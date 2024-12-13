Bove lascerà Careggi nelle prossime ore e andrà al Viola Park per salutare la squadra e la società

Edoardo Bove verrà dimesso nelle prossime ore dall'ospedale di Careggi dove è ricoverato in seguito al malore accusato in Fiorentina-Inter e all'operazione servita per l'installazione di un defibrilla...

Edoardo Bove verrà dimesso nelle prossime ore dall'ospedale di Careggi dove è ricoverato in seguito al malore accusato in Fiorentina-Inter e all'operazione servita per l'installazione di un defibrillatore sottocutaneo removibile. Inoltre come annunciato dai dirigenti della Fiorentina al brindisi di fine anno, Bove tra oggi pomeriggio e domani mattina passerà al Viola Park per salutare amici e compagni di squadra oltre che allo staff e alla dirigenza.

BIRAGHI ARRABBIATO

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-biraghi-arrabbiato-per-le-parole-di-palladino-tutto-e-nato-dallacquisto-di-gosens/280551/