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Notizie Europa League Fiorentina

Fiorentina e Bologna disastro europeo. Tra Serie A e Premier abisso tecnico e atletico

09 aprile 2026 23:34

Sorteggi Europa League: Sarà derby italiano tra il Bologna e la Roma di Gasperini agli ottavi

27 febbraio 2026 14:14

Sorteggio abbordabile per il Bologna di Italiano, pesca il Brann. Possibile derby italiano agli ottavi

30 gennaio 2026 14:17

Gasperini attacca Dybala: "Le sue parole non mi sono piaciute, non sono giuste. Il gruppo non lo merita"

25 ottobre 2025 15:06

Il Bologna continua a vincere e convincere: 2 a 1 in Europa League, domenica sfida alla Fiorentina

23 ottobre 2025 22:01

Andare in Europa League per la Fiorentina è quasi impossibile: servirebbero 2 punti a partita

09 ottobre 2025 12:37

L'arbitro fa ripetere i rigori per 3 volte alla Roma, Dovbyk sbaglia 2 volte, poi tocca a Soulè, sbaglia

02 ottobre 2025 21:18

Ricordate Tessmann? Vicinissimo alla Fiorentina, nel 2024 saltò per le commissioni. Ora centrocampista fondamentale del Lione

26 settembre 2025 15:01

Esordio horror per Christensen in Europa League: autorete goffa e sconfitta per il suo Sturm Graz

24 settembre 2025 22:03

Lione e Crystal Palace con la stessa proprietà: la UEFA manda in Conference gli inglesi. Nottingham in EL?

11 luglio 2025 17:51

Fiorentina sentito cosa dicono da Roma? “La Conference non entusiasma i tifosi della Lazio”

22 maggio 2025 16:48

La finale di Europa League dimostra che le finali hanno poco senso, il Tottenham trionfa con 1 tiro

21 maggio 2025 23:14

Fiorentina sprint finale, servono il 5°posto per l'Europa League o il 6° posto per la Conference

09 maggio 2025 23:37

Nazione: “Da De Gea a Kean passando per Dodò: la chiave per tenerli è l’Europa League”

26 aprile 2025 09:18

Bocci su Gudmundsson: "Deve giocare sempre, è l'unico della rosa che sa inventare qualcosa dal nulla"

22 aprile 2025 14:51

Paganin: "Per la Fiorentina sarà difficile arrivare in Europa League, ha perso troppi punti"

17 aprile 2025 14:28

Per Opta la Fiorentina ha il 20% di chance di andare in Europa League, il 21% di vincere la Conference

02 aprile 2025 12:44

Sentite Gazzetta: “Ambizioni e rosa più forte, l’obiettivo della Fiorentina è l’Europa League”

15 febbraio 2025 09:53

Ranking Uefa: l'Italia, penalizzata da arbitraggi discutibili scivola al terzo posto superata dalla Spagna. Prossima settimana fondamentale

14 febbraio 2025 12:45

Europa League: la Lazio passeggia sulla Real Sociedad. Paura Tavares, assente con la Fiorentina?

23 gennaio 2025 23:04

Quinto posto champions di nuovo possibile, Fiorentina devi correre in Europa e in campionato

12 dicembre 2024 00:18

Hummels umiliato, fatto scaldare mezz'ora non entra. Aveva rifiutato la Fiorentina ma con la Roma zero presenze

24 ottobre 2024 23:38

Gasperini tra i top d'Europa, con Guardiola e Ancelotti è tra i candidati al pallone d'oro

04 settembre 2024 23:27

Gasperini: "A Liverpool ci hanno applaudito. In Italia non accade, oggi penosi i tifosi viola"

02 giugno 2024 22:48

La Fiorentina si qualifica per la nuova Conference League, niente gironi al suo posto la fase a campionato

24 maggio 2024 13:00

Gasperini gela l'Atalanta: "Non so se resto, mi vuole una donna bellissima". Poi la frecciata: "Noi senza debiti"

23 maggio 2024 11:39

Gasperini, il più odiato di tutti è anche il più bravo di tutti..in fondo in fondo lo sapevamo

22 maggio 2024 23:47

Un'Atalanta devastante straccia i campioni di Germania, Gasperini alza l'Europa League

22 maggio 2024 23:01

Di Chiara: "Vinciamo questa maledetta coppa e togliamoci ogni pensiero negativo lasciato da Praga"

15 maggio 2024 17:41

Il Bologna ad un passo dalla Champions. Fiorentina, e se fosse Europa League?

