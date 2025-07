Bellissimo gesto del Liverpool: pagherà lo stipendio di Diogo Jota fino alla scadenza del contratto

Il mondo del calcio è ancora scosso dalla tragica scomparsa di Diogo Jota e del fratello André Silva, entrambi vittime di un grave incidente stradale. Un lutto che ha colpito profondamente non solo il Portogallo, ma anche il Liverpool, club in cui Jota ha militato per cinque stagioni diventando un simbolo di impegno e professionalità.

Il club inglese, che aveva già annunciato l’intenzione di ritirare simbolicamente la maglia numero 20 in memoria del giocatore, ha deciso di compiere un ulteriore gesto di grande umanità. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, il Liverpool verserà alla famiglia dell’attaccante l’intero stipendio previsto dal contratto fino alla naturale scadenza fissata per giugno 2027. Lo scrive Tuttomercatoweb