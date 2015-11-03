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Notizie Samp Fiorentina

Martinelli cambia maglia ma non aumenta il minutaggio, seconda panchina di fila per il portiere viola

16 gennaio 2026 22:04

Corriere Fiorentino, Audero sfida Montipò per la porta viola, ma Pradè vuole il pupillo Casteels

18 luglio 2023 08:39

Corriere dello Sport: "Audero in pole per la porta della Fiorentina: servono 7-8 milioni"

23 giugno 2023 09:17

Corriere Fiorentino: “Ad Italiano piace Audero. Tra i candidati per il ruolo di centravanti spunta Pinamonti”

14 giugno 2023 09:07

Giallo Sabiri, niente convocazione e fuga in Germania: messaggi minacciosi arrivati al suo indirizzo

04 maggio 2023 09:31

Corriere Fiorentino: “Sabiri-Fiorentina si farà, ieri altro rilancio. La Samp ne chiede 4 più bonus”

31 gennaio 2023 09:17

Barak determinato: "Vogliamo vincere questo trofeo per dare una soddisfazione a questa gente"

12 gennaio 2023 20:43

Tirreno, Zurkowski non si sta allenando per una presunta lombalgia che sa molto di mercato

31 dicembre 2022 12:24

Nazione, Samp e Cremonese su Cabral: ipotesi addio in prestito con diritto di riscatto

31 dicembre 2022 09:43

Tuttosport, l'Empoli è pronto a tornare alla carica per Zurkowski. Lo vuole anche la Sampdoria

19 dicembre 2022 13:15

La Serie A snobba vergognosamente Amrabat, nel post del Marocco viene citato solo Sabiri

10 dicembre 2022 23:16

Italiano: "Siamo in crescita e abbiamo un bello spirito. Dimostriamo che la testa fa la differenza"

06 novembre 2022 17:55

Ferrero era a Milano per prendere Stankovic alla Samp: "Non riesco più a dormire, non so perchè sono qui"

09 dicembre 2021 18:08

Gazzetta, Ricci, futuro lontano dallo Spezia? C’è la Fiorentina alla finestra, occhio alla Samp

01 giugno 2021 09:07

Petriccione, è lotta Genoa-Samp per l'ex viola che fu scartato da Corvino..

15 marzo 2020 18:39

Traversa: "Samp-Fiorentina una sfida tra deluse, finirà in parità. Castrovilli? Non mi aspettavo un'esplosione così"

14 febbraio 2020 18:53

Dossena: "Sia la Fiorentina che la Samp rischiano la Serie B. Badelj? In A non è più ai livelli di una volta"

13 febbraio 2020 22:20

Fiorentina in vantaggio su Samp e Inter per Florenzi. Può arrivare in prestito con diritto di riscatto

17 dicembre 2019 10:03

Dalla Samp al Napoli tutti in fila per Florenzi. Spunta un possibile scambio con Kessie del Milan

16 novembre 2019 12:41

Samp - Florenzi si può fare: l'agente del giocatore avrebbe parlato con Ferrero per gennaio

16 novembre 2019 00:17

Sentite Di Francesco: "A Firenze gara condizionata dall'arbitro. Chiesa in offside e Murillo..."

27 settembre 2019 16:59

Gazzetta: viola verso la Samp. Badelj stanco, ottimismo per Ribery

24 settembre 2019 11:46

Chef Borghese: "Fiorentina- Samp in cucina? La bistecca vince sulle trofei al pesto, vi spiego perché"

18 gennaio 2019 18:12

Ventura: "La Fiorentina se la giocherà per l'Europa League. Atalanta, Torino e Samp le avversarie"

29 settembre 2018 12:11

Pjaca: “Potevamo chiuderla prima, non sono ancora al 100%. Il mio ruolo...”

19 settembre 2018 21:50

Biraghi serve l'assist e il Cholito capitalizza, i viola chiudono il primo tempo in vantaggio (0-1) sulla Samp

19 settembre 2018 19:25

Qui Samp: Jankto verso una maglia da titolare, Caprari da valutare. Il probabile undici...