11 maggio 2024 22:10

Il River "tifa" Fiorentina: se i viola vincono un trofeo o vanno in EL, arrivano più soldi per Beltran

10 maggio 2024 09:41

Europa League: Gasp schianta il Marsiglia, l'autogol di Mancini affossa la Roma

09 maggio 2024 23:31

Il Bologna è qualificato ufficialmente (almeno) all'Europa League..grazie alla Fiorentina

05 maggio 2024 23:18

La vittoria del Sassuolo una buona notizia per la Fiorentina, così la Lazio può avere vita dura all'ultima

04 maggio 2024 23:07

La UEFA chiarisce: "Se l'Atalanta vince l'Europa League anche la sesta in serie A va in Champions"

04 maggio 2024 18:55

Tudor: "Atalanta-Fiorentina a fine campionato? ingiusto e irregolare, il calcio italiano non è cambiato"

03 maggio 2024 22:43

Club Brugge squadra ostica. Difesa solida, giocatori tecnici e di qualità come Nusa, Thiago e Jutglà

01 maggio 2024 18:23

Se Atalanta o Roma vincessero l'Europa League l'ottavo posto qualificherebbe all'Europa League

29 aprile 2024 20:04

Corriere Fiorentino: “É incredibile ma la Fiorentina è ancora lì, l’Europa League resta una possibilità”

29 aprile 2024 09:31

Pari tra Napoli e Roma, la Fiorentina può agganciare gli azzurri all'ottavo posto

28 aprile 2024 20:39

La Roma supplica la Lega: "Spostate il recupero con l'Udinese a maggio". Ma la risposta è negativa

19 aprile 2024 17:16

Ora il settimo posto vale l'Europa League. Se l'Atalanta trionfasse (da sesta) ci sarebbe una squadra in più

19 aprile 2024 13:27

Manca poco per la 5° italiana in Champions: Fiorentina e Atalanta decisive per la certezza matematica

18 aprile 2024 12:37

Football Talent Scout: "Atalanta, ad Anfield pagina esaltante di un modello vincente"

12 aprile 2024 23:27

Antonio(West Ham): "Anche la Fiorentina era favorita, ma il trofeo ce lo siamo presi noi"

10 aprile 2024 22:17

Non solo Sky e Dazn, anche la Rai acquista i diritti della fase finale di Europa League

22 marzo 2024 12:32

Se la Fiorentina va in semifinale di Conference, l'Italia avrà la quinta squadra in Champions il prossimo anno

15 marzo 2024 16:21

RANKING UEFA: La Fiorentina stasera può risultare decisiva per l'ipoteca del primo posto dell'Italia

14 marzo 2024 17:51

Senza Conference o Coppa Italia alla Fiorentina serve una media di 1,9 punti a partita per credere nell'Europa League

12 marzo 2024 16:28

Gasperini mette le mani avanti: "Giochiamo gare di livello troppo ravvicinate. È un problema per noi"

05 marzo 2024 18:49

Italiano a caccia di continuità, l’obiettivo dichiarato è portare la Fiorentina in Europa League

02 marzo 2024 08:53

Corriere dello Sport svela: “La Fiorentina vuole l’Europa League. Mai parlato di quarto posto”

22 febbraio 2024 09:55

Il meccanismo della Fiorentina si è inceppato: solo 4 squadre peggio dei viola in Serie A nel 2024

19 febbraio 2024 13:42

La Roma schianta il Frosinone e allunga in classifica. Per la Fiorentina l'Europa League dista già 3 punti

18 febbraio 2024 23:30

Senza la Juventus l'Italia vola nel Ranking: è secondo posto. Finisse così la quinta andrà in Champions

10 novembre 2023 21:41

Sentite Bucchioni: "Roma vuole condizionare sempre arbitri, questo è Mourinho. Taylor non abituato"

01 giugno 2023 19:02

I tifosi della Roma entrano in 2 con un solo biglietto. Il video che smaschera la truffa alla stadio

31 maggio 2023 22:33

De Roon avvisa l'Atalanta: "Se le altre squadre vincono tutte le finali non andiamo in Europa League"

20 maggio 2023 23:51

Ufficiali gli arbitri che dirigeranno Europa League e Conference, alla Fiorentina il francese Letexier

09 maggio 2023 12:28

La Fiorentina contro il Basilea non sarà mai in chiaro. Possibile solo una "Diretta Gol" con Juve e Roma

25 aprile 2023 12:45

Se la Fiorentina vincesse la Conference e arrivasse oltre il settimo posto, nessuna Italiana in Conference

16 aprile 2023 16:23

Il ranking Uefa: la Fiorentina al posto 104, Atalanta prima del Milan, Roma supera il Napoli

13 aprile 2023 16:42

Lech Poznan-Fiorentina sarà arbitrata da Irfan Pejlto. Tre italiane incontrate, solo la Juventus ha vinto

11 aprile 2023 19:03

In Conference League, Fiorentina 21 gol in 8 gare, domina anche la classifica dei tiri effettuati

25 febbraio 2023 10:00

I tifosi del Nantes provocano ancora la Juventus: "Da 27 anni club di imbrogli e trucchi...Juve m**da"

24 febbraio 2023 18:16

L'allenatore del Nantes sulla Juventus: "Se perdono sono ridicoli, devono vincere per la Champions"

