Labaro Viola

Notizie Zurkowski Fiorentina

Il Secolo XIX, Zurkowski a un passo dal suo ritorno a Empoli. L'ex Fiorentina si ridurrà l'ingaggio

30 luglio 2024 16:16

Zurkowski: "Non ho capito nemmeno io cosa non ha funzionato nella Fiorentina. Ho dato tutto"

24 gennaio 2024 16:33

Zurkowski: "Problemi del passato sono solo un ricordo. Addio alla Fiorentina per tornare allo Spezia"

14 dicembre 2023 14:20

Zurkowski a Firenze non voleva quasi allenarsi ma il suo flop continua a La Spezia, di nuovo stop

18 aprile 2023 23:33

Macia presenta Zurkowski: "Servivano le sue qualità. Investito su di lui, non mi piacciono prestiti"

03 febbraio 2023 18:57

Zurkowski non ha pace neanche allo Spezia. Gotti rivela: "20 giorni di stop"

26 gennaio 2023 21:50

Gotti accoglie ex Fiorentina Zurkowski: "Lo conosco bene, anno scorso grande campionato ricco di gol"

13 gennaio 2023 19:09

Nazione, Zurkowski allo Spezia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni

12 gennaio 2023 09:06

Di Marzio: "Zurkowski è arrivato a La Spezia, domani visite. Firmerà fino al 2026”

11 gennaio 2023 22:25

TMW annuncia: "Zurkowski ha detto sì allo Spezia. Possibili visite mediche già domani"

11 gennaio 2023 13:41

Pedullà: "Per Zurkowski allo Spezia ingaggio da 900 mila euro a stagione. Alla Fiorentina 4 milioni"

11 gennaio 2023 00:22

Corsi chiude: "Non ci sono le condizioni per la cessione di Vicario e Parisi alla Fiorentina a gennaio"

10 gennaio 2023 21:35

Corsi: "Zurkowski-Empoli? Mi sa che questo desiderio di entrambi non si potrà realizzare"

10 gennaio 2023 19:12

TMW, Spezia all'assalto per Zurkowski: pronto contratto fino al 2026. Ad ore la sua risposta

10 gennaio 2023 19:05

Da Genova: Zurkowski vuole un adeguato aumento d'ingaggio prima di approdare allo Spezia

10 gennaio 2023 16:40

Pedullà: "Offerto Brekalo alla Fiorentina per 3 milioni. Per cessione Boga l'Atalanta chiede 15 milioni"

10 gennaio 2023 16:18

Pedullà: "Zurkowski ha accettato lo Spezia, alla Fiorentina vanno 4 milioni, mancano solo i dettagli"

10 gennaio 2023 00:04

Nazione, Zurkowski andrà allo Spezia in prestito con obbligo di riscatto. Niente Empoli

09 gennaio 2023 09:41

Zurkowski presente allo stadio Franchi, lo Spezia sta aspettando il suo si definitivo dopo l'accordo

07 gennaio 2023 16:27

Pedullà annuncia: "Accordo totale tra Fiorentina e Spezia per Zurkowski sulla base di 4 milioni"

06 gennaio 2023 21:23

Pedullà: "Zurkowski ha accettato lo Spezia su pressione della Fiorentina. Parisi solo se parte Biraghi"

06 gennaio 2023 16:39

CorSport, Fiorentina-Spezia c’è l’intesa per Zurkowski: manca solo il sì del giocatore al trasferimento

06 gennaio 2023 09:41

Pedullà annuncia: "Domani incontro per chiudere Zurkowski allo Spezia. Alla Fiorentina 4 milioni di euro"

05 gennaio 2023 22:43

Di Marzio: la Fiorentina apre al trasferimento di Zurkowski allo Spezia. Ancora un no all'Empoli

05 gennaio 2023 20:07

Tra Zurkowski e la Fiorentina è quasi addio: oggi l'agente al Centro Sportivo dopo gli allenamenti

05 gennaio 2023 18:41

Nazione, Zurkowski e Venuti all'Empoli per piazzare il colpo Parisi alla Fiorentina? L'ultima idea