19 settembre 2018 12:54

Probabile formazione: confermato Dragowski, gioca Edimilson. Pjaca...

19 settembre 2018 10:00

Romei: "Fiorentina e Samp si somigliano, possono lottare per l'Europa League. Su Saponara..."

18 settembre 2018 20:01

Amoruso: "La Samp sarà un'avversaria tosta per i viola, a chi fare attenzione..."

18 settembre 2018 19:38

Qui Samp: "19/9 ore 19 strade libere, stadio vuoto!". L'invito dei tifosi doriani a disertare il Ferraris contro la Fiorentina

18 settembre 2018 09:56

Samp-Fiorentina, la Regione Liguria: "Spostarla alle 20.45, altrimenti rinviare ad altra data"

11 settembre 2018 15:52

Non solo Samp, adesso è bagarre per Badelj: Zenit in pole, ma occhio anche a Milan e West Ham

19 luglio 2018 18:13

La Samp a Viviano: "Non fai più parte del progetto". Qualche nostalgico sogna il ritorno del portiere tifoso...

06 giugno 2018 17:21

Gazzetta dello Sport: la Samp pensa a Sportiello per sostituire il partente Viviano

06 giugno 2018 12:46

Calendari a confronto: ecco perchè conviene fare la corsa sull'Atalanta

07 maggio 2018 10:31

Viviano: "La Samp intrusa per l'Europa. Ci sono squadre più attrezzate della nostra, ma l'obiettivo..."

17 aprile 2018 11:41

Fiorentina a - 10 dall'Europa: la Samp vola, remuntada quasi impossibile a 14 giornate dalla fine

11 febbraio 2018 22:07

Laurini: "I tifosi all'inizio erano preoccupati, ma ora mi apprezzano. Ero già della Samp, poi..."

06 febbraio 2018 23:11

Gori ribalta la Samp: 1-2 a Genova e Fiorentina primavera di nuovo in zona play off

27 gennaio 2018 17:43

"Baba non Quaglia": contro la Samp l'attacco non punge e la viola si arrende subito

22 gennaio 2018 09:53

La Samp vola, la viola no: decisive le scelte dei tecnici. La Fiorentina la perde a centrocampo...

22 gennaio 2018 09:48

Ferrero: "Deluso dalla Fiorentina? Per nulla, le delusioni le danno le mogli. Abbiamo rigonfiato le ruote..."

21 gennaio 2018 20:27

Contro la Samp l'ultima di Sanchez in viola: settimana prossima arriva Soucek al suo posto

19 gennaio 2018 11:23

Da Genova: buona notizie per la Samp, si svuota l'infermeria. Zapata e Strinic ok per la Fiorentina...

16 gennaio 2018 15:46

Pellegrini: "La sosta può aver azzerato tutto, la Samp si sta riprendendo. Pioli? Bravo a formare un collettivo..."

15 gennaio 2018 15:51

Astori e Veretout, gialli pesantissimi: saltano la Samp nello scontro diretto per l'Europa League

06 gennaio 2018 15:57

Tuttosport: Fiorentina-Samp in bilico sul Var, i rigori sono stati decisivi

14 dicembre 2017 13:05

Fiorentina-Samp 3-2, decide la doppietta su rigore di Veretout. Viola tre volte avanti...

13 dicembre 2017 19:19

Coppa Italia, Fiorentina-Samp 1-1 al 45°. Barreto risponde a Baba-gol e rimette tutto in discussione

13 dicembre 2017 18:10

Jacobelli: "Fiorentina e Samp saranno le mine vaganti del campionato, stasera si daranno battaglia"

13 dicembre 2017 12:34

Coppa Italia: la Samp affossa il Pescara (4-1) e si regala la Fiorentina. Tutti i risultati...

