Gazzetta: “Empoli al lavoro per il ritorno di Zurkowski, è in uscita dalla Fiorentina”

L'avventura di Zurkowski in viola è giunta al capolinea

L’Empoli continua a lavorare per portare nell’organico di Paolo Zanetti due rinforzi: Caputo e Zurkowski. Per un attaccante e un centrocampista in entrata, due elementi con gli stessi ruoli in uscita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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