05 gennaio 2023 10:05

Nazione, anche Italiano libera Zurkowski, c'è l'Empoli. Occhio a Parisi che interessa alla Fiorentina

04 gennaio 2023 09:45

Di Marzio: "Per Zurkowski c'è lo Spezia, si raffredda la pista Empoli. Richiesta viola da 5 milioni"

04 gennaio 2023 00:21

Convocati Fiorentina per il Monza: niente chance per Benassi. Torna Castro, out Mandragora e Zurkowski

03 gennaio 2023 17:48

Nazione rivela: "Fiorentina su Parisi, la chiave con l'Empoli potrebbe essere Zurkowski"

03 gennaio 2023 10:56

Tirreno, Zurkowski non si sta allenando per una presunta lombalgia che sa molto di mercato

31 dicembre 2022 12:24

Gazzetta, Zurkowski in uscita, Empoli in vantaggio. Anche Salernitana e Samp alla finestra

31 dicembre 2022 09:32

Gazzetta, Salernitana pronta ad investire per Zurkowski: operazione da 5 milioni di euro

29 dicembre 2022 14:15

Nazione, promozione in attacco per Kouamé in caso di partenza di Cabral

29 dicembre 2022 11:03

Tuttosport, Zurkowski conteso tra Empoli e Sampdoria ma lui preferirebbe i toscani

23 dicembre 2022 14:28

Nazione, anche lo Spezia su Zurkowski: Fiorentina pronta a scatenare l'asta a partire da 7 milioni

23 dicembre 2022 14:21

Gazzetta, la Salernitana vuole prendere Zurkowski dalla Fiorentina a titolo definitivo

23 dicembre 2022 09:11

Tuttosport, per la Fiorentina torna di moda Tameze del Verona se partono Maleh e Zurkowski

22 dicembre 2022 08:59

Da Empoli: "Bloccata la trattativa con la Fiorentina per Zurkowski. Viola vogliono opzione su Parisi"

21 dicembre 2022 22:49

Corsi: "Nessuna apertura per Zurkowski. Parisi e Vicario non si muoveranno a gennaio"

21 dicembre 2022 16:50

Tuttosport, Sabiri alla Fiorentina? Maleh o Zurkowski più conguaglio la carta per la Samp 

20 dicembre 2022 09:49

Gazzetta: “Empoli al lavoro per il ritorno di Zurkowski, è in uscita dalla Fiorentina”

20 dicembre 2022 09:36

Tuttosport, l'Empoli è pronto a tornare alla carica per Zurkowski. Lo vuole anche la Sampdoria

19 dicembre 2022 13:15

Gazzetta, Zurkowski torna tra i convocati ma presto lascerà la Fiorentina: mezza Serie A è su di lui 

17 dicembre 2022 09:36

Pedullà: "Zurkowski ha rifiutato la Cremonese, vuole tornare all'Empoli. Il club azzurro spera"

13 dicembre 2022 23:40

Nazione, la Fiorentina offrirà Zurkowski alla Samp per abbassare le pretese per Sabiri

11 dicembre 2022 10:07

Da Lecce, Corvino mette gli occhi su Terzic e Zurkowski: li ha portati lui alla Fiorentina

08 dicembre 2022 18:59

Dal Centro Sportivo: differenziato per l'acciaccato Venuti. Zurkowski a Firenze tra giovedì e venerdì

06 dicembre 2022 16:33

Gazzetta, l’Empoli farà un tentativo per Zurkowski ma vanno riallacciati i rapporti con la Fiorentina

06 dicembre 2022 09:36

Nazione, Zurkowski all'Empoli? La Fiorentina potrebbe ottenere una "via preferenziale" per Parisi

05 dicembre 2022 09:48

Nazione, Stankovic vorrebbe Zurkowski alla Samp. Sabiri può finire alla Fiorentina?

