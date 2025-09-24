Esordio horror per Christensen in Europa League: autorete goffa e sconfitta per il suo Sturm Graz

Inizio da dimenticare in Europa League per l'ex portiere della Fiorentina protagonista in negativo con la maglia dello Sturm Graz

Non un esordio indimenticabile quello di Olivier Christensen in Europa League.

Nella prima giornata delle league phase della seconda competizione europea, l'ex portiere della Fiorentina si è reso protagonista in negativo con la maglia dello Sturm Graz impegnato sul campo del Midtylland.

Dopo appena 6 minuti di gioco, l'ex portiere viola ha goffamente spedito il pallone nella sua porta realizzando il vantaggio della squadra avversaria, causando l'autorete che ha sbloccato il match.

La squadra austriaca ha perso il suo match di esordio con il portiere danese che ha subito il gol del 2-0 nei minuti finali del match.