Tuttosport, la Fiorentina piomba su Biuk, 2002 dell’Hajduk Spalato: costa 5 milioni
La Fiorentina è il club che segue con più attenzione il talento croato
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2022 09:02
Tornando alla Fiorentina, il club viola tra quelli che seguono con attenzione uno dei talenti del calcio croato, l'esterno sinistro Stipe Biuk dell'Hajduk Spalato, classe 2002. Il giocatore, accostato da tempo a Sassuolo e Atalanta oltreché al Red Bull Salisburgo, ha una valutazione intorno ai 5 milioni di euro. Lo scrive Tuttosport.
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