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Notizie Liverpool Fiorentina

Romano riporta: "Chiesa pronto al ritorno in Serie A, il giocatore ci pensa per riprendersi la maglia azzurra"

16 maggio 2026 21:13

Disastro in Champions: Lang sbatte contro i cartelloni di Anfield e rischia l'amputazione un dito

19 marzo 2026 11:46

Chiesa cercato dal Besiktas e dall'Arabia ma preferisce restare al Liverpool fuori dalla lista Champions

11 settembre 2025 11:40

Romano: "Chiesa era sicuro di tornare in Italia, ora c'è l'offerta del Besiktas su di lui"

07 settembre 2025 16:28

Chiesa disse: "Non torno in Italia per giocarmi le mie chance al Liverpool". Ora è fuori dalla lista Champions

03 settembre 2025 23:24

Chiesa: "La Juventus mi ha penalizzato, non mi ha fatto allenare e ho perso un anno per colpa loro"

16 agosto 2025 19:16

Arne Slot su Chiesa dopo il gol partita: “È del Liverpool, non credo che la situazione cambierà”

16 agosto 2025 16:16

Il Crystal Palace vince anche la Community Shield: ora punta la Conference, Fiorentina avvisata

10 agosto 2025 23:30

Ucciso a Gaza il 'Pelé palestinese', Salah all'UEFA: "Potete dirci come è morto, dove e perché?"

10 agosto 2025 22:37

Sportitalia rivela: l'Atalanta vuole Chiesa per sostituire Lookman. Operazione da 12 milioni

21 luglio 2025 23:41

Fatto fuori dal Liverpool, ora Chiesa cerca squadra. Occasione per le italiane? L'Atalanta ci pensa

21 luglio 2025 18:59

Il Liverpool ha messo Chiesa sul mercato, non è convocato per la tournèe estiva dei Reds

20 luglio 2025 23:33

"Chiesa? sono rientrati persino Immobile e Bernardeschi ma lui no, lo vedo adatto per la MLS"

18 luglio 2025 22:43

Bellissimo gesto del Liverpool: pagherà lo stipendio di Diogo Jota fino alla scadenza del contratto

05 luglio 2025 11:37

Tragedia nel mondo del calcio: Diogo Jota è morto in un incidente stradale a soli 28 anni

03 luglio 2025 11:04

Fiorentina segue Elliot del Liverpool? Dall'Inghilterra rilanciano l'interesse di Juventus e Inter

02 luglio 2025 16:10

Dall'Inghilterra: "La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Elliott del Liverpool, tanta concorrenza"

26 giugno 2025 13:15

Sentite Chiesa: "Continuo ad avere un legame fortissimo con Firenze, presto incontrerò il Liverpool"

06 giugno 2025 11:37

Gazzetta dello Sport titola: "Chiesa rompe con il Liverpool, l'ex viola vuole tornare in Italia"

22 maggio 2025 18:46

Il Liverpool irrompe su Dodò, contatti col procuratore. Il rinnovo con la Fiorentina è fermo, addio possibile

13 maggio 2025 14:36

Tifosi del Liverpool prendono in giro la Juventus per Chiesa: "Puoi sentirli piangere a Torino. Fan***o"

05 maggio 2025 20:03

Il Liverpool vince la Premier ma Chiesa rischia di non prendere la medaglia, non ha 5 presenze

28 aprile 2025 12:45

E.Chiesa: "Per Federico la Juventus non è un rimpianto perchè i rimpianti sono gli alibi degli sconfitti"

23 marzo 2025 12:40

Tifosi del Liverpool: "Chiesa? Vive i nostri sogni, abbonamento in prima fila e 140mila sterline a settimana"

12 marzo 2025 22:48

Liverpool vola verso la Premier, ma Chiesa rischia di non ricevere la medaglia: servono almeno 5 presenze

