Corriere Fiorentino: “Per Amrabat, Liverpool pronto ad un’offerta vicina ai 40 milioni"

La Fiorentina vacillerà in caso di offerta ufficiale?

In casa viola non è ancora scattato l’allarme ma ciò non significa che non ci sia sta preparando. Del resto le attenzioni intorno ad Amrabat — specie dopo l’exploit in Qatar — sono parecchie, tanto che da tempo su di lui ci sarebbero top club come il Liverpool. Un corteggiamento che, secondo quanto filtrato da ambienti molto vicini al giocatore, potrebbe presto sfociare in una proposta non lontana dai 40 milioni.

Un’offerta che, se formalizzata sul serio, si avvicinerebbe parecchio alle cifre davanti alle quali i viola potrebbero vacillare. Di certo, per il momento, c’è che il presidente non ha nessuna voglia di cedere e che farà di tutto per rimandare qualsiasi discorso a giugno quando, tra l’altro, scatterà la clausola per il prolungamento fino al 2025. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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