Romano: "Atta alla Fiorentina per 30 milioni più bonus e percentuale, già in viaggio verso Firenze"

Fabrizio Romano conferma la trattativa chiusa tra Fiorentina e Udinese per Arthur Atta

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha confermato sul proprio profilo X che la Fiorentina ha chiuso per Arthur Atta dall'Udinese, queste le sue parole su X:

"La Fiorentina ha raggiunto un accordo con l'Udinese per l'acquisto di Arthur Atta. L'accordo, concluso direttamente tra i due club e mediato dal presidente Pozzo e dal direttore Fabio Paratici, è stato finalizzato questa mattina, secondo quanto riportato da SkySport. La cifra pattuita è di 30 milioni di euro più bonus e percentuale sulla rivendita. Atta è già in viaggio verso Firenze per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club"