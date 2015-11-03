Notizie Samp Fiorentina

Martinelli cambia maglia ma non aumenta il minutaggio, seconda panchina di fila per il portiere viola
16 gennaio 2026 22:04
Corriere Fiorentino, Audero sfida Montipò per la porta viola, ma Pradè vuole il pupillo Casteels
18 luglio 2023 08:39
Corriere dello Sport: "Audero in pole per la porta della Fiorentina: servono 7-8 milioni"
23 giugno 2023 09:17
Corriere Fiorentino: “Ad Italiano piace Audero. Tra i candidati per il ruolo di centravanti spunta Pinamonti”
14 giugno 2023 09:07
Giallo Sabiri, niente convocazione e fuga in Germania: messaggi minacciosi arrivati al suo indirizzo
04 maggio 2023 09:31
Corriere Fiorentino: “Sabiri-Fiorentina si farà, ieri altro rilancio. La Samp ne chiede 4 più bonus”
31 gennaio 2023 09:17
Barak determinato: "Vogliamo vincere questo trofeo per dare una soddisfazione a questa gente"
12 gennaio 2023 20:43
Tirreno, Zurkowski non si sta allenando per una presunta lombalgia che sa molto di mercato
31 dicembre 2022 12:24
Nazione, Samp e Cremonese su Cabral: ipotesi addio in prestito con diritto di riscatto
31 dicembre 2022 09:43
Tuttosport, l'Empoli è pronto a tornare alla carica per Zurkowski. Lo vuole anche la Sampdoria
19 dicembre 2022 13:15
La Serie A snobba vergognosamente Amrabat, nel post del Marocco viene citato solo Sabiri
10 dicembre 2022 23:16
Italiano: "Siamo in crescita e abbiamo un bello spirito. Dimostriamo che la testa fa la differenza"
06 novembre 2022 17:55
Ferrero era a Milano per prendere Stankovic alla Samp: "Non riesco più a dormire, non so perchè sono qui"
09 dicembre 2021 18:08
Gazzetta, Ricci, futuro lontano dallo Spezia? C’è la Fiorentina alla finestra, occhio alla Samp
01 giugno 2021 09:07
Petriccione, è lotta Genoa-Samp per l'ex viola che fu scartato da Corvino..
15 marzo 2020 18:39
Traversa: "Samp-Fiorentina una sfida tra deluse, finirà in parità. Castrovilli? Non mi aspettavo un'esplosione così"
14 febbraio 2020 18:53
Dossena: "Sia la Fiorentina che la Samp rischiano la Serie B. Badelj? In A non è più ai livelli di una volta"
13 febbraio 2020 22:20
Fiorentina in vantaggio su Samp e Inter per Florenzi. Può arrivare in prestito con diritto di riscatto
17 dicembre 2019 10:03
Dalla Samp al Napoli tutti in fila per Florenzi. Spunta un possibile scambio con Kessie del Milan
16 novembre 2019 12:41
Samp - Florenzi si può fare: l'agente del giocatore avrebbe parlato con Ferrero per gennaio
16 novembre 2019 00:17
Sentite Di Francesco: "A Firenze gara condizionata dall'arbitro. Chiesa in offside e Murillo..."
27 settembre 2019 16:59
Gazzetta: viola verso la Samp. Badelj stanco, ottimismo per Ribery
24 settembre 2019 11:46
Chef Borghese: "Fiorentina- Samp in cucina? La bistecca vince sulle trofei al pesto, vi spiego perché"
18 gennaio 2019 18:12
Ventura: "La Fiorentina se la giocherà per l'Europa League. Atalanta, Torino e Samp le avversarie"
29 settembre 2018 12:11
Pjaca: “Potevamo chiuderla prima, non sono ancora al 100%. Il mio ruolo...”