26 febbraio 2025 19:20

Chiesa segna in FA Cup, Slot: "Ha fatto gol ad una squadra di 4° serie, ora non esageriamo"

11 gennaio 2025 17:31

Paura per Bentancur, crolla a terra ed esce in barella con l'ossigeno. È in ospedale ma cosciente

08 gennaio 2025 23:46

Chiesa vuole tornare in Italia? Intanto ritrova la panchina con il Liverpool, non gioca in Premier da settembre

05 gennaio 2025 17:53

Corriere Fiorentino: “Luiz Henrique-Fiorentina pista fredda dopo i 30 milioni chiesti. Chiesa? Continuano le smentite”

03 gennaio 2025 10:08

TMW rivela: "Ritorno di Chiesa alla Fiorentina? Il Liverpool per il momento non apre al prestito"

02 gennaio 2025 17:34

Tenerani rivela: "Chiesa alla Fiorentina non è inventata. La società viola ci pensa da quest'estate"

30 dicembre 2024 15:28

Slot su Chiesa: "Non gioca da 5-6 mesi, non so cosa aspettarmi da lui. Questo rende tutto complicato"

13 dicembre 2024 15:20

Già finita l'avventura di Chiesa in Inghilterra? Il Liverpool apre al prestito, l'Inter ci pensa per gennaio

17 novembre 2024 18:59

Slot (All.Liverpool): "Il rientro di Chiesa? difficile stabilirlo dato che si allena qualche giorno e s'infortuna di nuovo"

29 ottobre 2024 23:30

Dall'Inghilterra: il Liverpool piomba su Kayode in caso di addio di Alexander-Arnold

11 ottobre 2024 11:43

Natali: "Ad Anfield il ricordo più bello, fu una grandissima impresa che mi porto ancora"

02 ottobre 2024 18:30

Il Milan crolla contro il Liverpool, scatta la contestazione a San Siro: "Ci avete rotto il ca**o"

17 settembre 2024 23:21

Chiesa, luci a San Siro. L'ex viola a 26 anni pronto ad un nuovo inizio, riuscirà a riprendersi la scena?

16 settembre 2024 23:23

Chiesa svela: "Per convincermi il Liverpool mi ha mandato il video dei gol con la Fiorentina"

29 agosto 2024 19:29

Chiesa punge la Juve: "Mai ricevuto offerte di rinnovo e non ho mai chiesto un aumento dell'ingaggio"

29 agosto 2024 15:52

Chiesa lascia la Juventus e vola in Premier: l'ex viola riparte dal Liverpool del neo tecnico Arne Slot

28 agosto 2024 18:09

Fiorentina mai così sfortunata sotto porta. In Europa è dietro solo al Liverpool per legni colpiti: 32 a 37

09 maggio 2024 18:13

Football Talent Scout: "Atalanta, ad Anfield pagina esaltante di un modello vincente"

12 aprile 2024 23:27

Marianella distrugge Amrabat: "Mandato a quel paese, pensava di fare la differenza allo United..."

07 aprile 2024 18:36

Eriksson: "Ho quello che ho ma non sono seduto in un angolo a piangere"

22 marzo 2024 23:36

Mido: "Momo Salah lascerà la Premier, ha già firmato il contratto per un club arabo"

28 febbraio 2024 21:58

Diamanti: "Vedendo Salah abbiamo detto «E questo chi l'ha mandato, se era buono lo davano a noi..»"

10 febbraio 2024 13:38

Gazzetta, tutti vogliono Nico. Liverpool, Chelsea e United su di lui, ma Commisso non vuole venderlo

23 ottobre 2023 13:01

Esordio per Igor in Premier League dopo 7 partite in panchina con il Brighton. Esce nella ripresa infortunato

08 ottobre 2023 17:43

Nazione, non solo United e Liverpool, spunta l’Atletico Madrid su Amrabat, lui ha sempre preferito la Liga

22 agosto 2023 09:02

Nazione, Amrabat costa troppo per Manchester United e Juve. Andrà al Liverpool?

