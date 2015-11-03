Labaro Viola

Notizie Christensen Fiorentina

Poesio: "Christensen è un portiere valido. De Gea è un punto fermo, ma nessuno è incedibile"

13 marzo 2026 19:20

Gazzetta: “La Fiorentina ha chiesto di inserire Christensen in lista UEFA, entro il giorno della gara la risposta”

10 marzo 2026 07:53

Christensen prende il posto di Lezzerini in lista UEFA. Probabile rotazione in porta per Vanoli.

08 marzo 2026 22:26

Nazione: “Christensen e Lezzerini avranno a disposizione spazi, la Fiorentina valuterà il rendimento”

25 febbraio 2026 08:27

Christensen: “Un onore lavorare con De Gea, si impara tanto da un campione. Il gruppo ha bisogno di carattere per salvarsi “

16 febbraio 2026 18:04

Da Spezia rivelano: "Christensen piace allo Spezia dopo l’infortunio di Fallou Sarr. Profilo già sondato"

18 dicembre 2025 09:53

Esordio horror per Christensen in Europa League: autorete goffa e sconfitta per il suo Sturm Graz

24 settembre 2025 22:03

Christensen schietto: "Quando è arrivato De Gea, ho capito che dovevo andarmene. Sto bene in Austria ma Firenze mi manca"

24 settembre 2025 15:44

Christensen: "De Gea una leggenda. Sono stato felice di essermi allenato con lui per 6 mesi"

06 agosto 2025 14:10

Christensen: "Dialoghi molto positivi, i dirigenti dello Sturm Graz mi hanno convinto subito"

02 agosto 2025 18:56

Christensen lascia la Fiorentina e va in prestito allo Sturm Graz: il comunicato del club viola

02 agosto 2025 12:03

Pedullà annuncia: "Christensen verso lo Sturm Graz, accordo in chiusura. Lezzerini alla Fiorentina come rimpiazzo"

30 luglio 2025 23:54

Sky sport germania: “La trattativa tra Fiorentina e Sturm Graz per Christensen si è bloccata”

30 luglio 2025 16:20

Nazione: "Torino e Sassuolo su Sottil, Flamengo su Nzola. Sturm Graz interessato a Christensen"

26 luglio 2025 10:24

Fabrizio romano annuncia: "Offerta dello Sturm Graz per Christensen: può partire in prestito"

24 luglio 2025 22:09

Di Marzio: "Terracciano può lasciare la Fiorentina, la Cremonese lo vorrebbe come portiere titolare"

08 luglio 2025 13:43

La Nazione riporta: "Terracciano potrebbe lasciare la Fiorentina, su di lui il Monza in Serie B"

02 luglio 2025 14:08

Breda: "Amatucci è pronto per la Fiorentina, è un leader silenzioso. Christensen merita di giocare"

24 giugno 2025 23:07

La Nazione riporta: "Terracciano ai saluti, Martinelli incontrerà la Fiorentina a breve per decidere il futuro"

15 giugno 2025 14:10

Christensen: "La Fiorentina non poteva cedermi all'estero. Il prossimo anno voglio giocare titolare"

09 giugno 2025 18:28

Da Salerno: Christensen ha già convinto. A giugno nuovi dialoghi per prestito con diritto di riscatto

24 marzo 2025 14:45

Parla l'esperto del calcio nordico: "Gudmundsson un mezzo giocatore. Ha pagato il salto di qualità e le ambizioni viola"

20 febbraio 2025 15:13

Ds Salernitana racconta: "Non credevo che Christensen potesse venire in Serie B. Chiuso in 5 minuti"

05 febbraio 2025 16:28

Christensen: "Ringrazio la Salernitana per l'opportunità. Voglio far bene per tornare in Nazionale"

23 gennaio 2025 15:15

Nazione: “Christensen via in prestito secco fino a giugno. La Fiorentina ha chiesto Amatucci, no della Salernitana”

23 gennaio 2025 08:58

Le cifre di Christensen alla Salernitana: prestito secco per 6 mesi, guadagnerà 350 mila euro

22 gennaio 2025 13:57

Di Marzio rivela: "La Salernitana è in chiusura per Oliver Christensen della Fiorentina"

21 gennaio 2025 13:18

Sky Sport Germania: "Christensen ha l'accordo con il Paderbon, l'offerta è per un prestito secco"

09 gennaio 2025 12:16

Dalla Germania: Padeborn offre prestito oneroso per Christensen. Fiorentina deciderà nei prossimi giorni

08 gennaio 2025 14:45

Dalla Germania: "Il Paderborn tenta di prendere Christensen per la porta nel mercato di gennaio"