28 novembre 2017 23:26

Coppa Italia: stasera Samp-Pescara, chi vince affronterà la Fiorentina il prossimo 13 dicembre

28 novembre 2017 13:01

Corsi: "La Samp voleva risparmiare e così ha perso Laurini, Corvino ha chiuso l'affare in mezza giornata"

26 ottobre 2017 21:29

Anche Comotto a Marassi per Sampdoria-Crotone, affari in vista?

21 ottobre 2017 19:55

Alla Samp basta un tempo per avere la meglio sul Crotone, a Marassi finisce 5-0

21 ottobre 2017 19:37

Brovarone: "Assuefatti al ridimensionamento, disamore dilagante. Impedito ai Della Valle di allargare gli orizzonti...''

06 ottobre 2017 16:26

Albertosi: ''Sportiello? E' di sicuro affidamento. Il cruccio per ora è la Samp''

28 settembre 2017 16:56

Gazzetta: Fiorentina, Lazio e Samp, che colpi!

31 agosto 2017 12:35

Biraghi su Instagram: "Ieri risultato bugiardo, gara a dir poco dominata. A testa alta verso la prossima..."

28 agosto 2017 15:24

Fiorentina sprecona, 1-2 Samp al Franchi: Chiesa e Gil Dias si divorano l'inimmaginabile

27 agosto 2017 22:37

FIORENTINA-SAMP 0-2, CAPRARI E QUAGLIARELLA AFFOSSANO LA VIOLA AL 45°, GIL DIAS SPRECONE...

27 agosto 2017 21:29

QS-La Nazione: con Chiesa e con il cuore verso la Samp

27 agosto 2017 12:03

E intanto la Samp chiude per Strinic e Zapata: Ferrero porta a Genova i due ex obiettivi viola

26 agosto 2017 15:56

Malusci: "Contro la Samp vedremo la stessa squadra del Bernabeu, ma in difesa..."

26 agosto 2017 12:36

Tuttosport: Pioli evita il ritiro pre partita, gli ultimi dubbi di formazione in vista della Samp...

26 agosto 2017 12:18

Qui Samp, la probabile formazione anti viola: 4-3-1-2 con Quagliarella e Caprari. Puggioni tra i pali...

26 agosto 2017 11:31

Flachi: "Fiorentina e Samp oggi sono alla pari. Simeone? Ha tutto per far innamorare Firenze"

25 agosto 2017 15:09

Verso la Samp: Giampaolo sceglie Quagliarella e Caprari, out l'ex Viviano

25 agosto 2017 13:18

Corvino tenta di strappare Jorge Meré a Barcellona e Samp: l'under 21 spagnolo in finale...

30 giugno 2017 15:47

Pedullà: accordo totale tra Fiorentina e Samp per Ilicic, si chiude a 4 mln più bonus

28 giugno 2017 13:55

Gazzetta: oggi si chiude per Ilicic alla Samp, alla Fiorentina 5 milioni

28 giugno 2017 11:53

L'offerta della Samp per Ilicic sale a 4,5 mln, al giocatore 3 anni di contratto

23 giugno 2017 12:30

La giornata di Corvino: prima l'incontro con la Samp e poi con l'agente Parisi, esperto di calcio olandese

22 giugno 2017 18:19

Gazzetta: Ilicic accetta il quadriennale proposto dalla Samp, è quasi fatta per il suo passaggio in blucerchiato

21 giugno 2017 11:46

La Samp offre 5 milioni per Ilicic, la Fiorentina ne chiede 7,5: a 6 si può chiudere

20 giugno 2017 12:33

La Sampdoria sonda il terreno per Ilicic, e intanto Pradè chiama il suo agente

16 giugno 2017 12:16

Pronti via e la Samp è avanti. A "Marassi" decide il gol di Bruno Fernandes

09 aprile 2017 13:31

Kalinic affretta i tempi di recupero e sarà a disposizione contro la Samp

07 aprile 2017 12:33

La Fiorentina vuole Schick della Samp, ma la clausola è un ostacolo. Già rifiutata una prima offerta...

09 febbraio 2017 21:13

Ferrero: "Dzeko lo porto a fare l'attore, rigore assegnato è scandaloso"

11 settembre 2016 21:20

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