE GERSON E VERETOUT. MURIEL...
03 febbraio 2019 16:25
Antognoni: "Pjaca ha rifiutato di trasferirsi e rimane con noi. Vedrete che alla fine..."
27 gennaio 2019 15:03
Retroscena Juventus, voleva mandare Pjaca al Genoa come contropartita per Kouamè
26 gennaio 2019 02:20
Bucchioni: "La Fiorentina non deve temere di perdere Chiesa. Corvino lo spieghi serenamente ai suoi tifosi. Su Muriel.."
25 gennaio 2019 21:51
Casa Mercato VIola, arriva Zurkowski i dettagli. Ceduto Diakhatè. Pjaca...
25 gennaio 2019 21:41
Pjaca ha deciso, resta alla Fiorentina. No al Genoa, ha fatto sapere a Preziosi che...
25 gennaio 2019 17:51
Corvino: "Dovevo scegliere tra Pjaca e De Paul. Chiesa lo vedo alla Fiorentina, va via solo se..."
25 gennaio 2019 09:25
Casa Mercato Viola, ecco le novità su Zurkowski. Tutte le news su mercato
24 gennaio 2019 23:16
"Ecco perchè la Fiorentina vuole chiudere adesso per Zurkowski. Eysseric e Pjaca..."
24 gennaio 2019 20:00
Il presidente del Genoa Preziosi incontra il procuratore di Pjaca, vuole convincerlo
24 gennaio 2019 18:26
Ansa, il Genoa si scatena: presi Sanabria e Sturaro. Per Pjaca la Juventus ha dato l'ok. Adesso il croato...
24 gennaio 2019 16:52
"Zurkowski viola a giugno, Pjaca vuole rimanere. Gagliardini alla Fiorentina se..."
24 gennaio 2019 15:41
Pjaca al Genoa? Juve d'accordo ma decide il croato. Dalla Fiorentina fanno sapere...
24 gennaio 2019 13:45
PJACA, EYSSERIC E THEREAU AI SALUTI. LA FIORENTINA CERCA UN ATTACCANTE PER TUTELARSI
24 gennaio 2019 12:20
Casa Mercato Viola, Sottil se ne va in prestito ecco dove. Pjaca...
23 gennaio 2019 23:22
Laudisa: "Chiesa non rientrerebbe nell'affare Gagliardini-Fiorentina. Su Traore', una mossa alla Corvino..
23 gennaio 2019 21:57
Pedullà: "Pjaca al Genoa? Se lui non vuole non si fa nulla. Chiesa via soltanto se ti danno 90 milioni"
23 gennaio 2019 15:14
Gazzetta, Preziosi insiste con la Juventus, vuole avere Pjaca a gennaio. Paratici...
23 gennaio 2019 12:03
CdS, Pjaca blocca il trasferimento al Genoa, vuole rimanere alla Fiorentina. La possibilità...
23 gennaio 2019 11:42
Sky Sport, incontro Genoa-Juventus per Pjaca, vicinissimo l'addio alla Fiorentina
22 gennaio 2019 23:54
Casa Mercato Viola, Gagliardini si allontana. Pjaca se ne va, ecco dove...
22 gennaio 2019 21:05
Venerato: "Agente di Badelj in contatto con Corvino, lui vorrebbe tornare"
22 gennaio 2019 18:24
La Fiorentina ha accettato la richiesta del Genoa, Pjaca vicino a lasciare Firenze. Le ultime
22 gennaio 2019 18:15
Gianluca Di Marzio: "Genoa, c'è ottimismo per Pjaca"
22 gennaio 2019 18:12
Pedullà: "Vlahovic vuole rimanere ed è un bel segnale, Pjaca deve risalire la corrente"
19 gennaio 2019 15:26
Ag. Pjaca: "Vuole restare a Firenze. Ha un blocco mentale, prima di molte partite..."
