Calendari a confronto: ecco perchè conviene fare la corsa sull'Atalanta
Con la partita finale a Milano la Fiorentina avrebbe la possibilità di sorpassare il Milan e, salvo la vittoria della coppa Italia da parte della squadra rossonera, qualificarsi ai preliminari di Euro...
Con la partita finale a Milano la Fiorentina avrebbe la possibilità di sorpassare il Milan e, salvo la vittoria della coppa Italia da parte della squadra rossonera, qualificarsi ai preliminari di Europa League.
Tuttavia, visto il calendario difficile della squadra di Gasperini che avrà proprio lo stesso Milan in casa e Cagliari (che si giocherà la salvezza fino all'ultimo) in trasferta potrebbe essere utile fare la corsa proprio sulla Dea.
Ricordiamo che in caso di settimo posto davanti al Milan, con quest'ultimo che vince la coppa Italia la squadra viola non avrebbe diritto alla partecipazione alla prossima UEFA Europa League. Per evitare imprevisti di questo tipo arrivare davanti all'Atalanta sarebbe la soluzione ideale.
MILAN 60
Atalanta FUORI
Fiorentina CASA
ATALANTA 59
Milan CASA
Cagliari FUORI
FIORENTINA 57
Cagliari CASA
Milan FUORI
SAMP 54
Napoli CASA
Spal FUORI
Lorenzo Bigiotti