07 gennaio 2025 14:18

Nazione: “Ikoné, la Fiorentina aspetta l’offerta giusta per cederlo. Christensen verso la Bundesliga”

27 dicembre 2024 09:54

Dalla Germania: Christensen potrebbe lasciare la Fiorentina e tornare in Bundesliga

25 dicembre 2024 17:15

Kean convocato per il San Gallo ma non è disponibile. Christensen in Svizzera solo per allenarsi

23 ottobre 2024 16:28

Nazione: “Christensen? A gennaio può arrivare l’addio. Martinelli può finire in prestito. Parisi? Vale 10 milioni”

14 ottobre 2024 08:38

Corriere Fiorentino: “Samp e Spezia interessate a Christensen ma l’alto ingaggio ha bloccato ogni trattativa”

06 settembre 2024 08:41

Comprato per 5 milioni, ora è fuori rosa con uno stipendio da 500 mila euro: che ne sarà di Christensen?

05 settembre 2024 14:02

Sentite La Nazione: “La Fiorentina 2 fatta di riserve e di esuberi vale 80 milioni”

05 settembre 2024 09:25

La lista UEFA parla chiaro: Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen sono ai margini, verranno ceduti 

05 settembre 2024 09:23

Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen fuori dalla lista UEFA della Fiorentina. Per loro si cercano sistemazioni

04 settembre 2024 19:24

TMW, Martinelli non andrà a giocare: la Fiorentina ha deciso di tenerlo come terzo portiere

26 agosto 2024 18:20

Da Roma: "In caso di cessione di Mandas, nella lista della Lazio c'è anche Christensen, in uscita dalla Fiorentina"

11 agosto 2024 11:18

Di Marzio: "Dopo aver chiuso De Gea la Fiorentina preferisce vendere Christensen e non Terracciano"

08 agosto 2024 19:35

Corriere dello Sport: "De Gea alla Fiorentina? Terracciano sarà il sacrificato, niente mercato per Christensen"

05 agosto 2024 08:56

Accomando svela: "Christensen verso il prestito, Kayode ha offerte ma Palladino non vuole privarsene"

01 agosto 2024 14:08

Corriere Fiorentino: "Terracciano e Christensen non convincono Palladino. Spunta l'idea Musso"

30 luglio 2024 09:20

Nazione: "L'ultima idea dei viola è mandare in prestito Christensen e affiancare un altro portiere a Terracciano"

05 luglio 2024 10:17

La Nazione scrive: "Audero piace e vale 6 milioni. La Fiorentina pensa allo scambio con Christensen"

02 luglio 2024 18:46

Christensen ai saluti, sarà lui a lasciare la Fiorentina dopo solo una stagione e tante incertezze avute

29 giugno 2024 13:31

Christensen: "Fa ancora molto male la finale, ma miglioreremo. Sono pronto per la prossima stagione"

10 giugno 2024 16:37

Christensen e Ikoné un disastro contro l'Hellas Verona e protagonisti della Flop 11 di giornata

07 maggio 2024 14:11

Galli: "Christensen è diventato eroe senza aver parato un rigore. Non è stata una grande operazione"

06 maggio 2024 13:33

Luca Speciale si sfoga: "Una domanda mi tormenta, come si fa a comprare Christensen??"

05 maggio 2024 22:52

Dal Viola Park, Kouamé e Dodò in crescita, sono quasi al 100%. Christensen verrà valutato in settimana

23 marzo 2024 16:15

Dal Viola Park, Christensen si allena e Kouamè recupera al meglio. Commisso sempre vicino al gruppo

22 marzo 2024 19:33

Dal Viola Park, seduta di allenamento per la Fiorentina: Christensen torna in gruppo, assenti i nazionali

22 marzo 2024 15:13

Dal Viola Park, infortunio alla caviglia per Arthur, potrebbe non giocare contro il Maccabi

05 marzo 2024 14:23

Intervento riuscito al menisco del ginocchio destro per Christensen a Villa Stuart

15 febbraio 2024 21:31

Report Fiorentina: "Intervento di Christensen al menisco, operato da Mariani, 2 settimane di stop"

12 febbraio 2024 17:44

Fiorentina, allenamento congiunto con il Prato: confermato Arthur ai box, out anche Christensen

07 febbraio 2024 16:36

Comunicato ACF: "Arthur fuori per affaticamento muscolare, Christensen in gruppo nei prossimi giorni"

01 febbraio 2024 16:40

Probabile formazione: Christensen in porta, Ranieri dal 1. Ikoné-Beltran-Parisi il ridente d’attaccante 

09 gennaio 2024 09:37

Corriere dello Sport, Terracciano e Christensen sono diventate due garanzie in porta: merito anche di Savorani