19 gennaio 2019 13:00
Casa Mercato Viola, Lobotka difficile ma la viola non molla. Ecco la strategia
18 gennaio 2019 21:33
Calciomercato.com, Piatek al Milan spinge Pjaca al Genoa? La Fiorentina nel frattempo...
18 gennaio 2019 20:50
Casa Mercato Viola, Pjaca in Turchia? Laurinì piace alla Samp al suo posto...
16 gennaio 2019 20:39
Nazione, la Juventus vuole vendere Pjaca al Besiktas in prestito con obbligo di riscatto
16 gennaio 2019 10:50
Casa Mercato Viola, nuovo rifiuto per Obiang. Dabo se ne va. Da Empoli..
15 gennaio 2019 22:07
"Contento per Traorè, è un diavolo. Il mercato fatto adesso andava fatto a giugno scorso..."
15 gennaio 2019 14:39
TMW: il punto sul mercato in uscita: Pjaca rimane a Firenze. Gerson e Laurini...
14 gennaio 2019 19:14
"Biraghi la sorpresa, Muriel non è grasso. Pjaca delusione, Simeone deve capire che..."
11 gennaio 2019 12:40
Marino: "Proverei Pjaca in mediana, prima di perderlo. Vedrete resterà a Firenze. Su Diawara vi dico che.."
10 gennaio 2019 21:49
Lucchesi: "La Fiorentina fa bene a far finta di voler tenere Pjaca. Andrà via a gennaio"
10 gennaio 2019 18:30
Tuttosport, Pjaca potrebbe andare al Milan già a gennaio. Il retroscena e la possibilità
10 gennaio 2019 13:47
SUPER MURIEL, CRISI SIMEONE, BENE NORGAARD: PIOLI HA CAPITO I SUOI ERRORI. MARKO PJACA COME MARIO GOMEZ? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
09 gennaio 2019 23:22
Sky, per Pjaca oltre al Fulham di Ranieri si fanno avanti Parma e Cagliari
09 gennaio 2019 09:45
Casa Mercato Viola, Diawara vuole la Fiorentina. Ecco l'offerta viola. Vuskovic...
08 gennaio 2019 21:33
Pedullà: "La Fiorentina ha quasi preso Vuskovic. Nel frattempo Thereau..."
08 gennaio 2019 14:08
Ancora Pioli: "Pjaca se ne andrà? L'incontro Ramadani-Juve degli scorsi giorni..."
08 gennaio 2019 12:42
Pioli: "Muriel è entusiasta di stare qua. Ecco come lo farò giocare..."
08 gennaio 2019 12:37
Sky, la Juventus ha chiesto alla Fiorentina di far giocare Pjaca. In caso contrario...
08 gennaio 2019 00:30
Casa Mercato Viola, può arrivare anche Gabbiadini. Caccia ad un esterno destro
07 gennaio 2019 21:19
Pedullà: "Rog? Il Napoli lo cede soltanto come contropartita. Pjaca avrà ancora meno spazio"
07 gennaio 2019 14:11
Per Corvino il centrocampo va bene cosi. Pjaca torna alla Juve? La Fiorentina fa sapere...
07 gennaio 2019 11:01
Pjaca, lo vuole Ranieri al Fulham. La Juve chiede un incontro ai viola. La situazione...
06 gennaio 2019 15:26
Sky Sport, Fiorentina e Juventus hanno deciso di far tornare Pjaca a Torino. Ma Pioli...
05 gennaio 2019 17:30
Sky: Pjaca può andarsene subito, la Juve lo riprende per darlo al Fulham
05 gennaio 2019 15:45
Casa Mercato Viola, il Napoli può cedere Rog ai viola, ma spunta una condizione...
03 gennaio 2019 21:28
Venerato: "La Fiorentina sta pensando di interrompere il prestito di Pjaca"
03 gennaio 2019 18:12
Bucchioni: “Pjaca? Non incide mai, tanto vale far giocare un giovane”
02 gennaio 2019 21:37
FORM.UFFICIALI, PJACA TORNA DAL 1', MIRALLAS OUT. EDIMILSON FERNANDES..
