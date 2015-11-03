Notizie Europa League Fiorentina

Fiorentina e Bologna disastro europeo. Tra Serie A e Premier abisso tecnico e atletico
09 aprile 2026 23:34
Sorteggi Europa League: Sarà derby italiano tra il Bologna e la Roma di Gasperini agli ottavi
27 febbraio 2026 14:14
Sorteggio abbordabile per il Bologna di Italiano, pesca il Brann. Possibile derby italiano agli ottavi
30 gennaio 2026 14:17
Gasperini attacca Dybala: "Le sue parole non mi sono piaciute, non sono giuste. Il gruppo non lo merita"
25 ottobre 2025 15:06
Il Bologna continua a vincere e convincere: 2 a 1 in Europa League, domenica sfida alla Fiorentina
23 ottobre 2025 22:01
Andare in Europa League per la Fiorentina è quasi impossibile: servirebbero 2 punti a partita
09 ottobre 2025 12:37
L'arbitro fa ripetere i rigori per 3 volte alla Roma, Dovbyk sbaglia 2 volte, poi tocca a Soulè, sbaglia
02 ottobre 2025 21:18
Ricordate Tessmann? Vicinissimo alla Fiorentina, nel 2024 saltò per le commissioni. Ora centrocampista fondamentale del Lione
26 settembre 2025 15:01
Esordio horror per Christensen in Europa League: autorete goffa e sconfitta per il suo Sturm Graz
24 settembre 2025 22:03
Lione e Crystal Palace con la stessa proprietà: la UEFA manda in Conference gli inglesi. Nottingham in EL?
11 luglio 2025 17:51
Fiorentina sentito cosa dicono da Roma? “La Conference non entusiasma i tifosi della Lazio”
22 maggio 2025 16:48
La finale di Europa League dimostra che le finali hanno poco senso, il Tottenham trionfa con 1 tiro
21 maggio 2025 23:14
Fiorentina sprint finale, servono il 5°posto per l'Europa League o il 6° posto per la Conference
09 maggio 2025 23:37
Nazione: “Da De Gea a Kean passando per Dodò: la chiave per tenerli è l’Europa League”
26 aprile 2025 09:18
Bocci su Gudmundsson: "Deve giocare sempre, è l'unico della rosa che sa inventare qualcosa dal nulla"
22 aprile 2025 14:51
Paganin: "Per la Fiorentina sarà difficile arrivare in Europa League, ha perso troppi punti"
17 aprile 2025 14:28
Per Opta la Fiorentina ha il 20% di chance di andare in Europa League, il 21% di vincere la Conference
02 aprile 2025 12:44
Sentite Gazzetta: “Ambizioni e rosa più forte, l’obiettivo della Fiorentina è l’Europa League”
15 febbraio 2025 09:53
Ranking Uefa: l'Italia, penalizzata da arbitraggi discutibili scivola al terzo posto superata dalla Spagna. Prossima settimana fondamentale
14 febbraio 2025 12:45
Europa League: la Lazio passeggia sulla Real Sociedad. Paura Tavares, assente con la Fiorentina?
23 gennaio 2025 23:04
Quinto posto champions di nuovo possibile, Fiorentina devi correre in Europa e in campionato
12 dicembre 2024 00:18
Hummels umiliato, fatto scaldare mezz'ora non entra. Aveva rifiutato la Fiorentina ma con la Roma zero presenze
24 ottobre 2024 23:38
Gasperini tra i top d'Europa, con Guardiola e Ancelotti è tra i candidati al pallone d'oro
04 settembre 2024 23:27
Gasperini: "A Liverpool ci hanno applaudito. In Italia non accade, oggi penosi i tifosi viola"
02 giugno 2024 22:48
La Fiorentina si qualifica per la nuova Conference League, niente gironi al suo posto la fase a campionato
24 maggio 2024 13:00
Gasperini gela l'Atalanta: "Non so se resto, mi vuole una donna bellissima". Poi la frecciata: "Noi senza debiti"
23 maggio 2024 11:39
Gasperini, il più odiato di tutti è anche il più bravo di tutti..in fondo in fondo lo sapevamo
22 maggio 2024 23:47
Un'Atalanta devastante straccia i campioni di Germania, Gasperini alza l'Europa League
22 maggio 2024 23:01
Di Chiara: "Vinciamo questa maledetta coppa e togliamoci ogni pensiero negativo lasciato da Praga"
15 maggio 2024 17:41
Il Bologna ad un passo dalla Champions. Fiorentina, e se fosse Europa League?