23 febbraio 2023 11:07

Tifosi del Nantes provocano la Juventus intonando il coro: "Serie B!". Bianconeri derisi dai francesi

17 febbraio 2023 15:32

Tuttosport: "Con finale Coppa Italia Fiorentina-Juventus, squadra viola in Europa League è possibile"

07 febbraio 2023 12:12

Sarri recrimina: "Vorrei sapere quanto è stato il tempo effettivo della partita. Persi cinque minuti"

03 novembre 2022 23:19

Fallimento Lazio in Europa, squadra di Sarri retrocede in Conference. Allo spareggio niente Fiorentina

03 novembre 2022 20:51

Frecciata di Sarri alla Fiorentina: "0-0 contro lo Sturm Graz? L'Europa League non è la Conference"

07 ottobre 2022 13:17

Corriere dello Sport: centrare l’Europa porterebbe 15-20 milioni nelle casse della Fiorentina 

19 maggio 2022 08:51

Repubblica, la Fiorentina gioca con la matematica: l'Europa per i viola è ad un passo

16 maggio 2022 09:20

Quando Mourinho disse: "Europa League? Come chiedere a Hamilton di vincere la Formula 3000"

07 maggio 2022 12:58

Se la Roma vince la Conference League non toglie nessun posto per l'Europa League o Conference

06 maggio 2022 19:47

30 mila tifosi del Francoforte al Camp Nou, per un errore del Barcellona nei biglietti. Xavi attacca

16 aprile 2022 12:47

Atalanta vince l'Europa League? Macchè, figuraccia di Gasperini, perde in casa 0-2 contro il Lipsia

14 aprile 2022 20:45

Se la Roma vincesse la Conference e l'Atalanta l'Europa League, Fiorentina in Europa solo da quinta

12 aprile 2022 16:07

Buone notizie per la Fiorentina, Atalanta vola ai quarti grazie alla coppia Musso-Boga

17 marzo 2022 21:00

Fallimento Lazio, fuori ai sedicesimi di Europa League. Biancocelesti concentrati sul campionato?

24 febbraio 2022 21:17

Aguibou Camara, il nuovo talento del calcio africano sarà osservato giovedì dalla Fiorentina

07 dicembre 2021 12:35

"Tifosi della Lazio violenti e fascisti" vietata la trasferta dei tifosi biancocelesti a Marsiglia

02 novembre 2021 13:34

Koulibaly: "Domenica partita complicata. Abbiamo perso perché il pensiero era già al Franchi"

01 ottobre 2021 12:14

Il Napoli perde partita e testa prima della Fiorentina. Spalletti vicino alla rissa al fischio finale

30 settembre 2021 21:08

Spalletti annuncia: "Cambierò almeno 4 giocatori per averli freschi contro la Fiorentina"

29 settembre 2021 17:48

Tornano i tifosi allo stadio ma anche i primi disordini: 12 napoletani arrestati

17 settembre 2021 15:24

Calamai: "Necessari 5/6 titolari per salto di qualità. Sul rinnovo di Vlahovic agito con troppa calma"

20 maggio 2021 16:39

La Fiorentina in semifinale di Europa League. Che fine hanno fatto quei campioni viola?

05 maggio 2021 14:52

Pioli furioso contro Solskjaer: ""Good team un c**o, somaro. Good team tua sorella, cogl**e" .

19 marzo 2021 14:49

CorFio, Fiorentina delusa, la conferma di Iachini è stata presa come un addio all'Europa League

02 dicembre 2020 09:08

Frey: "Non so se le parole di Commisso siano strategia o meno. Ribery pronto a trascinare la Fiorentina"

15 settembre 2020 17:24

CorSport, la Fiorentina non è da Europa League, serve un bomber da 18/20 gol per competere

12 settembre 2020 11:01

Banega prende in giro Conte per il parrucchino. Scoppia la lite, il racconto

22 agosto 2020 04:10

De Sisti: "La Fiorentina può puntare ancora all'Europa League. Alla squadra qualcosa manca"

24 giugno 2020 18:35

L'UEFA studia l'ipotesi di giocare fino ad agosto. I contratti in scadenza andrebbero prorogati di due mesi...

25 marzo 2020 18:39

Ufficiale: l'UEFA ha ufficialmente rinviato le finali di Champions ed Europa League

23 marzo 2020 20:30

Ecco le date possibili del ritorno in campo della Serie A: da metà aprile a inizio maggio

18 marzo 2020 10:00

La UEFA ha deciso: stop a Champions e Europa League. Il comunicato ufficiale

13 marzo 2020 11:57

La UEFA non ferma il pallone. Stasera in campo l'Europa League. Il 17 marzo meeting decisionale

12 marzo 2020 15:24

Champions ed Europa League verso la sospensione. La Uefa verso questa importante decisione. I dettagli

12 marzo 2020 14:00

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