Notizie Christensen Fiorentina

Poesio: "Christensen è un portiere valido. De Gea è un punto fermo, ma nessuno è incedibile"
13 marzo 2026 19:20
Gazzetta: “La Fiorentina ha chiesto di inserire Christensen in lista UEFA, entro il giorno della gara la risposta”
10 marzo 2026 07:53
Christensen prende il posto di Lezzerini in lista UEFA. Probabile rotazione in porta per Vanoli.
08 marzo 2026 22:26
Nazione: “Christensen e Lezzerini avranno a disposizione spazi, la Fiorentina valuterà il rendimento”
25 febbraio 2026 08:27
Christensen: “Un onore lavorare con De Gea, si impara tanto da un campione. Il gruppo ha bisogno di carattere per salvarsi “
16 febbraio 2026 18:04
Da Spezia rivelano: "Christensen piace allo Spezia dopo l’infortunio di Fallou Sarr. Profilo già sondato"
18 dicembre 2025 09:53
Esordio horror per Christensen in Europa League: autorete goffa e sconfitta per il suo Sturm Graz
24 settembre 2025 22:03
Christensen schietto: "Quando è arrivato De Gea, ho capito che dovevo andarmene. Sto bene in Austria ma Firenze mi manca"
24 settembre 2025 15:44
Christensen: "De Gea una leggenda. Sono stato felice di essermi allenato con lui per 6 mesi"
06 agosto 2025 14:10
Christensen: "Dialoghi molto positivi, i dirigenti dello Sturm Graz mi hanno convinto subito"
02 agosto 2025 18:56
Christensen lascia la Fiorentina e va in prestito allo Sturm Graz: il comunicato del club viola
02 agosto 2025 12:03
Pedullà annuncia: "Christensen verso lo Sturm Graz, accordo in chiusura. Lezzerini alla Fiorentina come rimpiazzo"
30 luglio 2025 23:54
Sky sport germania: “La trattativa tra Fiorentina e Sturm Graz per Christensen si è bloccata”
30 luglio 2025 16:20
Nazione: "Torino e Sassuolo su Sottil, Flamengo su Nzola. Sturm Graz interessato a Christensen"
26 luglio 2025 10:24
Fabrizio romano annuncia: "Offerta dello Sturm Graz per Christensen: può partire in prestito"
24 luglio 2025 22:09
Di Marzio: "Terracciano può lasciare la Fiorentina, la Cremonese lo vorrebbe come portiere titolare"
08 luglio 2025 13:43
La Nazione riporta: "Terracciano potrebbe lasciare la Fiorentina, su di lui il Monza in Serie B"
02 luglio 2025 14:08
Breda: "Amatucci è pronto per la Fiorentina, è un leader silenzioso. Christensen merita di giocare"
24 giugno 2025 23:07
La Nazione riporta: "Terracciano ai saluti, Martinelli incontrerà la Fiorentina a breve per decidere il futuro"
15 giugno 2025 14:10
Christensen: "La Fiorentina non poteva cedermi all'estero. Il prossimo anno voglio giocare titolare"
09 giugno 2025 18:28
Da Salerno: Christensen ha già convinto. A giugno nuovi dialoghi per prestito con diritto di riscatto
24 marzo 2025 14:45
Parla l'esperto del calcio nordico: "Gudmundsson un mezzo giocatore. Ha pagato il salto di qualità e le ambizioni viola"
20 febbraio 2025 15:13
Ds Salernitana racconta: "Non credevo che Christensen potesse venire in Serie B. Chiuso in 5 minuti"
05 febbraio 2025 16:28
Christensen: "Ringrazio la Salernitana per l'opportunità. Voglio far bene per tornare in Nazionale"
23 gennaio 2025 15:15
Nazione: “Christensen via in prestito secco fino a giugno. La Fiorentina ha chiesto Amatucci, no della Salernitana”
23 gennaio 2025 08:58
Le cifre di Christensen alla Salernitana: prestito secco per 6 mesi, guadagnerà 350 mila euro
22 gennaio 2025 13:57
Di Marzio rivela: "La Salernitana è in chiusura per Oliver Christensen della Fiorentina"
21 gennaio 2025 13:18
Sky Sport Germania: "Christensen ha l'accordo con il Paderbon, l'offerta è per un prestito secco"
09 gennaio 2025 12:16
Dalla Germania: Padeborn offre prestito oneroso per Christensen. Fiorentina deciderà nei prossimi giorni
08 gennaio 2025 14:45
Dalla Germania: "Il Paderborn tenta di prendere Christensen per la porta nel mercato di gennaio"
07 gennaio 2025 14:18
Nazione: “Ikoné, la Fiorentina aspetta l’offerta giusta per cederlo. Christensen verso la Bundesliga”
27 dicembre 2024 09:54
Dalla Germania: Christensen potrebbe lasciare la Fiorentina e tornare in Bundesliga
25 dicembre 2024 17:15
Kean convocato per il San Gallo ma non è disponibile. Christensen in Svizzera solo per allenarsi
23 ottobre 2024 16:28
Nazione: “Christensen? A gennaio può arrivare l’addio. Martinelli può finire in prestito. Parisi? Vale 10 milioni”
14 ottobre 2024 08:38
Corriere Fiorentino: “Samp e Spezia interessate a Christensen ma l’alto ingaggio ha bloccato ogni trattativa”
06 settembre 2024 08:41
Comprato per 5 milioni, ora è fuori rosa con uno stipendio da 500 mila euro: che ne sarà di Christensen?
