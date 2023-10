Esordio per Igor in Premier League dopo 7 partite in panchina con il Brighton. Esce nella ripresa infortunato

L’ex difensore della Fiorentina, Igor, è sceso in campo dal primo minuto con il Brighton di De Zerbi nel match di Premier League contro il Liverpool terminato in parità (2-2). Esordio comunque sfortunato perchè è stato costretto al cambio nel corso del secondo tempo per un infortunio. Il brasiliano non aveva collezionato neanche un minuto nelle prime 7 partite di campionato, per lui solo 90 minuti nella sconfitta del Bighton in coppa inglese contro il Chelsea.

IL RISULTATO DELL’OLIMPICO STRIZZA L’OCCHIO ALLA FIORENTINA