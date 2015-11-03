Notizie Zurkowski Fiorentina

Il Secolo XIX, Zurkowski a un passo dal suo ritorno a Empoli. L'ex Fiorentina si ridurrà l'ingaggio
30 luglio 2024 16:16
Zurkowski: "Non ho capito nemmeno io cosa non ha funzionato nella Fiorentina. Ho dato tutto"
24 gennaio 2024 16:33
Zurkowski: "Problemi del passato sono solo un ricordo. Addio alla Fiorentina per tornare allo Spezia"
14 dicembre 2023 14:20
Zurkowski a Firenze non voleva quasi allenarsi ma il suo flop continua a La Spezia, di nuovo stop
18 aprile 2023 23:33
Macia presenta Zurkowski: "Servivano le sue qualità. Investito su di lui, non mi piacciono prestiti"
03 febbraio 2023 18:57
Zurkowski non ha pace neanche allo Spezia. Gotti rivela: "20 giorni di stop"
26 gennaio 2023 21:50
Gotti accoglie ex Fiorentina Zurkowski: "Lo conosco bene, anno scorso grande campionato ricco di gol"
13 gennaio 2023 19:09
Nazione, Zurkowski allo Spezia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni
12 gennaio 2023 09:06
Di Marzio: "Zurkowski è arrivato a La Spezia, domani visite. Firmerà fino al 2026”
11 gennaio 2023 22:25
TMW annuncia: "Zurkowski ha detto sì allo Spezia. Possibili visite mediche già domani"
11 gennaio 2023 13:41
Pedullà: "Per Zurkowski allo Spezia ingaggio da 900 mila euro a stagione. Alla Fiorentina 4 milioni"
11 gennaio 2023 00:22
Corsi chiude: "Non ci sono le condizioni per la cessione di Vicario e Parisi alla Fiorentina a gennaio"
10 gennaio 2023 21:35
Corsi: "Zurkowski-Empoli? Mi sa che questo desiderio di entrambi non si potrà realizzare"
10 gennaio 2023 19:12
TMW, Spezia all'assalto per Zurkowski: pronto contratto fino al 2026. Ad ore la sua risposta
10 gennaio 2023 19:05
Da Genova: Zurkowski vuole un adeguato aumento d'ingaggio prima di approdare allo Spezia
10 gennaio 2023 16:40
Pedullà: "Offerto Brekalo alla Fiorentina per 3 milioni. Per cessione Boga l'Atalanta chiede 15 milioni"
10 gennaio 2023 16:18
Pedullà: "Zurkowski ha accettato lo Spezia, alla Fiorentina vanno 4 milioni, mancano solo i dettagli"
10 gennaio 2023 00:04
Nazione, Zurkowski andrà allo Spezia in prestito con obbligo di riscatto. Niente Empoli
09 gennaio 2023 09:41
Zurkowski presente allo stadio Franchi, lo Spezia sta aspettando il suo si definitivo dopo l'accordo
07 gennaio 2023 16:27
Pedullà annuncia: "Accordo totale tra Fiorentina e Spezia per Zurkowski sulla base di 4 milioni"
06 gennaio 2023 21:23
Pedullà: "Zurkowski ha accettato lo Spezia su pressione della Fiorentina. Parisi solo se parte Biraghi"
06 gennaio 2023 16:39
CorSport, Fiorentina-Spezia c’è l’intesa per Zurkowski: manca solo il sì del giocatore al trasferimento
06 gennaio 2023 09:41
Pedullà annuncia: "Domani incontro per chiudere Zurkowski allo Spezia. Alla Fiorentina 4 milioni di euro"
05 gennaio 2023 22:43
Di Marzio: la Fiorentina apre al trasferimento di Zurkowski allo Spezia. Ancora un no all'Empoli
05 gennaio 2023 20:07
Tra Zurkowski e la Fiorentina è quasi addio: oggi l'agente al Centro Sportivo dopo gli allenamenti