11 maggio 2024 22:10
Il River "tifa" Fiorentina: se i viola vincono un trofeo o vanno in EL, arrivano più soldi per Beltran
10 maggio 2024 09:41
Europa League: Gasp schianta il Marsiglia, l'autogol di Mancini affossa la Roma
09 maggio 2024 23:31
Il Bologna è qualificato ufficialmente (almeno) all'Europa League..grazie alla Fiorentina
05 maggio 2024 23:18
La vittoria del Sassuolo una buona notizia per la Fiorentina, così la Lazio può avere vita dura all'ultima
04 maggio 2024 23:07
La UEFA chiarisce: "Se l'Atalanta vince l'Europa League anche la sesta in serie A va in Champions"
04 maggio 2024 18:55
Tudor: "Atalanta-Fiorentina a fine campionato? ingiusto e irregolare, il calcio italiano non è cambiato"
03 maggio 2024 22:43
Club Brugge squadra ostica. Difesa solida, giocatori tecnici e di qualità come Nusa, Thiago e Jutglà
01 maggio 2024 18:23
Se Atalanta o Roma vincessero l'Europa League l'ottavo posto qualificherebbe all'Europa League
29 aprile 2024 20:04
Corriere Fiorentino: “É incredibile ma la Fiorentina è ancora lì, l’Europa League resta una possibilità”
29 aprile 2024 09:31
Pari tra Napoli e Roma, la Fiorentina può agganciare gli azzurri all'ottavo posto
28 aprile 2024 20:39
La Roma supplica la Lega: "Spostate il recupero con l'Udinese a maggio". Ma la risposta è negativa
19 aprile 2024 17:16
Ora il settimo posto vale l'Europa League. Se l'Atalanta trionfasse (da sesta) ci sarebbe una squadra in più
19 aprile 2024 13:27
Manca poco per la 5° italiana in Champions: Fiorentina e Atalanta decisive per la certezza matematica
18 aprile 2024 12:37
Football Talent Scout: "Atalanta, ad Anfield pagina esaltante di un modello vincente"
12 aprile 2024 23:27
Antonio(West Ham): "Anche la Fiorentina era favorita, ma il trofeo ce lo siamo presi noi"
10 aprile 2024 22:17
Non solo Sky e Dazn, anche la Rai acquista i diritti della fase finale di Europa League
22 marzo 2024 12:32
Se la Fiorentina va in semifinale di Conference, l'Italia avrà la quinta squadra in Champions il prossimo anno
15 marzo 2024 16:21
RANKING UEFA: La Fiorentina stasera può risultare decisiva per l'ipoteca del primo posto dell'Italia
14 marzo 2024 17:51
Senza Conference o Coppa Italia alla Fiorentina serve una media di 1,9 punti a partita per credere nell'Europa League
12 marzo 2024 16:28
Gasperini mette le mani avanti: "Giochiamo gare di livello troppo ravvicinate. È un problema per noi"
05 marzo 2024 18:49
Italiano a caccia di continuità, l’obiettivo dichiarato è portare la Fiorentina in Europa League
02 marzo 2024 08:53
Corriere dello Sport svela: “La Fiorentina vuole l’Europa League. Mai parlato di quarto posto”
22 febbraio 2024 09:55
Il meccanismo della Fiorentina si è inceppato: solo 4 squadre peggio dei viola in Serie A nel 2024
19 febbraio 2024 13:42
La Roma schianta il Frosinone e allunga in classifica. Per la Fiorentina l'Europa League dista già 3 punti
18 febbraio 2024 23:30
Senza la Juventus l'Italia vola nel Ranking: è secondo posto. Finisse così la quinta andrà in Champions
10 novembre 2023 21:41
Sentite Bucchioni: "Roma vuole condizionare sempre arbitri, questo è Mourinho. Taylor non abituato"
01 giugno 2023 19:02
I tifosi della Roma entrano in 2 con un solo biglietto. Il video che smaschera la truffa alla stadio
31 maggio 2023 22:33
De Roon avvisa l'Atalanta: "Se le altre squadre vincono tutte le finali non andiamo in Europa League"
20 maggio 2023 23:51
Ufficiali gli arbitri che dirigeranno Europa League e Conference, alla Fiorentina il francese Letexier
09 maggio 2023 12:28
La Fiorentina contro il Basilea non sarà mai in chiaro. Possibile solo una "Diretta Gol" con Juve e Roma
25 aprile 2023 12:45
Se la Fiorentina vincesse la Conference e arrivasse oltre il settimo posto, nessuna Italiana in Conference
16 aprile 2023 16:23
Il ranking Uefa: la Fiorentina al posto 104, Atalanta prima del Milan, Roma supera il Napoli
13 aprile 2023 16:42
Lech Poznan-Fiorentina sarà arbitrata da Irfan Pejlto. Tre italiane incontrate, solo la Juventus ha vinto
11 aprile 2023 19:03
In Conference League, Fiorentina 21 gol in 8 gare, domina anche la classifica dei tiri effettuati
25 febbraio 2023 10:00
I tifosi del Nantes provocano ancora la Juventus: "Da 27 anni club di imbrogli e trucchi...Juve m**da"