19 settembre 2018 21:50
Biraghi serve l'assist e il Cholito capitalizza, i viola chiudono il primo tempo in vantaggio (0-1) sulla Samp
19 settembre 2018 19:25
Qui Samp: Jankto verso una maglia da titolare, Caprari da valutare. Il probabile undici...
19 settembre 2018 12:54
Probabile formazione: confermato Dragowski, gioca Edimilson. Pjaca...
19 settembre 2018 10:00
Romei: "Fiorentina e Samp si somigliano, possono lottare per l'Europa League. Su Saponara..."
18 settembre 2018 20:01
Amoruso: "La Samp sarà un'avversaria tosta per i viola, a chi fare attenzione..."
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Qui Samp: "19/9 ore 19 strade libere, stadio vuoto!". L'invito dei tifosi doriani a disertare il Ferraris contro la Fiorentina
18 settembre 2018 09:56
Samp-Fiorentina, la Regione Liguria: "Spostarla alle 20.45, altrimenti rinviare ad altra data"
11 settembre 2018 15:52
Non solo Samp, adesso è bagarre per Badelj: Zenit in pole, ma occhio anche a Milan e West Ham
19 luglio 2018 18:13
La Samp a Viviano: "Non fai più parte del progetto". Qualche nostalgico sogna il ritorno del portiere tifoso...
06 giugno 2018 17:21
Gazzetta dello Sport: la Samp pensa a Sportiello per sostituire il partente Viviano
06 giugno 2018 12:46
Calendari a confronto: ecco perchè conviene fare la corsa sull'Atalanta
07 maggio 2018 10:31
Viviano: "La Samp intrusa per l'Europa. Ci sono squadre più attrezzate della nostra, ma l'obiettivo..."
17 aprile 2018 11:41
Fiorentina a - 10 dall'Europa: la Samp vola, remuntada quasi impossibile a 14 giornate dalla fine
11 febbraio 2018 22:07
Laurini: "I tifosi all'inizio erano preoccupati, ma ora mi apprezzano. Ero già della Samp, poi..."
06 febbraio 2018 23:11
Gori ribalta la Samp: 1-2 a Genova e Fiorentina primavera di nuovo in zona play off
27 gennaio 2018 17:43
"Baba non Quaglia": contro la Samp l'attacco non punge e la viola si arrende subito
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La Samp vola, la viola no: decisive le scelte dei tecnici. La Fiorentina la perde a centrocampo...
22 gennaio 2018 09:48
Ferrero: "Deluso dalla Fiorentina? Per nulla, le delusioni le danno le mogli. Abbiamo rigonfiato le ruote..."
21 gennaio 2018 20:27
Contro la Samp l'ultima di Sanchez in viola: settimana prossima arriva Soucek al suo posto
19 gennaio 2018 11:23
Da Genova: buona notizie per la Samp, si svuota l'infermeria. Zapata e Strinic ok per la Fiorentina...
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Pellegrini: "La sosta può aver azzerato tutto, la Samp si sta riprendendo. Pioli? Bravo a formare un collettivo..."
15 gennaio 2018 15:51
Astori e Veretout, gialli pesantissimi: saltano la Samp nello scontro diretto per l'Europa League
06 gennaio 2018 15:57
Tuttosport: Fiorentina-Samp in bilico sul Var, i rigori sono stati decisivi
14 dicembre 2017 13:05
Fiorentina-Samp 3-2, decide la doppietta su rigore di Veretout. Viola tre volte avanti...
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Coppa Italia, Fiorentina-Samp 1-1 al 45°. Barreto risponde a Baba-gol e rimette tutto in discussione
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Jacobelli: "Fiorentina e Samp saranno le mine vaganti del campionato, stasera si daranno battaglia"
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Coppa Italia: la Samp affossa il Pescara (4-1) e si regala la Fiorentina. Tutti i risultati...