05 gennaio 2023 18:41
Nazione, Zurkowski e Venuti all'Empoli per piazzare il colpo Parisi alla Fiorentina? L'ultima idea
05 gennaio 2023 10:05
Nazione, anche Italiano libera Zurkowski, c'è l'Empoli. Occhio a Parisi che interessa alla Fiorentina
04 gennaio 2023 09:45
Di Marzio: "Per Zurkowski c'è lo Spezia, si raffredda la pista Empoli. Richiesta viola da 5 milioni"
04 gennaio 2023 00:21
Convocati Fiorentina per il Monza: niente chance per Benassi. Torna Castro, out Mandragora e Zurkowski
03 gennaio 2023 17:48
Nazione rivela: "Fiorentina su Parisi, la chiave con l'Empoli potrebbe essere Zurkowski"
03 gennaio 2023 10:56
Tirreno, Zurkowski non si sta allenando per una presunta lombalgia che sa molto di mercato
31 dicembre 2022 12:24
Gazzetta, Zurkowski in uscita, Empoli in vantaggio. Anche Salernitana e Samp alla finestra
31 dicembre 2022 09:32
Gazzetta, Salernitana pronta ad investire per Zurkowski: operazione da 5 milioni di euro
29 dicembre 2022 14:15
Nazione, promozione in attacco per Kouamé in caso di partenza di Cabral
29 dicembre 2022 11:03
Tuttosport, Zurkowski conteso tra Empoli e Sampdoria ma lui preferirebbe i toscani
23 dicembre 2022 14:28
Nazione, anche lo Spezia su Zurkowski: Fiorentina pronta a scatenare l'asta a partire da 7 milioni
23 dicembre 2022 14:21
Gazzetta, la Salernitana vuole prendere Zurkowski dalla Fiorentina a titolo definitivo
23 dicembre 2022 09:11
Tuttosport, per la Fiorentina torna di moda Tameze del Verona se partono Maleh e Zurkowski
22 dicembre 2022 08:59
Da Empoli: "Bloccata la trattativa con la Fiorentina per Zurkowski. Viola vogliono opzione su Parisi"
21 dicembre 2022 22:49
Corsi: "Nessuna apertura per Zurkowski. Parisi e Vicario non si muoveranno a gennaio"
21 dicembre 2022 16:50
Tuttosport, Sabiri alla Fiorentina? Maleh o Zurkowski più conguaglio la carta per la Samp
20 dicembre 2022 09:49
Gazzetta: “Empoli al lavoro per il ritorno di Zurkowski, è in uscita dalla Fiorentina”
20 dicembre 2022 09:36
Tuttosport, l'Empoli è pronto a tornare alla carica per Zurkowski. Lo vuole anche la Sampdoria
19 dicembre 2022 13:15
Gazzetta, Zurkowski torna tra i convocati ma presto lascerà la Fiorentina: mezza Serie A è su di lui
17 dicembre 2022 09:36
Pedullà: "Zurkowski ha rifiutato la Cremonese, vuole tornare all'Empoli. Il club azzurro spera"
13 dicembre 2022 23:40
Nazione, la Fiorentina offrirà Zurkowski alla Samp per abbassare le pretese per Sabiri
11 dicembre 2022 10:07
Da Lecce, Corvino mette gli occhi su Terzic e Zurkowski: li ha portati lui alla Fiorentina
08 dicembre 2022 18:59
Dal Centro Sportivo: differenziato per l'acciaccato Venuti. Zurkowski a Firenze tra giovedì e venerdì
06 dicembre 2022 16:33
Gazzetta, l’Empoli farà un tentativo per Zurkowski ma vanno riallacciati i rapporti con la Fiorentina
06 dicembre 2022 09:36
Nazione, Zurkowski all'Empoli? La Fiorentina potrebbe ottenere una "via preferenziale" per Parisi
05 dicembre 2022 09:48
Nazione, Stankovic vorrebbe Zurkowski alla Samp. Sabiri può finire alla Fiorentina?
