Frey: “Non so se le parole di Commisso siano strategia o meno. Ribery pronto a trascinare la Fiorentina”

In merito al calciomercato della Fiorentina è intervenuto Sebastien Frey. L’ex portiere viola ha anche parlato di Ribery e della possibilità di andare in Europa: “La squadra che ho visto nelle amichevoli precampionato ha entusiasmo e sembra stia lavorando molto bene, ma solamente dalle prime partite di campionato sapremo se è pronta o ha bisogno di qualche innesto in rosa. Non so se le parole rilasciate da Commisso siano una strategia oppure il presidente sia veramente contento così. Sul mercato il club ha un grosso potenziale fatto di giovani promettenti e di qualità tecniche”.

Prosegue Frey: “Ho sentito Ribery in questi giorni e mi ha detto che vuole prendersi la Fiorentina in mano. E’ tranquillo e sarà un’arma in più per la squadra perchè giocherà fin dall’inizio; se sta bene è un trascinatore”.

In merito all’obiettivo Europa, Frey è convinto: “Non mettiamo le mani troppo avanti perchè poi si parla di fallimenti troppo facilmente. Adesso la dirigenza sta ricostruendo la squadra, ma i giocatori devono avere in mente questo obiettivo”.