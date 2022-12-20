Gazzetta, tutti pazzi per Amrabat ma per meno di 40-45 milioni non si muove dalla Fiorentina

Il giocatore tornerà ad allenarsi al centro sportivo dal 1° gennaio

La Fiorentina, entusiasta delle prestazioni di Amrabat, ha seguito le gesta del proprio mediano dichiarandosi orgogliosa per quanto fatto in campo. E lo attende a Firenze per la ripresa degli allenamenti nel nuovo anno, ovvero il primo gennaio nel pomeriggio.

Non solo a Firenze però si sono accorti del valore di Amrabat ed i corteggiatori si moltiplicano con il passare dei giorni. Trattative? Nessuna. Anche perché la Fiorentina è piuttosto tranquilla, forte di un contratto che con l’opzione automatica scadrà soltanto nel giugno 2025. Questo, ovviamente, non significa abbassare la guardia. Il contratto è ancora lungo e il calciatore è stato un investimento forte: il club di Commisso, colui che ha voluto ad ogni costo strapparlo al Verona e portarlo a Firenze, lo ha pagato 20 milioni ed ora lo ritiene incedibile. Certo è però che eventuali cifre fuori mercato possono al giorno d’oggi cambiare qualsiasi prospettiva, ma serviranno almeno 40-45 milioni per provare a tentare la Viola. Che considera Amrabat tassello fondamentale per la rimonta in campionato oltre alla voglia di ben figurare nelle Coppe. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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