05 dicembre 2022 09:41
Figuraccia Zurkowski, aveva detto: "Qui ritrovo il sorriso". Non ha giocato nemmeno un minuto
04 dicembre 2022 18:20
La Polonia tenterà l'impresa contro la Francia. Ma Zurkowski viaggia (di nuovo) verso la panchina
04 dicembre 2022 13:45
Pedullà annuncia: "Empoli è tornato con forza su Zurkowski, il polacco vuole tornare in azzurro"
02 dicembre 2022 23:38
Gazzetta, i delusi se ne andranno. Non solo Zurkowski, in partenza dalla Fiorentina c'è anche Maleh
02 dicembre 2022 09:15
TMW, Salernitana interessata a Zurkowski, non solo Empoli, Spezia e Samp sul polacco
01 dicembre 2022 11:57
Il mondiale di Zurkowski è un vero e proprio flop. Zero minuti giocati. Il problema non era la Fiorentina
30 novembre 2022 22:45
Corriere dello Sport scrive: "Cabral guadagna quasi 2 milioni a stagione, sotto esame dalla Fiorentina"
30 novembre 2022 10:19
Sentite Zurkowski: "Spero che le cose cambino quando tornerò alla Fiorentina dopo il Mondiale"
28 novembre 2022 21:27
CorSport, Sabiri-Fiorentina? Viva l’ipotesi scambio con Zurkowski, la Samp chiede 10 milioni
28 novembre 2022 09:18
Corriere dello Sport, Zurkowski è un obiettivo del Bologna per gennaio. Tanta la concorrenza
27 novembre 2022 09:47
Zurkowski bocciato anche dalla Polonia, il Ct non lo mette mai in campo. Non era colpa di Italiano
26 novembre 2022 23:49
Da La Spezia: Zurkowski piace allo Spezia ma su di lui ci sono anche Samp, Bologna e Verona
26 novembre 2022 12:13
CorFio: “Fiorentina su Sabiri, maxi scambio con la Samp? Ma Zurkowski gradirebbe Empoli”
26 novembre 2022 09:35
Di Marzio: "La Sampdoria mette nel mirino Zurkowski". Si scalda l'asse Firenze-Genova
25 novembre 2022 16:00
La Gazzetta, Spezia a Gennaio punterà a rinforzare il centrocampo. Il primo nome è Zurkowski
24 novembre 2022 15:00
Da Salerno, contatti per Zurkowski: prestito con diritto di riscatto. Fiorentina vuole inserire Venuti
23 novembre 2022 18:46
Chi lascia la Fiorentina a gennaio. Quasi sicuramente Gollini, Zurkowski e Maleh. Benassi guadagna troppo
23 novembre 2022 12:15
Zurkowski poco considerato anche con la Polonia, zero minuti giocati, snobbato anche nei cambi
22 novembre 2022 19:14
Corriere Fiorentino, scambio Bajrami-Zurkowski pista calda: conguaglio a favore dell'Empoli
22 novembre 2022 09:49
Nazione, la Fiorentina vuole cedere Zurkowski già a gennaio: Empoli in cima alla lista. Alla finestra anche Bologna e Spezia
22 novembre 2022 09:38
Nazione, Sabiri pista concreta: sul piatto la Fiorentina mette soldi più i prestiti di Zurkowski e Maleh
22 novembre 2022 09:31
La Fiorentina deve sacrificare uno tra Maleh e Zurkowski per mettere il Castrovilli nella lista di serie A
21 novembre 2022 12:40
La Nazione scrive: "La Fiorentina per avere Sabiri ha offerto alla Sampdoria sia Zurkowski che Maleh"
21 novembre 2022 11:39
La stoccata di Zurkowski alla Fiorentina dal ritiro della sua Polonia: "Il sorriso è tornato"
20 novembre 2022 19:49
Zurkowski massacrato in Polonia dopo il Cile: "Fa tutto tranne giocare a calcio, ha corso e basta"
17 novembre 2022 12:36
CT Polonia rivela: "Bielsa mi ha detto che Zurkowski è un giocatore mostruoso, lo ha impressionato"
17 novembre 2022 12:08
Cinque giocatori della Fiorentina al mondiale. Ecco i loro numeri di maglia: Nico la 15, Jovic la 11
15 novembre 2022 15:38
Oggetto misterioso con la Fiorentina, al mondiale con la Polonia. A gennaio Zurkowski dirà addio
11 novembre 2022 22:38
Dalla Liguria sicuri: "Accordo trovato, la Fiorentina cede all'Empoli Zurkowski. Bajrami arriva in viola?"
