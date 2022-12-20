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Gazzetta: “Empoli al lavoro per il ritorno di Zurkowski, è in uscita dalla Fiorentina”

L'avventura di Zurkowski in viola è giunta al capolinea

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2022 09:36
Gazzetta: “Empoli al lavoro per il ritorno di Zurkowski, è in uscita dalla Fiorentina” -
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Gazzetta: “Empoli al lavoro per il ritorno di Zurkowski, è in uscita dalla Fiorentina”

L’Empoli continua a lavorare per portare nell’organico di Paolo Zanetti due rinforzi: Caputo e Zurkowski. Per un attaccante e un centrocampista in entrata, due elementi con gli stessi ruoli in uscita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

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