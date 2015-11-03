Notizie Liverpool Fiorentina

Romano riporta: "Chiesa pronto al ritorno in Serie A, il giocatore ci pensa per riprendersi la maglia azzurra"
16 maggio 2026 21:13
Disastro in Champions: Lang sbatte contro i cartelloni di Anfield e rischia l'amputazione un dito
19 marzo 2026 11:46
Chiesa cercato dal Besiktas e dall'Arabia ma preferisce restare al Liverpool fuori dalla lista Champions
11 settembre 2025 11:40
Romano: "Chiesa era sicuro di tornare in Italia, ora c'è l'offerta del Besiktas su di lui"
07 settembre 2025 16:28
Chiesa disse: "Non torno in Italia per giocarmi le mie chance al Liverpool". Ora è fuori dalla lista Champions
03 settembre 2025 23:24
Chiesa: "La Juventus mi ha penalizzato, non mi ha fatto allenare e ho perso un anno per colpa loro"
16 agosto 2025 19:16
Arne Slot su Chiesa dopo il gol partita: “È del Liverpool, non credo che la situazione cambierà”
16 agosto 2025 16:16
Il Crystal Palace vince anche la Community Shield: ora punta la Conference, Fiorentina avvisata
10 agosto 2025 23:30
Ucciso a Gaza il 'Pelé palestinese', Salah all'UEFA: "Potete dirci come è morto, dove e perché?"
10 agosto 2025 22:37
Sportitalia rivela: l'Atalanta vuole Chiesa per sostituire Lookman. Operazione da 12 milioni
21 luglio 2025 23:41
Fatto fuori dal Liverpool, ora Chiesa cerca squadra. Occasione per le italiane? L'Atalanta ci pensa
21 luglio 2025 18:59
Il Liverpool ha messo Chiesa sul mercato, non è convocato per la tournèe estiva dei Reds
20 luglio 2025 23:33
"Chiesa? sono rientrati persino Immobile e Bernardeschi ma lui no, lo vedo adatto per la MLS"
18 luglio 2025 22:43
Bellissimo gesto del Liverpool: pagherà lo stipendio di Diogo Jota fino alla scadenza del contratto
05 luglio 2025 11:37
Tragedia nel mondo del calcio: Diogo Jota è morto in un incidente stradale a soli 28 anni
03 luglio 2025 11:04
Fiorentina segue Elliot del Liverpool? Dall'Inghilterra rilanciano l'interesse di Juventus e Inter
02 luglio 2025 16:10
Dall'Inghilterra: "La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Elliott del Liverpool, tanta concorrenza"
26 giugno 2025 13:15
Sentite Chiesa: "Continuo ad avere un legame fortissimo con Firenze, presto incontrerò il Liverpool"
06 giugno 2025 11:37
Gazzetta dello Sport titola: "Chiesa rompe con il Liverpool, l'ex viola vuole tornare in Italia"
22 maggio 2025 18:46
Il Liverpool irrompe su Dodò, contatti col procuratore. Il rinnovo con la Fiorentina è fermo, addio possibile
13 maggio 2025 14:36
Tifosi del Liverpool prendono in giro la Juventus per Chiesa: "Puoi sentirli piangere a Torino. Fan***o"
05 maggio 2025 20:03
Il Liverpool vince la Premier ma Chiesa rischia di non prendere la medaglia, non ha 5 presenze
28 aprile 2025 12:45
E.Chiesa: "Per Federico la Juventus non è un rimpianto perchè i rimpianti sono gli alibi degli sconfitti"
23 marzo 2025 12:40
Tifosi del Liverpool: "Chiesa? Vive i nostri sogni, abbonamento in prima fila e 140mila sterline a settimana"
12 marzo 2025 22:48
Liverpool vola verso la Premier, ma Chiesa rischia di non ricevere la medaglia: servono almeno 5 presenze
26 febbraio 2025 19:20
Chiesa segna in FA Cup, Slot: "Ha fatto gol ad una squadra di 4° serie, ora non esageriamo"
11 gennaio 2025 17:31
Paura per Bentancur, crolla a terra ed esce in barella con l'ossigeno. È in ospedale ma cosciente
08 gennaio 2025 23:46
Chiesa vuole tornare in Italia? Intanto ritrova la panchina con il Liverpool, non gioca in Premier da settembre
05 gennaio 2025 17:53
Corriere Fiorentino: “Luiz Henrique-Fiorentina pista fredda dopo i 30 milioni chiesti. Chiesa? Continuano le smentite”
03 gennaio 2025 10:08
TMW rivela: "Ritorno di Chiesa alla Fiorentina? Il Liverpool per il momento non apre al prestito"
02 gennaio 2025 17:34
Tenerani rivela: "Chiesa alla Fiorentina non è inventata. La società viola ci pensa da quest'estate"
30 dicembre 2024 15:28
Slot su Chiesa: "Non gioca da 5-6 mesi, non so cosa aspettarmi da lui. Questo rende tutto complicato"
13 dicembre 2024 15:20
Già finita l'avventura di Chiesa in Inghilterra? Il Liverpool apre al prestito, l'Inter ci pensa per gennaio
17 novembre 2024 18:59
Slot (All.Liverpool): "Il rientro di Chiesa? difficile stabilirlo dato che si allena qualche giorno e s'infortuna di nuovo"
29 ottobre 2024 23:30
Dall'Inghilterra: il Liverpool piomba su Kayode in caso di addio di Alexander-Arnold
11 ottobre 2024 11:43
Natali: "Ad Anfield il ricordo più bello, fu una grandissima impresa che mi porto ancora"
02 ottobre 2024 18:30
Il Milan crolla contro il Liverpool, scatta la contestazione a San Siro: "Ci avete rotto il ca**o"
17 settembre 2024 23:21
Chiesa, luci a San Siro. L'ex viola a 26 anni pronto ad un nuovo inizio, riuscirà a riprendersi la scena?