10 novembre 2022 11:59
Da Torino, la Fiorentina ha fissato il prezzo di Zurkowski: 9 milioni. Il polacco non vuole rinnovare
05 novembre 2022 23:02
Tuttosport, Zurkowski in rotta con la Fiorentina: si riapre la pista che porta al Torino
04 novembre 2022 08:41
Italiano: "Gollini fuori per un problema fisico. Zurkowski può giocare partite importanti, ragazzo serio"
03 novembre 2022 19:25
Stadio, il Bologna vuole prendere Zurkowski ma intende pagarlo molto poco alla Fiorentina
03 novembre 2022 12:14
Dalla Polonia, Zurkowski ha l'offerta per il rinnovo ma non firmerà: ha chiuso con Firenze e la Fiorentina
01 novembre 2022 18:01
Italiano: "Ho parlato con Bonaventura, parole per spronare tutti. Zurkowski si è allenato solo 10 volte"
26 ottobre 2022 13:58
Dal Centro Sportivo, Nico e Zurkowski out per la rifinitura, Sottil e Maleh si allenano a parte
26 ottobre 2022 11:38
Vice ct Polonia: "La Fiorentina non sta tutelando un patrimonio come Zurkowski. Merita attenzione"
20 ottobre 2022 22:00
Nazione, Bologna e Spezia su Zurkowski: l’addio può arrivare già a gennaio in prestito
20 ottobre 2022 09:39
Tirreno, la Fiorentina ha preso in ostaggio Zurkowski dopo il rifiuto dell'Empoli per Parisi
19 ottobre 2022 12:10
Zurkowski via a gennaio, lo vogliono Bologna e Torino. In cambio offrono Dominguez e Lukic?
16 ottobre 2022 21:56
Corriere Fiorentino: “Zurkowski infastidito dalla trattativa saltata tra Fiorentina e Empoli: non è per il gioco di Italiano”
15 ottobre 2022 10:41
Zurkowski voleva l'Empoli, ora è svogliato. Cessione a gennaio, in estate chiesti al Bologna 15 milioni
14 ottobre 2022 13:42
Allenamento Fiorentina, tutti presenti tranne Sottil. Italiano schiera Zurkowski tra i possibili titolari
12 ottobre 2022 11:59
Il Ct della Polonia bacchetta Italiano e la Fiorentina: "Zurkowski che non gioca è un problema per noi"
19 settembre 2022 19:05
Zurkowski chiamato dalla Polonia per i prossimi impegni di Nations League. C’è anche Dragowski
12 settembre 2022 17:45
Zurkowski voleva andare all'Empoli e Italiano lo aveva bocciato. Ora va recuperato. Escluso per Bologna
10 settembre 2022 23:25
I convocati per Bologna-Fiorentina, Fuori Nico Gonzalez, Duncan e Zurkowski che restano a Firenze
10 settembre 2022 17:47
Corsi conferma: "Con la Fiorentina ci siamo rimasti male, sono umanamente dispiaciuto"
05 settembre 2022 13:11
La Fiorentina presenta la lista Serie A: presenti Ranieri e Zurkowski. Out Benassi, futuro in Turchia?
02 settembre 2022 19:17
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