Dalla Croazia annunciano: “Brekalo è già a Spalato, domani visite mediche e firma sul contratto”

Secondo quanto riportato dal portale croato 24sata.hr, Josip Brekalo avrebbe già raggiunto la città croata, dove domani svolgerà le visite mediche di rito e metterà la firma sul contratto che lo legherà all’Hajduk per i prossimi 6 mesi. L’esterno classe ’98 sarebbe arrivato in mattinata, e questo pomeriggio sarà presente in tribuna per assistere al match casalingo della sua nuova squadra contro il Rijeka.