16 settembre 2024 23:23
Chiesa svela: "Per convincermi il Liverpool mi ha mandato il video dei gol con la Fiorentina"
29 agosto 2024 19:29
Chiesa punge la Juve: "Mai ricevuto offerte di rinnovo e non ho mai chiesto un aumento dell'ingaggio"
29 agosto 2024 15:52
Chiesa lascia la Juventus e vola in Premier: l'ex viola riparte dal Liverpool del neo tecnico Arne Slot
28 agosto 2024 18:09
Fiorentina mai così sfortunata sotto porta. In Europa è dietro solo al Liverpool per legni colpiti: 32 a 37
09 maggio 2024 18:13
Football Talent Scout: "Atalanta, ad Anfield pagina esaltante di un modello vincente"
12 aprile 2024 23:27
Marianella distrugge Amrabat: "Mandato a quel paese, pensava di fare la differenza allo United..."
07 aprile 2024 18:36
Eriksson: "Ho quello che ho ma non sono seduto in un angolo a piangere"
22 marzo 2024 23:36
Mido: "Momo Salah lascerà la Premier, ha già firmato il contratto per un club arabo"
28 febbraio 2024 21:58
Diamanti: "Vedendo Salah abbiamo detto «E questo chi l'ha mandato, se era buono lo davano a noi..»"
10 febbraio 2024 13:38
Gazzetta, tutti vogliono Nico. Liverpool, Chelsea e United su di lui, ma Commisso non vuole venderlo
23 ottobre 2023 13:01
Esordio per Igor in Premier League dopo 7 partite in panchina con il Brighton. Esce nella ripresa infortunato
08 ottobre 2023 17:43
Nazione, non solo United e Liverpool, spunta l’Atletico Madrid su Amrabat, lui ha sempre preferito la Liga
22 agosto 2023 09:02
Nazione, Amrabat costa troppo per Manchester United e Juve. Andrà al Liverpool?
18 agosto 2023 08:09
Corriere dello Sport: "Klopp vuole Amrabat al Liverpool, ora il giocatore apre alla destinazione"
17 agosto 2023 09:03
Il sondaggio del Liverpool per Amrabat è durato poco. Il club di Klopp prende Wataru Endo a centrocampo
16 agosto 2023 23:12
Pedullà rivela: "Il Manchester United conta di chiudere Amrabat dopo aver venduto McTominay e van de Beek"
16 agosto 2023 22:08
Pedullà: "Amrabat non sta viaggiando verso Liverpool, solo un sondaggio. Lui vuole lo United"
16 agosto 2023 21:14
Confermato il Daspo per tifoso Fiorentina con maglia del Liverpool al Franchi contro la Juventus
05 giugno 2023 17:26
Dall'Inghilterra scrivono: "Milenkovic potrebbe essere il colpo del Liverpool quest'estate"
01 marzo 2023 14:43
Klopp chiude definitivamente ad Amrabat: "Abbiamo già preso Gakpo, il calcio non è Monopoly"
02 gennaio 2023 23:13
Corriere dello Sport: "La Fiorentina dice no a 40 milioni per Amrabat". Servono 50 milioni
31 dicembre 2022 09:23
Tuttosport, il Liverpool farà un'offerta importantissima da 45 milioni alla Fiorentina per Amrabat
27 dicembre 2022 11:30
TMW, il PSG farà un'offerta per Amrabat. Lo vogliono anche Klopp e Conte, parte per 30 milioni
27 dicembre 2022 11:13
Vitale è tranquillo: "Se il Liverpool offre 45 milioni per Amrabat ce lo porto io in Inghilterra"
24 dicembre 2022 20:09
Dall'Inghilterra sono sicuri, il Liverpool prenderà Amrabat dalla Fiorentina per 40 milioni
24 dicembre 2022 19:02
Il Tar toglie il DASPO al tifoso della Fiorentina con la sciarpa del Liverpool nella gara contro la Juve
24 dicembre 2022 14:22
Il Liverpool vuole Amrabat? Offre per Enzo Fernandez 100 milioni di euro, Rui Costa rifiuta
23 dicembre 2022 16:10
Nazione, il Liverpool per Amrabat studia l'offerta giusta per gennaio: ora vale 40 milioni
23 dicembre 2022 08:29
Corriere Fiorentino: “Per Amrabat, Liverpool pronto ad un’offerta vicina ai 40 milioni"
22 dicembre 2022 08:47
Gazzetta, Amrabat, la Fiorentina alza il muro ma il Liverpool studia all’offerta irrinunciabile da 40 milioni
21 dicembre 2022 09:50
Gazzetta, tutti pazzi per Amrabat ma per meno di 40-45 milioni non si muove dalla Fiorentina
20 dicembre 2022 09:39
Sportitalia: "Amrabat ha dato disponibilità al Liverpool, club inglese pronto a trattare con la Fiorentina"
19 dicembre 2022 17:21
Dalla Spagna: "Amrabat piace a tutte le big europee, ma vorrebbe trasferirsi al Liverpool di Klopp"
19 dicembre 2022 11:35
Ennesimo errore strategico della Fiorentina, perchè non ha rinnovato Amrabat dopo addio Torreira?
