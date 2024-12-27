Nazione: “Ikoné, la Fiorentina aspetta l’offerta giusta per cederlo. Christensen verso la Bundesliga”

La Fiorentina vuole sbarazzarsi di altri pesanti ingaggi

La Fiorentina deve risolvere qualche questione la uscite. Alcuni giocatori viola potrebbero salutare Firenze in questa sessione di mercato. Con le valigie in mano ci sarebbero Oliver Christensen e Jorko Ikonè. Per quanto riguarda l'estremo difensore, la Fiorentina sta cercando una sistemazione a un giocatore che pesa sul monte ingaggi viola. Con un contratto ancora in essere fino al 2028 il portiere danese potrebbe tornare in Bundesliga con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda Ikonè invece, vale lo stesso discorso di quest'estate. La Fiorentina aspetta l'offerta giusta per farlo partire. Da capire se ci saranno club interessati all'esterno francese. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-la-fiorentina-vuole-coulibaly-del-parma-indipendentemente-dalladdio-o-meno-di-kayode/282267/