21 dicembre 2023 09:45

Sabatini: "Fiorentina a tratti imbarazzante. Christensen evita lo 0-3 e che la gente vada via dallo stadio"

07 dicembre 2023 18:34

Lupatelli esalta Christensen: "Il lavoro di Savorani si vede, prima lavorava in maniera diversa"

07 dicembre 2023 14:19

Verso il Parma: Christensen in porta, chance per Pierozzi sulla destra. Mina in difesa

05 dicembre 2023 14:30

Dalla Danimarca: "Christensen è un portiere da piccola squadra. Non ci siamo mai aspettati grandi cose da lui"

03 novembre 2023 16:05

Nazione, ottime notizie per la Fiorentina: Dodò fa grandi progressi, Pierozzi rientra e Christensen quasi

16 ottobre 2023 10:48

Infermeria Fiorentina: Pierozzi si allena in gruppo, Mina e Christensen ancora a parte

15 ottobre 2023 08:18

Report medico Fiorentina, per Christensen lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra

07 ottobre 2023 14:14

Infermeria Fiorentina, la situazione: Chrisensen fermo, Nzola ha recuperato. Pierozzi forse torna tra i convocati 

07 ottobre 2023 08:55

Christensen ha un sospetto stiramento, si rivedrà dopo la sosta. Nzola presente a Napoli

06 ottobre 2023 11:12

Repubblica scrive: "Christensen rischia di essere un’operazione peggiore di Gollini. Spesso a farfalle"

23 settembre 2023 15:21

Marianella: "Genk squadra più forte del girone. Acquisto Christensen è stato sbagliato dalla Fiorentina"

22 settembre 2023 19:38

Il Tirreno: Italiano non svela più il portiere ma per oggi il favorito è Christensen

21 settembre 2023 09:10

"Sabiri via perchè voleva giocare, si presentava svogliato in allenamento. Christensen? Serviva un titolare"

19 settembre 2023 15:20

Mareggini: “Christensen? Da scoprire, con l’Inter ha fatto buoni interventi. Sognavo di poter allenare i portieri viola”

13 settembre 2023 08:56

Corriere Fiorentino, Ancora alternanza per la porta della Fiorentina: Italiano voleva salto di qualità tra i pali

10 settembre 2023 18:45

La Serie A premia la parata di Christensen su Lautaro: è tra le migliori della terza giornata

08 settembre 2023 16:45

La Nazione scrive: "Christensen alterna grandi parate a qualche errore di troppo. Giocherà titolare?"

07 settembre 2023 11:17

Christensen e Mina, le operazioni nel reparto difensivo sono quelle che hanno convinto di meno 

03 settembre 2023 09:46

Jovetic racconta: "Christensen mi ha chiamato, ha tutto per far innamorare i tifosi della Fiorentina"

13 agosto 2023 11:34

Christensen si presenta: "Fiorentina club fantastico, felice di aver firmato. Spero di condividere tanti successi"

10 agosto 2023 17:22

Adesso è ufficiale, Christensen è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il comunicato del club viola

10 agosto 2023 14:44

Il video di Christensen alle visite mediche con la Fiorentina. Il portiere è arrivato a Firenze questa mattina

09 agosto 2023 12:30

Nazione, Christensen firmerà un quadriennale, Beltran fino al 2028 a 1,8 milioni a stagione

09 agosto 2023 07:30

Di Marzio: "Sarà domani il giorno delle visite mediche di Nzola e Christensen con la Fiorentina"

08 agosto 2023 16:20

Corriere Fiorentino, la Fiorentina cala il tris da 40 milioni: Christensen, Nzola e Beltran in arrivo

08 agosto 2023 08:10

Pedullà: "Fiorentina scatenata, Christensen per 6 milioni, per Beltran 20 milioni più bonus, contatti in corso"

06 agosto 2023 21:21

Fatta per Christensen alla Fiorentina per 6 milioni. In arrivo a Firenze per le visite mediche. Classe 99, danese,

06 agosto 2023 19:56

Pedullà annuncia: "Svolta della Fiorentina su Christensen. All'Hertha Berlino 6 milioni per il portiere"

06 agosto 2023 14:51

Corriere dello Sport, Grabara ha già detto sì alla Fiorentina, manca quello del Copenaghen. Alternativa Christensen

04 agosto 2023 08:59

Corriere dello Sport: "Il portiere della Fiorentina verrà dall'estero: Horn, Grabara o Christensen"

10 luglio 2023 09:00

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Lukebakio e Christensen, l'Hertha Berlino non può trattenerli"

08 luglio 2023 09:32

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