17 dicembre 2022 12:28
Di Marzio: "Fiorentina penserà di vendere Amrabat solo per 45 milioni. Lo vogliono Klopp e De Zerbi"
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Dall'Inghilterra: "Agente Amrabat ha incontrato Klopp, a breve il Liverpool parlerà con la Fiorentina"
14 dicembre 2022 12:02
Fratello Amrabat posta foto con maglie di Barcellona e Liverpool. Poco rispetto verso la Fiorentina
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Sky Sport Germania: "La Fiorentina ha detto al Liverpool che Amrabat a gennaio non verrà venduto"
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Conferme dall'Inghilterra: Liverpool e Tottenham pronte all'assalto per Amrabat già a gennaio
08 dicembre 2022 21:35
La Fiorentina vuole offrire ad Amrabat un ingaggio doppio rispetto a 1.8 milioni a stagione di adesso
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Sky Sport Germania annuncia: "Il Liverpool vuole Amrabat, la Fiorentina chiede 30 milioni"
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Nazione, Premier su Amrabat ma Pradè pensa al contrattacco: rinnovo al suo ritorno dal Mondiale?
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Dall'Inghilterra: Amrabat brilla in Qatar e conquista il Liverpool. Pronta una maxi offerta
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Curva Fiesole tuona: "Un uomo non ha la libertà di mettersi la maglia che vuole, troppa ipocrisia"
09 settembre 2022 19:54
Nazione, Daspo di 2 anni per il tifoso che ha inneggiato al Liverpool nella gara contro la Juve
08 settembre 2022 08:58
Il Liverpool avvisa: "Tifosi non andate al centro di Napoli, sarete oggetto di furti, rapine e aggressioni"
06 settembre 2022 19:31
Parla il tifoso con la maglia del Liverpool: "Non ho commesso un reato, sono un collezionista"
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Nazione, sotto al settore ospiti con la maglia del Liverpool: collegamento con la tragedia dell’Heysel
04 settembre 2022 09:01
Klopp demolisce il catenaccio di Conte: "Il suo calcio non mi piace, non a caso è quinto in classifica"
08 maggio 2022 13:56
Trevisani lo dice: "Italiano è lo Jurgen Klopp d'Italia. La Fiorentina ha fatto 8 gol in 2 partite al Napoli"
11 aprile 2022 10:56
Sconcerti osserva: "La Fiorentina gioca come il Liverpool, la differenza sta nella qualità dei giocatori"
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Dall’Inghilterra, la Fiorentina vuole Origi. Da battere la concorrenza di Atalanta e Burnley
30 gennaio 2022 18:43
Si ripete il sorteggio ma alla Juventus va sempre bene, preso il Villareal. Inter contro il Liverpool
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Pessima figura del Milan in Champions, ultimo posto e battuti anche dalle riserve del Liverpool
07 dicembre 2021 22:59
Salah: "I tifosi della Fiorentina erano fantastici, mi amavano. Mi hanno aiutato a crescere"
30 novembre 2021 00:20
Aquilani racconta Salah alla Fiorentina: "In allenamento non lo prendevi mai, era incredibile"
16 novembre 2021 13:53
Cor. Sport, prende corpo l'ipotesi Origi per la Fiorentina. Gli piacerebbe una nuova esperienza
04 novembre 2021 14:19
Tuttosport, Vlahovic, possibile blitz del Liverpool già a gennaio. Juventus in pole in Italia
11 ottobre 2021 09:41
Dall'Inghilterra, il Liverpool vuole Vlahovic, pronta un'offerta per prenderlo già a gennaio
07 ottobre 2021 13:17
Di Marzio rivela: "A Firenze Chiesa rifiutò il Liverpool, con il padre già promessi alla Juventus"
01 ottobre 2021 21:13
Tutta Europa pazza per Chiesa, Bayern Monaco, Liverpool e Chelsea pronti a fare follie
14 luglio 2021 13:47
La Juventus deve ancora finire di pagare Chiesa, ma il Liverpool è pronto a offrire quasi 100 milioni
09 luglio 2021 13:52
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