Antognoni: "Pjaca ha rifiutato di trasferirsi e rimane con noi. Vedrete che alla fine..."

Il dirigente e leggenda viola Giancarlo Antognoni, ai microfoni di DAZN ha messo fine alla telenovela riguardante l'attaccante viola in prestito Marko Pjaca: “Il ragazzo vuol rimanere qui a Firenze qu...

Il dirigente e leggenda viola Giancarlo Antognoni, ai microfoni di DAZN ha messo fine alla telenovela riguardante l'attaccante viola in prestito Marko Pjaca: “Il ragazzo vuol rimanere qui a Firenze quindi è giusto rispettare la sua scelta. Alla fine risulterà un giocatore importante di questa squadra”.