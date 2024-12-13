Slot su Chiesa: "Non gioca da 5-6 mesi, non so cosa aspettarmi da lui. Questo rende tutto complicato"

Dopo aver lasciato la Juventus durante l'ultima sessione estiva, l'avventura inglese di Federico Chiesa stenta a decollare. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ne ha...

Dopo aver lasciato la Juventus durante l'ultima sessione estiva, l'avventura inglese di Federico Chiesa stenta a decollare. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ne ha così parlato: "Quando un calciatore non gioca per 5 o 6 mesi, per un allenatore diventa complicato decidere di farlo scendere in campo. Non sappiamo cosa possiamo aspettarci da lui se gli concediamo i minuti di cui ha bisogno. Questo rende il tutto complicato, soprattutto quando tutte la partite che giochiamo sono così importanti".

BOVE LASCERÀ CAREGGI NELLE PROSSIME ORE E ANDRÀ AL VIOLA PARK PER SALUTARE LA SQUADRA E LA SOCIETÀ

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