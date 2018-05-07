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Calendari a confronto: ecco perchè conviene fare la corsa sull'Atalanta

Con la partita finale a Milano la Fiorentina avrebbe la possibilità di sorpassare il Milan e, salvo la vittoria della coppa Italia da parte della squadra rossonera, qualificarsi ai preliminari di Euro...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
07 maggio 2018 10:31
Calendari a confronto: ecco perchè conviene fare la corsa sull'Atalanta -
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Con la partita finale a Milano la Fiorentina avrebbe la possibilità di sorpassare il Milan e, salvo la vittoria della coppa Italia da parte della squadra rossonera, qualificarsi ai preliminari di Europa League.

Tuttavia, visto il calendario difficile della squadra di Gasperini che avrà proprio lo stesso Milan in casa e Cagliari (che si giocherà la salvezza fino all'ultimo) in trasferta potrebbe essere utile fare la corsa proprio sulla Dea.

Ricordiamo che in caso di settimo posto davanti al Milan, con quest'ultimo che vince la coppa Italia la squadra viola non avrebbe diritto alla partecipazione alla prossima UEFA Europa League. Per evitare imprevisti di questo tipo arrivare davanti all'Atalanta sarebbe la soluzione ideale.

MILAN 60

Atalanta FUORI

Fiorentina CASA

ATALANTA 59

Milan CASA

Cagliari FUORI

FIORENTINA 57

Cagliari CASA

Milan FUORI

SAMP 54

Napoli CASA

Spal FUORI

Lorenzo Bigiotti

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