24 febbraio 2023 18:16
L'allenatore del Nantes sulla Juventus: "Se perdono sono ridicoli, devono vincere per la Champions"
23 febbraio 2023 11:07
Tifosi del Nantes provocano la Juventus intonando il coro: "Serie B!". Bianconeri derisi dai francesi
17 febbraio 2023 15:32
Tuttosport: "Con finale Coppa Italia Fiorentina-Juventus, squadra viola in Europa League è possibile"
07 febbraio 2023 12:12
Sarri recrimina: "Vorrei sapere quanto è stato il tempo effettivo della partita. Persi cinque minuti"
03 novembre 2022 23:19
Fallimento Lazio in Europa, squadra di Sarri retrocede in Conference. Allo spareggio niente Fiorentina
03 novembre 2022 20:51
Frecciata di Sarri alla Fiorentina: "0-0 contro lo Sturm Graz? L'Europa League non è la Conference"
07 ottobre 2022 13:17
Corriere dello Sport: centrare l’Europa porterebbe 15-20 milioni nelle casse della Fiorentina
19 maggio 2022 08:51
Repubblica, la Fiorentina gioca con la matematica: l'Europa per i viola è ad un passo
16 maggio 2022 09:20
Quando Mourinho disse: "Europa League? Come chiedere a Hamilton di vincere la Formula 3000"
07 maggio 2022 12:58
Se la Roma vince la Conference League non toglie nessun posto per l'Europa League o Conference
06 maggio 2022 19:47
30 mila tifosi del Francoforte al Camp Nou, per un errore del Barcellona nei biglietti. Xavi attacca
16 aprile 2022 12:47
Atalanta vince l'Europa League? Macchè, figuraccia di Gasperini, perde in casa 0-2 contro il Lipsia
14 aprile 2022 20:45
Se la Roma vincesse la Conference e l'Atalanta l'Europa League, Fiorentina in Europa solo da quinta
12 aprile 2022 16:07
Buone notizie per la Fiorentina, Atalanta vola ai quarti grazie alla coppia Musso-Boga
17 marzo 2022 21:00
Fallimento Lazio, fuori ai sedicesimi di Europa League. Biancocelesti concentrati sul campionato?
24 febbraio 2022 21:17
Aguibou Camara, il nuovo talento del calcio africano sarà osservato giovedì dalla Fiorentina
07 dicembre 2021 12:35
"Tifosi della Lazio violenti e fascisti" vietata la trasferta dei tifosi biancocelesti a Marsiglia
02 novembre 2021 13:34
Koulibaly: "Domenica partita complicata. Abbiamo perso perché il pensiero era già al Franchi"
01 ottobre 2021 12:14
Il Napoli perde partita e testa prima della Fiorentina. Spalletti vicino alla rissa al fischio finale
30 settembre 2021 21:08
Spalletti annuncia: "Cambierò almeno 4 giocatori per averli freschi contro la Fiorentina"
29 settembre 2021 17:48
Tornano i tifosi allo stadio ma anche i primi disordini: 12 napoletani arrestati
17 settembre 2021 15:24
Calamai: "Necessari 5/6 titolari per salto di qualità. Sul rinnovo di Vlahovic agito con troppa calma"
20 maggio 2021 16:39
La Fiorentina in semifinale di Europa League. Che fine hanno fatto quei campioni viola?
05 maggio 2021 14:52
Pioli furioso contro Solskjaer: ""Good team un c**o, somaro. Good team tua sorella, cogl**e" .
19 marzo 2021 14:49
CorFio, Fiorentina delusa, la conferma di Iachini è stata presa come un addio all'Europa League
02 dicembre 2020 09:08
Frey: "Non so se le parole di Commisso siano strategia o meno. Ribery pronto a trascinare la Fiorentina"
15 settembre 2020 17:24
CorSport, la Fiorentina non è da Europa League, serve un bomber da 18/20 gol per competere
12 settembre 2020 11:01
Banega prende in giro Conte per il parrucchino. Scoppia la lite, il racconto
22 agosto 2020 04:10
De Sisti: "La Fiorentina può puntare ancora all'Europa League. Alla squadra qualcosa manca"
24 giugno 2020 18:35
L'UEFA studia l'ipotesi di giocare fino ad agosto. I contratti in scadenza andrebbero prorogati di due mesi...
25 marzo 2020 18:39
Ufficiale: l'UEFA ha ufficialmente rinviato le finali di Champions ed Europa League
23 marzo 2020 20:30
Ecco le date possibili del ritorno in campo della Serie A: da metà aprile a inizio maggio
18 marzo 2020 10:00
La UEFA ha deciso: stop a Champions e Europa League. Il comunicato ufficiale
13 marzo 2020 11:57
La UEFA non ferma il pallone. Stasera in campo l'Europa League. Il 17 marzo meeting decisionale
12 marzo 2020 15:24
Champions ed Europa League verso la sospensione. La Uefa verso questa importante decisione. I dettagli
12 marzo 2020 14:00
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