05 dicembre 2022 09:41

Figuraccia Zurkowski, aveva detto: "Qui ritrovo il sorriso". Non ha giocato nemmeno un minuto

04 dicembre 2022 18:20

La Polonia tenterà l'impresa contro la Francia. Ma Zurkowski viaggia (di nuovo) verso la panchina

04 dicembre 2022 13:45

Pedullà annuncia: "Empoli è tornato con forza su Zurkowski, il polacco vuole tornare in azzurro"

02 dicembre 2022 23:38

Gazzetta, i delusi se ne andranno. Non solo Zurkowski, in partenza dalla Fiorentina c'è anche Maleh

02 dicembre 2022 09:15

TMW, Salernitana interessata a Zurkowski, non solo Empoli, Spezia e Samp sul polacco

01 dicembre 2022 11:57

Il mondiale di Zurkowski è un vero e proprio flop. Zero minuti giocati. Il problema non era la Fiorentina

30 novembre 2022 22:45

Corriere dello Sport scrive: "Cabral guadagna quasi 2 milioni a stagione, sotto esame dalla Fiorentina"

30 novembre 2022 10:19

Sentite Zurkowski: "Spero che le cose cambino quando tornerò alla Fiorentina dopo il Mondiale"

28 novembre 2022 21:27

CorSport, Sabiri-Fiorentina? Viva l’ipotesi scambio con Zurkowski, la Samp chiede 10 milioni

28 novembre 2022 09:18

Corriere dello Sport, Zurkowski è un obiettivo del Bologna per gennaio. Tanta la concorrenza

27 novembre 2022 09:47

Zurkowski bocciato anche dalla Polonia, il Ct non lo mette mai in campo. Non era colpa di Italiano

26 novembre 2022 23:49

Da La Spezia: Zurkowski piace allo Spezia ma su di lui ci sono anche Samp, Bologna e Verona

26 novembre 2022 12:13

CorFio: “Fiorentina su Sabiri, maxi scambio con la Samp? Ma Zurkowski gradirebbe Empoli”

26 novembre 2022 09:35

Di Marzio: "La Sampdoria mette nel mirino Zurkowski". Si scalda l'asse Firenze-Genova

25 novembre 2022 16:00

La Gazzetta, Spezia a Gennaio punterà a rinforzare il centrocampo. Il primo nome è Zurkowski

24 novembre 2022 15:00

Da Salerno, contatti per Zurkowski: prestito con diritto di riscatto. Fiorentina vuole inserire Venuti

23 novembre 2022 18:46

Chi lascia la Fiorentina a gennaio. Quasi sicuramente Gollini, Zurkowski e Maleh. Benassi guadagna troppo

23 novembre 2022 12:15

Zurkowski poco considerato anche con la Polonia, zero minuti giocati, snobbato anche nei cambi

22 novembre 2022 19:14

Corriere Fiorentino, scambio Bajrami-Zurkowski pista calda: conguaglio a favore dell'Empoli

22 novembre 2022 09:49

Nazione, la Fiorentina vuole cedere Zurkowski già a gennaio: Empoli in cima alla lista. Alla finestra anche Bologna e Spezia

22 novembre 2022 09:38

Nazione, Sabiri pista concreta: sul piatto la Fiorentina mette soldi più i prestiti di Zurkowski e Maleh 

22 novembre 2022 09:31

La Fiorentina deve sacrificare uno tra Maleh e Zurkowski per mettere il Castrovilli nella lista di serie A

21 novembre 2022 12:40

La Nazione scrive: "La Fiorentina per avere Sabiri ha offerto alla Sampdoria sia Zurkowski che Maleh"

21 novembre 2022 11:39

La stoccata di Zurkowski alla Fiorentina dal ritiro della sua Polonia: "Il sorriso è tornato"

20 novembre 2022 19:49

Zurkowski massacrato in Polonia dopo il Cile: "Fa tutto tranne giocare a calcio, ha corso e basta"

17 novembre 2022 12:36

CT Polonia rivela: "Bielsa mi ha detto che Zurkowski è un giocatore mostruoso, lo ha impressionato"

17 novembre 2022 12:08

Cinque giocatori della Fiorentina al mondiale. Ecco i loro numeri di maglia: Nico la 15, Jovic la 11

15 novembre 2022 15:38

Oggetto misterioso con la Fiorentina, al mondiale con la Polonia. A gennaio Zurkowski dirà addio

11 novembre 2022 22:38

Dalla Liguria sicuri: "Accordo trovato, la Fiorentina cede all'Empoli Zurkowski. Bajrami arriva in viola?"