18 agosto 2023 08:09

Corriere dello Sport: "Klopp vuole Amrabat al Liverpool, ora il giocatore apre alla destinazione"

17 agosto 2023 09:03

Il sondaggio del Liverpool per Amrabat è durato poco. Il club di Klopp prende Wataru Endo a centrocampo

16 agosto 2023 23:12

Pedullà rivela: "Il Manchester United conta di chiudere Amrabat dopo aver venduto McTominay e van de Beek"

16 agosto 2023 22:08

Pedullà: "Amrabat non sta viaggiando verso Liverpool, solo un sondaggio. Lui vuole lo United"

16 agosto 2023 21:14

Confermato il Daspo per tifoso Fiorentina con maglia del Liverpool al Franchi contro la Juventus

05 giugno 2023 17:26

Dall'Inghilterra scrivono: "Milenkovic potrebbe essere il colpo del Liverpool quest'estate"

01 marzo 2023 14:43

Klopp chiude definitivamente ad Amrabat: "Abbiamo già preso Gakpo, il calcio non è Monopoly"

02 gennaio 2023 23:13

Corriere dello Sport: "La Fiorentina dice no a 40 milioni per Amrabat". Servono 50 milioni

31 dicembre 2022 09:23

Tuttosport, il Liverpool farà un'offerta importantissima da 45 milioni alla Fiorentina per Amrabat

27 dicembre 2022 11:30

TMW, il PSG farà un'offerta per Amrabat. Lo vogliono anche Klopp e Conte, parte per 30 milioni

27 dicembre 2022 11:13

Vitale è tranquillo: "Se il Liverpool offre 45 milioni per Amrabat ce lo porto io in Inghilterra"

24 dicembre 2022 20:09

Dall'Inghilterra sono sicuri, il Liverpool prenderà Amrabat dalla Fiorentina per 40 milioni

24 dicembre 2022 19:02

Il Tar toglie il DASPO al tifoso della Fiorentina con la sciarpa del Liverpool nella gara contro la Juve

24 dicembre 2022 14:22

Il Liverpool vuole Amrabat? Offre per Enzo Fernandez 100 milioni di euro, Rui Costa rifiuta

23 dicembre 2022 16:10

Nazione, il Liverpool per Amrabat studia l'offerta giusta per gennaio: ora vale 40 milioni

23 dicembre 2022 08:29

Corriere Fiorentino: “Per Amrabat, Liverpool pronto ad un’offerta vicina ai 40 milioni"

22 dicembre 2022 08:47

Gazzetta, Amrabat, la Fiorentina alza il muro ma il Liverpool studia all’offerta irrinunciabile da 40 milioni 

21 dicembre 2022 09:50

Gazzetta, tutti pazzi per Amrabat ma per meno di 40-45 milioni non si muove dalla Fiorentina

20 dicembre 2022 09:39

Sportitalia: "Amrabat ha dato disponibilità al Liverpool, club inglese pronto a trattare con la Fiorentina"

19 dicembre 2022 17:21

Dalla Spagna: "Amrabat piace a tutte le big europee, ma vorrebbe trasferirsi al Liverpool di Klopp"

19 dicembre 2022 11:35

Ennesimo errore strategico della Fiorentina, perchè non ha rinnovato Amrabat dopo addio Torreira?

