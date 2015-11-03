Notizie Hajduk Spalato Fiorentina

Brekalo: "La Dinamo Zagabria mi prese in giro. La Fiorentina mandò le carte per la cessione, poi il silenzio"
04 luglio 2024 16:47
Kalinic (Hajduk): "Brekalo al centro dei nostri progetti tecnici ma ha un contratto alto"
18 giugno 2024 22:55
Gattuso raggiunge Kalinic in Croazia: è lui il nuovo allenatore dell'Hajduk Spalato
12 giugno 2024 21:03
TMW, Brekalo non rimarrà all'Hajduk Spalato. Rientra alla Fiorentina per poi partire di nuovo"
02 giugno 2024 18:00
Ivankovic (all. Hajudk Spalato): "Brekalo vuole restare qui, noi stiamo facendo di tutto per tenerlo"
21 maggio 2024 13:48
Brekalo-Show in Croazia: gol ed assist per l'ex viola nella vittoria dell'Hajduk Spalato
11 febbraio 2024 20:42
Brekalo-Hajduk, ma esplode l'ira dei tifosi della Dinamo Zagabria. Spuntano i graffiti: "Brekalo Giuda!"
29 gennaio 2024 15:35
Dalla Croazia annunciano: "Brekalo è già a Spalato, domani visite mediche e firma sul contratto"
28 gennaio 2024 16:26
Brekalo all’Hajduk Spalato in prestito, accontentato il calciatore che voleva tornare in Croazia
27 gennaio 2024 22:25
Brekalo all'Hajduk Spalato in prestito, domani le visite mediche. La Fiorentina incassa 200 mila euro
27 gennaio 2024 17:11
Pedullà annuncia: "È fatta per il prestito di Brekalo all'Hajduk Spalato. Adesso può arrivare Vargas"
27 gennaio 2024 11:37
Pedullà rivela: "L'Hajduk Spalato piomba su Brekalo, la Fiorentina tratta la cessione dell'esterno"
26 gennaio 2024 23:20
Kalinic torna a giocare per l'Hajduk Spalato: l'ex Fiorentina guadagnerà 1 euro per i prossimi 6 mesi
03 gennaio 2024 18:26
Tuttosport, la Fiorentina piomba su Biuk, 2002 dell’Hajduk Spalato: costa 5 milioni
22 dicembre 2022 09:02
CdS, la trattativa per Vuskovic, Corvino offre 3 milioni. La richiesta dell’Hajduk Spalato...
09 gennaio 2019 11:01
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