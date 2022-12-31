Corriere dello Sport: "La Fiorentina dice no a 40 milioni per Amrabat". Servono 50 milioni

Il Liverpool ha messo gli occhi sul centrocampista marocchino

Sofyan Amrabat ed il risalto prodotto dalle partite da trascinatore del Marocco disputate in Qatar ha costruito la più classica delle situazioni: Amrabat adesso è nel mirino di alcuni tra i grandi club d’Europa. Premier League ovviamente in testa per potenza di fuoco (economica) con Liverpool e Tottenham, ma anche Atletico Madrid, Barcellona e Siviglia hanno dimostrato interesse. Solo che tutte dovranno fare i conti con Commisso, intenzionato ad ogni costo a difendere il suo pupillo, nel vero senso della parola per essere stato l’artefice dell’acquisto dal Verona nel gennaio 2020: e sempre a gennaio, tre anni dopo, ecco lo scenario che non t’aspetti.

Klopp stravede per Amrabat e con il Liverpool già scatenato sul mercato non è un buon segnale (per i viola). Ci ha già provato, ci riproverà. Il tecnico tedesco spinge forte e sa che i dirigenti faranno il possibile per accontentarlo, assicurandogli la risorsa che vuole a centrocampo: e difatti oltre Manica sono sicuri che il Liverpool abbia già stanziato quaranta milioni da mettere sul piatto di un’offerta ufficiale da presentare alla Fiorentina. Diciamo che non bastano per smuovere Commisso, anche se si tratterebbe di una proposta decisamente non banale.

Ma il Liverpool tornerà alla carica, mentre Joe Barone e gli altri uomini di mercato viola si dedicheranno al centrocampista marocchino, senza dimenticare il Tottenham perché Conte come Klopp stravede per il tipo di giocatore che è Sofyan. Forse un gradino sotto Atletico Madrid e più indietro ancora Barcellona e Siviglia un pensiero ce lo stanno facendo, però il discorso è quello di prima: seppur raddoppiata la valutazione di Amrabat rispetto al prezzo reale del trasferimento dal Verona (venti milioni, due di bonus compresi), la Fiorentina ha sempre il rinnovo come piano A. Per il piano B, viceversa, serva un’offerta indecente, sempre se e forse: da cinquanta milioni in su. A quelle cifre, uomini e gestori di un club di calcio un ragionamento lo fanno sempre e comunque. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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