17 dicembre 2022 12:28

Di Marzio: "Fiorentina penserà di vendere Amrabat solo per 45 milioni. Lo vogliono Klopp e De Zerbi"

15 dicembre 2022 20:15

Dall'Inghilterra: "Agente Amrabat ha incontrato Klopp, a breve il Liverpool parlerà con la Fiorentina"

14 dicembre 2022 12:02

Fratello Amrabat posta foto con maglie di Barcellona e Liverpool. Poco rispetto verso la Fiorentina

11 dicembre 2022 15:44

Sky Sport Germania: "La Fiorentina ha detto al Liverpool che Amrabat a gennaio non verrà venduto"

10 dicembre 2022 00:01

Conferme dall'Inghilterra: Liverpool e Tottenham pronte all'assalto per Amrabat già a gennaio

08 dicembre 2022 21:35

La Fiorentina vuole offrire ad Amrabat un ingaggio doppio rispetto a 1.8 milioni a stagione di adesso

08 dicembre 2022 13:16

Sky Sport Germania annuncia: "Il Liverpool vuole Amrabat, la Fiorentina chiede 30 milioni"

03 dicembre 2022 14:44

Nazione, Premier su Amrabat ma Pradè pensa al contrattacco: rinnovo al suo ritorno dal Mondiale?

03 dicembre 2022 09:37

Dall'Inghilterra: Amrabat brilla in Qatar e conquista il Liverpool. Pronta una maxi offerta

01 dicembre 2022 15:34

Curva Fiesole tuona: "Un uomo non ha la libertà di mettersi la maglia che vuole, troppa ipocrisia"

09 settembre 2022 19:54

Nazione, Daspo di 2 anni per il tifoso che ha inneggiato al Liverpool nella gara contro la Juve

08 settembre 2022 08:58

Il Liverpool avvisa: "Tifosi non andate al centro di Napoli, sarete oggetto di furti, rapine e aggressioni"

06 settembre 2022 19:31

Parla il tifoso con la maglia del Liverpool: "Non ho commesso un reato, sono un collezionista"

06 settembre 2022 13:47

Nazione, sotto al settore ospiti con la maglia del Liverpool: collegamento con la tragedia dell’Heysel

04 settembre 2022 09:01

Klopp demolisce il catenaccio di Conte: "Il suo calcio non mi piace, non a caso è quinto in classifica"

08 maggio 2022 13:56

Trevisani lo dice: "Italiano è lo Jurgen Klopp d'Italia. La Fiorentina ha fatto 8 gol in 2 partite al Napoli"

11 aprile 2022 10:56

Sconcerti osserva: "La Fiorentina gioca come il Liverpool, la differenza sta nella qualità dei giocatori"

17 febbraio 2022 19:35

Dall’Inghilterra, la Fiorentina vuole Origi. Da battere la concorrenza di Atalanta e Burnley

30 gennaio 2022 18:43

Si ripete il sorteggio ma alla Juventus va sempre bene, preso il Villareal. Inter contro il Liverpool

13 dicembre 2021 15:21

Pessima figura del Milan in Champions, ultimo posto e battuti anche dalle riserve del Liverpool

07 dicembre 2021 22:59

Salah: "I tifosi della Fiorentina erano fantastici, mi amavano. Mi hanno aiutato a crescere"

30 novembre 2021 00:20

Aquilani racconta Salah alla Fiorentina: "In allenamento non lo prendevi mai, era incredibile"

16 novembre 2021 13:53

Cor. Sport, prende corpo l'ipotesi Origi per la Fiorentina. Gli piacerebbe una nuova esperienza

04 novembre 2021 14:19

Tuttosport, Vlahovic, possibile blitz del Liverpool già a gennaio. Juventus in pole in Italia

11 ottobre 2021 09:41

Dall'Inghilterra, il Liverpool vuole Vlahovic, pronta un'offerta per prenderlo già a gennaio

07 ottobre 2021 13:17

Di Marzio rivela: "A Firenze Chiesa rifiutò il Liverpool, con il padre già promessi alla Juventus"

01 ottobre 2021 21:13

Tutta Europa pazza per Chiesa, Bayern Monaco, Liverpool e Chelsea pronti a fare follie

14 luglio 2021 13:47

La Juventus deve ancora finire di pagare Chiesa, ma il Liverpool è pronto a offrire quasi 100 milioni

09 luglio 2021 13:52

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