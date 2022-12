Tirreno, Zurkowski non si sta allenando per una presunta lombalgia che sa molto di mercato

Il Tirreno fa il punto sulla situazione di Zurkowski. Il polacco non è mai entrato in sintonia con Italiano e complici anche degli infortuni non ha mai dato un contributo alla Fiorentina. Adesso, dopo aver disputato il mondiale con la Polonia, il ragazzo è pronto a una nuova esperienza con Empoli, Samp e Salernitana molto interessate. Nel frattempo, sempre secondo il quotidiano, Zurkowski non si sta vedendo a causa di lombalgia che sa molto di mercato in attesa di una nuova squadra

RICHIESTE MOLTO ALTE DELLA FIORENTINA PER AMRABAT