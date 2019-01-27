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Antognoni: "Pjaca ha rifiutato di trasferirsi e rimane con noi. Vedrete che alla fine..."

Il dirigente e leggenda viola Giancarlo Antognoni, ai microfoni di DAZN ha messo fine alla telenovela riguardante l'attaccante viola in prestito Marko Pjaca: “Il ragazzo vuol rimanere qui a Firenze qu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 15:03
Antognoni: "Pjaca ha rifiutato di trasferirsi e rimane con noi. Vedrete che alla fine..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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Il dirigente e leggenda viola Giancarlo Antognoni, ai microfoni di DAZN ha messo fine alla telenovela riguardante l'attaccante viola in prestito Marko Pjaca: “Il ragazzo vuol rimanere qui a Firenze quindi è giusto rispettare la sua scelta. Alla fine risulterà un giocatore importante di questa squadra”.

 

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