05 settembre 2024 14:02
Sentite La Nazione: “La Fiorentina 2 fatta di riserve e di esuberi vale 80 milioni”
05 settembre 2024 09:25
La lista UEFA parla chiaro: Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen sono ai margini, verranno ceduti
05 settembre 2024 09:23
Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen fuori dalla lista UEFA della Fiorentina. Per loro si cercano sistemazioni
04 settembre 2024 19:24
TMW, Martinelli non andrà a giocare: la Fiorentina ha deciso di tenerlo come terzo portiere
26 agosto 2024 18:20
Da Roma: "In caso di cessione di Mandas, nella lista della Lazio c'è anche Christensen, in uscita dalla Fiorentina"
11 agosto 2024 11:18
Di Marzio: "Dopo aver chiuso De Gea la Fiorentina preferisce vendere Christensen e non Terracciano"
08 agosto 2024 19:35
Corriere dello Sport: "De Gea alla Fiorentina? Terracciano sarà il sacrificato, niente mercato per Christensen"
05 agosto 2024 08:56
Accomando svela: "Christensen verso il prestito, Kayode ha offerte ma Palladino non vuole privarsene"
01 agosto 2024 14:08
Corriere Fiorentino: "Terracciano e Christensen non convincono Palladino. Spunta l'idea Musso"
30 luglio 2024 09:20
Nazione: "L'ultima idea dei viola è mandare in prestito Christensen e affiancare un altro portiere a Terracciano"
05 luglio 2024 10:17
La Nazione scrive: "Audero piace e vale 6 milioni. La Fiorentina pensa allo scambio con Christensen"
02 luglio 2024 18:46
Christensen ai saluti, sarà lui a lasciare la Fiorentina dopo solo una stagione e tante incertezze avute
29 giugno 2024 13:31
Christensen: "Fa ancora molto male la finale, ma miglioreremo. Sono pronto per la prossima stagione"
10 giugno 2024 16:37
Christensen e Ikoné un disastro contro l'Hellas Verona e protagonisti della Flop 11 di giornata
07 maggio 2024 14:11
Galli: "Christensen è diventato eroe senza aver parato un rigore. Non è stata una grande operazione"
06 maggio 2024 13:33
Luca Speciale si sfoga: "Una domanda mi tormenta, come si fa a comprare Christensen??"