28 novembre 2017 23:26
Coppa Italia: stasera Samp-Pescara, chi vince affronterà la Fiorentina il prossimo 13 dicembre
28 novembre 2017 13:01
Corsi: "La Samp voleva risparmiare e così ha perso Laurini, Corvino ha chiuso l'affare in mezza giornata"
26 ottobre 2017 21:29
Anche Comotto a Marassi per Sampdoria-Crotone, affari in vista?
21 ottobre 2017 19:55
Alla Samp basta un tempo per avere la meglio sul Crotone, a Marassi finisce 5-0
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Brovarone: "Assuefatti al ridimensionamento, disamore dilagante. Impedito ai Della Valle di allargare gli orizzonti...''
06 ottobre 2017 16:26
Albertosi: ''Sportiello? E' di sicuro affidamento. Il cruccio per ora è la Samp''
28 settembre 2017 16:56
Gazzetta: Fiorentina, Lazio e Samp, che colpi!
31 agosto 2017 12:35
Biraghi su Instagram: "Ieri risultato bugiardo, gara a dir poco dominata. A testa alta verso la prossima..."
28 agosto 2017 15:24
Fiorentina sprecona, 1-2 Samp al Franchi: Chiesa e Gil Dias si divorano l'inimmaginabile
27 agosto 2017 22:37
FIORENTINA-SAMP 0-2, CAPRARI E QUAGLIARELLA AFFOSSANO LA VIOLA AL 45°, GIL DIAS SPRECONE...
27 agosto 2017 21:29
QS-La Nazione: con Chiesa e con il cuore verso la Samp
27 agosto 2017 12:03
E intanto la Samp chiude per Strinic e Zapata: Ferrero porta a Genova i due ex obiettivi viola
26 agosto 2017 15:56
Malusci: "Contro la Samp vedremo la stessa squadra del Bernabeu, ma in difesa..."
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Tuttosport: Pioli evita il ritiro pre partita, gli ultimi dubbi di formazione in vista della Samp...
26 agosto 2017 12:18
Qui Samp, la probabile formazione anti viola: 4-3-1-2 con Quagliarella e Caprari. Puggioni tra i pali...
26 agosto 2017 11:31
Flachi: "Fiorentina e Samp oggi sono alla pari. Simeone? Ha tutto per far innamorare Firenze"
25 agosto 2017 15:09
Verso la Samp: Giampaolo sceglie Quagliarella e Caprari, out l'ex Viviano
25 agosto 2017 13:18
Corvino tenta di strappare Jorge Meré a Barcellona e Samp: l'under 21 spagnolo in finale...
30 giugno 2017 15:47
Pedullà: accordo totale tra Fiorentina e Samp per Ilicic, si chiude a 4 mln più bonus
28 giugno 2017 13:55
Gazzetta: oggi si chiude per Ilicic alla Samp, alla Fiorentina 5 milioni
28 giugno 2017 11:53
L'offerta della Samp per Ilicic sale a 4,5 mln, al giocatore 3 anni di contratto
23 giugno 2017 12:30
La giornata di Corvino: prima l'incontro con la Samp e poi con l'agente Parisi, esperto di calcio olandese
22 giugno 2017 18:19
Gazzetta: Ilicic accetta il quadriennale proposto dalla Samp, è quasi fatta per il suo passaggio in blucerchiato
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La Samp offre 5 milioni per Ilicic, la Fiorentina ne chiede 7,5: a 6 si può chiudere
20 giugno 2017 12:33
La Sampdoria sonda il terreno per Ilicic, e intanto Pradè chiama il suo agente
16 giugno 2017 12:16
Pronti via e la Samp è avanti. A "Marassi" decide il gol di Bruno Fernandes
09 aprile 2017 13:31
Kalinic affretta i tempi di recupero e sarà a disposizione contro la Samp
07 aprile 2017 12:33
La Fiorentina vuole Schick della Samp, ma la clausola è un ostacolo. Già rifiutata una prima offerta...
09 febbraio 2017 21:13
Ferrero: "Dzeko lo porto a fare l'attore, rigore assegnato è scandaloso"
11 settembre 2016 21:20
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