10 novembre 2022 11:59

Da Torino, la Fiorentina ha fissato il prezzo di Zurkowski: 9 milioni. Il polacco non vuole rinnovare

05 novembre 2022 23:02

Tuttosport, Zurkowski in rotta con la Fiorentina: si riapre la pista che porta al Torino

04 novembre 2022 08:41

Italiano: "Gollini fuori per un problema fisico. Zurkowski può giocare partite importanti, ragazzo serio"

03 novembre 2022 19:25

Stadio, il Bologna vuole prendere Zurkowski ma intende pagarlo molto poco alla Fiorentina

03 novembre 2022 12:14

Dalla Polonia, Zurkowski ha l'offerta per il rinnovo ma non firmerà: ha chiuso con Firenze e la Fiorentina

01 novembre 2022 18:01

Italiano: "Ho parlato con Bonaventura, parole per spronare tutti. Zurkowski si è allenato solo 10 volte"

26 ottobre 2022 13:58

Dal Centro Sportivo, Nico e Zurkowski out per la rifinitura, Sottil e Maleh si allenano a parte

26 ottobre 2022 11:38

Vice ct Polonia: "La Fiorentina non sta tutelando un patrimonio come Zurkowski. Merita attenzione"

20 ottobre 2022 22:00

Nazione, Bologna e Spezia su Zurkowski: l’addio può arrivare già a gennaio in prestito 

20 ottobre 2022 09:39

Tirreno, la Fiorentina ha preso in ostaggio Zurkowski dopo il rifiuto dell'Empoli per Parisi

19 ottobre 2022 12:10

Zurkowski via a gennaio, lo vogliono Bologna e Torino. In cambio offrono Dominguez e Lukic?

16 ottobre 2022 21:56

Corriere Fiorentino: “Zurkowski infastidito dalla trattativa saltata tra Fiorentina e Empoli: non è per il gioco di Italiano”

15 ottobre 2022 10:41

Zurkowski voleva l'Empoli, ora è svogliato. Cessione a gennaio, in estate chiesti al Bologna 15 milioni

14 ottobre 2022 13:42

Allenamento Fiorentina, tutti presenti tranne Sottil. Italiano schiera Zurkowski tra i possibili titolari

12 ottobre 2022 11:59

Il Ct della Polonia bacchetta Italiano e la Fiorentina: "Zurkowski che non gioca è un problema per noi"

19 settembre 2022 19:05

Zurkowski chiamato dalla Polonia per i prossimi impegni di Nations League. C’è anche Dragowski

12 settembre 2022 17:45

Zurkowski voleva andare all'Empoli e Italiano lo aveva bocciato. Ora va recuperato. Escluso per Bologna

10 settembre 2022 23:25

I convocati per Bologna-Fiorentina, Fuori Nico Gonzalez, Duncan e Zurkowski che restano a Firenze

10 settembre 2022 17:47

Corsi conferma: "Con la Fiorentina ci siamo rimasti male, sono umanamente dispiaciuto"

05 settembre 2022 13:11

La Fiorentina presenta la lista Serie A: presenti Ranieri e Zurkowski. Out Benassi, futuro in Turchia?

02 settembre 2022 19:17

Archivio

Esplora l'archivio di Zurkowski

Sett. 31 Sett. 4
Sett. 50 Sett. 16 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 6 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 49 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 31 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 19 Sett. 7 Sett. 4
Sett. 46 Sett. 36 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 21 Sett. 10 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 33 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 12 Sett. 5 Sett. 4
Sett. 51 Sett. 46 Sett. 4