Casa Mercato Viola, Diawara vuole la Fiorentina. Ecco l'offerta viola. Vuskovic...

di Lorenzo BigiottiLa notizia più importante di oggi riguarda Diawara. Il centrocampista del Napoli ha rifiutato tutte le proposte della Premier perchè vuole la Fiorentina. Un ruolo decisivo nel convi...

di Lorenzo Bigiotti

La notizia più importante di oggi riguarda Diawara. Il centrocampista del Napoli ha rifiutato tutte le proposte della Premier perchè vuole la Fiorentina. Un ruolo decisivo nel convincere il giocatore lo ha avuto Pantaleo Corvino, che anni fa lo ha scoperto e portato al Bologna. La trattativa però non sarà comunque facile, la Fiorentina può prenderlo solo in prestito mentre il Napoli vorrebbe monetizzare la sua cessione. Gli azzurri hanno allora chiesto una prelazione per Chiesa, ma i viola hanno risposto picche. Sviluppi nelle prossime ore.

Nel frattempo Vuskovic è molto vicino ad arrivare a Firenze con buona pace della Juve che lo voleva in bianconero. La cifra è di circa tre milioni per il suo probabile acquisto. Il Chievo nel frattempo ha chiesto informazione per il ritorno di Thereau e su di lui c'è anche il Cagliari. In caso di uscita del francese è pronto l'assalto a Gabbiadini. Escluso infine il rientro anticipato di Pjaca a Torino, almeno per il momento.