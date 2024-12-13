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Bove lascerà Careggi nelle prossime ore e andrà al Viola Park per salutare la squadra e la società

Edoardo Bove verrà dimesso nelle prossime ore dall'ospedale di Careggi dove è ricoverato in seguito al malore accusato in Fiorentina-Inter e all'operazione servita per l'installazione di un defibrilla...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2024 13:29
Bove lascerà Careggi nelle prossime ore e andrà al Viola Park per salutare la squadra e la società - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Edoardo Bove verrà dimesso nelle prossime ore dall'ospedale di Careggi dove è ricoverato in seguito al malore accusato in Fiorentina-Inter e all'operazione servita per l'installazione di un defibrillatore sottocutaneo removibile. Inoltre come annunciato dai dirigenti della Fiorentina al brindisi di fine anno, Bove tra oggi pomeriggio e domani mattina passerà al Viola Park per salutare amici e compagni di squadra oltre che allo staff e alla dirigenza.

BIRAGHI ARRABBIATO

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