26 dicembre 2018 13:31
Repubblica, Milenkovic via a Giugno per 50mln, Lafont rinnoverà. Occhio a Gabbadini. Pjaca...
24 dicembre 2018 12:22
Valcareggi: "Dateci Balotelli, se vuole è perfetto. Con Pjaca siamo forti, ma è solo un poster"
19 dicembre 2018 17:24
Rivoluzione attacco: Eysseric ecco la richiesta. Via anche Thereau, Sottil e Vlahovic. In entrata...
19 dicembre 2018 11:45
Gazzetta, Eysseric al Nizza, Thereau verrà regalato. Pjaca a gennaio torna alla Juventus se...
18 dicembre 2018 09:45
"Simeone pessimo, ecco con chi deve arrabbiarsi. Pioli ci ha messo tre mesi per capire..."
17 dicembre 2018 12:47
Casa Mercato Viola, Gerson e Pjaca se ne vanno in anticipo? Nel frattempo Veretout...
13 dicembre 2018 22:34
Bucchioni:"Pioli domenica lancia Norgaard, ma pare il primo a non crederci. Sul ballottaggio Mirallas-Pjaca.."
13 dicembre 2018 18:44
Valcareggi: "Se Pjaca non rende è colpa sua e di Pioli non di Della Valle. La rosa è da sesto posto"
12 dicembre 2018 14:09
Mirallas sorpassa Pjaca nelle gerarchie di Pioli. Adesso il croato è la quarta scelta
12 dicembre 2018 10:28
Matteini:"La scommessa su Pjaca è persa. Pioli si decida a puntare su Sottil, la gente.."
11 dicembre 2018 22:09
Cois: "Il regista é un problema da agosto. Veretout spostato solo per tappare la falla.."
11 dicembre 2018 21:51
Casa Mercato Viola, la Fiorentina vuole Loiodice, ecco l'offerta. Il Flamengo ha chiesto subito Gerson, la risposta dei viola...
11 dicembre 2018 21:37
La Nazione, Pjaca potrebbe tornare alla Juve a Gennaio? Il problema secondo i viola...
11 dicembre 2018 09:56
Mareggini su Lafont: "Sul primo gol l'uscita è giusta, non si pretenda infallibilità. I suoi difensori.."
10 dicembre 2018 22:32
PJACA, IL REBUS E LA FURBATA. ECCO COME METTERE SOTTO SCACCO LA JUVENTUS
10 dicembre 2018 20:05
La Nazione, Pjaca è un flop, la Fiorentina esclude il riscatto a 20 milioni per ora
10 dicembre 2018 17:13
Di Gennaro: "I centrocampisti viola sono da squadra di basso livello. Pjaca deve farsi delle domande"
10 dicembre 2018 14:55
Verso il mercato, da Loiodice a Muriel, ecco tutti i giocatori che sta seguendo Corvino
10 dicembre 2018 11:29
Tuttosport, la Juventus per arrivare a Chiesa offrirà Pjaca e Orsolini. L'inter invece...
05 dicembre 2018 12:43
Di Gennaro: "Simeone non ha cattiveria sottoporta, dovrebbe avere qualcuno con cui sudarsi il posto"
03 dicembre 2018 17:19
Primo cambio per la Fiorentina: Pioli inserisce Pjaca al posto di Benassi
01 dicembre 2018 19:04
Allegri: "Le partite a Firenze non finiscono mai, faranno di tutto per batterci. Su Pjaca..."
30 novembre 2018 12:30
Prandelli: "Juve stai attenta, il pubblico sosterrà la squadra in tutti i modi"
28 novembre 2018 16:37
Zazzaroni:"Corvino a Gennaio porterà una punta estera. Su Pioli non si può parlare male. Simeone.."
27 novembre 2018 20:24
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