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Notizie Hajduk Spalato Fiorentina

Brekalo: "La Dinamo Zagabria mi prese in giro. La Fiorentina mandò le carte per la cessione, poi il silenzio"

04 luglio 2024 16:47

Kalinic (Hajduk): "Brekalo al centro dei nostri progetti tecnici ma ha un contratto alto"

18 giugno 2024 22:55

Gattuso raggiunge Kalinic in Croazia: è lui il nuovo allenatore dell'Hajduk Spalato

12 giugno 2024 21:03

TMW, Brekalo non rimarrà all'Hajduk Spalato. Rientra alla Fiorentina per poi partire di nuovo"

02 giugno 2024 18:00

Ivankovic (all. Hajudk Spalato): "Brekalo vuole restare qui, noi stiamo facendo di tutto per tenerlo"

21 maggio 2024 13:48

Brekalo-Show in Croazia: gol ed assist per l'ex viola nella vittoria dell'Hajduk Spalato

11 febbraio 2024 20:42

Brekalo-Hajduk, ma esplode l'ira dei tifosi della Dinamo Zagabria. Spuntano i graffiti: "Brekalo Giuda!"

29 gennaio 2024 15:35

Dalla Croazia annunciano: "Brekalo è già a Spalato, domani visite mediche e firma sul contratto"

28 gennaio 2024 16:26

Brekalo all’Hajduk Spalato in prestito, accontentato il calciatore che voleva tornare in Croazia

27 gennaio 2024 22:25

Brekalo all'Hajduk Spalato in prestito, domani le visite mediche. La Fiorentina incassa 200 mila euro

27 gennaio 2024 17:11

Pedullà annuncia: "È fatta per il prestito di Brekalo all'Hajduk Spalato. Adesso può arrivare Vargas"

27 gennaio 2024 11:37

Pedullà rivela: "L'Hajduk Spalato piomba su Brekalo, la Fiorentina tratta la cessione dell'esterno"

26 gennaio 2024 23:20

Kalinic torna a giocare per l'Hajduk Spalato: l'ex Fiorentina guadagnerà 1 euro per i prossimi 6 mesi

03 gennaio 2024 18:26

Tuttosport, la Fiorentina piomba su Biuk, 2002 dell’Hajduk Spalato: costa 5 milioni

22 dicembre 2022 09:02

CdS, la trattativa per Vuskovic, Corvino offre 3 milioni. La richiesta dell’Hajduk Spalato...

09 gennaio 2019 11:01

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