05 maggio 2024 22:52
Dal Viola Park, Kouamé e Dodò in crescita, sono quasi al 100%. Christensen verrà valutato in settimana
23 marzo 2024 16:15
Dal Viola Park, Christensen si allena e Kouamè recupera al meglio. Commisso sempre vicino al gruppo
22 marzo 2024 19:33
Dal Viola Park, seduta di allenamento per la Fiorentina: Christensen torna in gruppo, assenti i nazionali
22 marzo 2024 15:13
Dal Viola Park, infortunio alla caviglia per Arthur, potrebbe non giocare contro il Maccabi
05 marzo 2024 14:23
Intervento riuscito al menisco del ginocchio destro per Christensen a Villa Stuart
15 febbraio 2024 21:31
Report Fiorentina: "Intervento di Christensen al menisco, operato da Mariani, 2 settimane di stop"
12 febbraio 2024 17:44
Fiorentina, allenamento congiunto con il Prato: confermato Arthur ai box, out anche Christensen
07 febbraio 2024 16:36
Comunicato ACF: "Arthur fuori per affaticamento muscolare, Christensen in gruppo nei prossimi giorni"
01 febbraio 2024 16:40
Probabile formazione: Christensen in porta, Ranieri dal 1. Ikoné-Beltran-Parisi il ridente d’attaccante
09 gennaio 2024 09:37
Corriere dello Sport, Terracciano e Christensen sono diventate due garanzie in porta: merito anche di Savorani
21 dicembre 2023 09:45
Sabatini: "Fiorentina a tratti imbarazzante. Christensen evita lo 0-3 e che la gente vada via dallo stadio"
07 dicembre 2023 18:34
Lupatelli esalta Christensen: "Il lavoro di Savorani si vede, prima lavorava in maniera diversa"
07 dicembre 2023 14:19
Verso il Parma: Christensen in porta, chance per Pierozzi sulla destra. Mina in difesa
05 dicembre 2023 14:30
Dalla Danimarca: "Christensen è un portiere da piccola squadra. Non ci siamo mai aspettati grandi cose da lui"
03 novembre 2023 16:05
Nazione, ottime notizie per la Fiorentina: Dodò fa grandi progressi, Pierozzi rientra e Christensen quasi
16 ottobre 2023 10:48
Infermeria Fiorentina: Pierozzi si allena in gruppo, Mina e Christensen ancora a parte
15 ottobre 2023 08:18
Report medico Fiorentina, per Christensen lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra
07 ottobre 2023 14:14
Infermeria Fiorentina, la situazione: Chrisensen fermo, Nzola ha recuperato. Pierozzi forse torna tra i convocati
07 ottobre 2023 08:55
Christensen ha un sospetto stiramento, si rivedrà dopo la sosta. Nzola presente a Napoli
06 ottobre 2023 11:12
Repubblica scrive: "Christensen rischia di essere un’operazione peggiore di Gollini. Spesso a farfalle"
23 settembre 2023 15:21
Marianella: "Genk squadra più forte del girone. Acquisto Christensen è stato sbagliato dalla Fiorentina"
22 settembre 2023 19:38
Il Tirreno: Italiano non svela più il portiere ma per oggi il favorito è Christensen
21 settembre 2023 09:10
"Sabiri via perchè voleva giocare, si presentava svogliato in allenamento. Christensen? Serviva un titolare"
19 settembre 2023 15:20
Mareggini: “Christensen? Da scoprire, con l’Inter ha fatto buoni interventi. Sognavo di poter allenare i portieri viola”
13 settembre 2023 08:56
Corriere Fiorentino, Ancora alternanza per la porta della Fiorentina: Italiano voleva salto di qualità tra i pali
10 settembre 2023 18:45
La Serie A premia la parata di Christensen su Lautaro: è tra le migliori della terza giornata
08 settembre 2023 16:45
La Nazione scrive: "Christensen alterna grandi parate a qualche errore di troppo. Giocherà titolare?"
07 settembre 2023 11:17
Christensen e Mina, le operazioni nel reparto difensivo sono quelle che hanno convinto di meno
03 settembre 2023 09:46
Jovetic racconta: "Christensen mi ha chiamato, ha tutto per far innamorare i tifosi della Fiorentina"
13 agosto 2023 11:34
Christensen si presenta: "Fiorentina club fantastico, felice di aver firmato. Spero di condividere tanti successi"
10 agosto 2023 17:22
Adesso è ufficiale, Christensen è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il comunicato del club viola
10 agosto 2023 14:44
Il video di Christensen alle visite mediche con la Fiorentina. Il portiere è arrivato a Firenze questa mattina
09 agosto 2023 12:30
Nazione, Christensen firmerà un quadriennale, Beltran fino al 2028 a 1,8 milioni a stagione
09 agosto 2023 07:30
Di Marzio: "Sarà domani il giorno delle visite mediche di Nzola e Christensen con la Fiorentina"
08 agosto 2023 16:20
Corriere Fiorentino, la Fiorentina cala il tris da 40 milioni: Christensen, Nzola e Beltran in arrivo
08 agosto 2023 08:10
Pedullà: "Fiorentina scatenata, Christensen per 6 milioni, per Beltran 20 milioni più bonus, contatti in corso"
06 agosto 2023 21:21
Fatta per Christensen alla Fiorentina per 6 milioni. In arrivo a Firenze per le visite mediche. Classe 99, danese,
06 agosto 2023 19:56
Pedullà annuncia: "Svolta della Fiorentina su Christensen. All'Hertha Berlino 6 milioni per il portiere"
06 agosto 2023 14:51
Corriere dello Sport, Grabara ha già detto sì alla Fiorentina, manca quello del Copenaghen. Alternativa Christensen
04 agosto 2023 08:59
Corriere dello Sport: "Il portiere della Fiorentina verrà dall'estero: Horn, Grabara o Christensen"
10 luglio 2023 09:00
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