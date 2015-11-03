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Notizie Vuskovic Fiorentina

Se tra i viola e Pezzella sarà addio, Rugani è il suo possibile sostituto. Kannemann e Vuskovic le alternative...

12 marzo 2020 11:28

CorrSport, la Fiorentina guarda al dopo Pezzella. Kennamann, Marcao o Vuskovic. Tutti i dettagli

05 marzo 2020 11:21

"La Fiorentina ha alzato l'offerta per Vuskovic, 4 milioni più bonus. La risposta dell’Hajduk Spalato..."

12 gennaio 2019 03:02

CdS, la Fiorentina tratta Vuskovic, obiettivo chiudere a 3 milioni. La Juventus...

11 gennaio 2019 13:28

CdS, la trattativa per Vuskovic, Corvino offre 3 milioni. La richiesta dell’Hajduk Spalato...

09 gennaio 2019 11:01

Mario Vuskovic è vicino alla Fiorentina. Colpo alla Milenkovic, tutti i dettagli della trattativa

09 gennaio 2019 10:03

Casa Mercato Viola, Diawara vuole la Fiorentina. Ecco l'offerta viola. Vuskovic...

08 gennaio 2019 21:33

(SCHEDA) Fiorentina vicinissima a Vuskovic. Ecco il talento quasi soffiato alla Juventus

08 gennaio 2019 14:26

Pedullà: "La Fiorentina ha quasi preso Vuskovic. Nel frattempo Thereau..."

08 gennaio 2019 14:08

Casa Mercato Viola, potrebbe arrivare un difensore dalla Croazia. Nel frattempo Balotelli...

21 dicembre 2018 21:24

Vuskovic, il gioiello croato del 2001 ha stregato Fiorentina e Juventus. Si vuole chiudere al più presto

21 dicembre 2018 15:48

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