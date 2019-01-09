CdS, la trattativa per Vuskovic, Corvino offre 3 milioni. La richiesta dell’Hajduk Spalato...

Corvino sta cercando di bruciare tutti sul tempo per Mario Vuskovic, giovanissimo difensore classe 2001 di proprietà dell’Hajduk Spalato. Sulle sue tracce c’è da tempo pure la Juventus e anche per que...

Corvino sta cercando di bruciare tutti sul tempo per Mario Vuskovic, giovanissimo difensore classe 2001 di proprietà dell’Hajduk Spalato. Sulle sue tracce c’è da tempo pure la Juventus e anche per questo i viola si sono fatti avanti arrivando ad offrire una cifra vicina ai tre milioni per il suo cartellino. Non ha ancora esordito in prima squadra e, secondo i dirigenti croati, questo dettaglio potrebbe fa lievitare ancora il costo: il braccio di ferro, insomma, è solo all’inizio e la distanza tra domanda e questa, al momento, è quantificabile almeno in un milione di euro.

Corriere dello Sport