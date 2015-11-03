Notizie Bundesliga Fiorentina

Džeko trascina lo Schalke in Bundesliga: subito riscatto dopo l’esperienza negativa alla Fiorentina
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Pedullà conferma: "Schalke 04 in vantaggio per Dzeko, operazione vicina alla chiusura"
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Nazione: “Ikoné, la Fiorentina aspetta l’offerta giusta per cederlo. Christensen verso la Bundesliga”
27 dicembre 2024 09:54
Sky Germania afferma: "Ruben Vargas vuole rimanere in Bundesliga. La Fiorentina interessata al giocatore rimane alla finestra"
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03 agosto 2024 18:26
Brighton, il mago De Zerbi non basta più, cifra folle per prendere il medico del Francoforte
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Amrabat da esubero a top player. Commisso non lo venderà mai, ecco perché
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Il Bayern Monaco non si smentisce. Risultato omologato nonostante fossero 12 in campo
08 aprile 2022 15:51
Che errore del Bayern, Coman non si accorge della sostituzione e giocano in 12, poi lo stop del Var
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Maglia del Borussia sarà disegnata dai tifosi "perché sono loro che rappresentano il club nel mondo"
09 gennaio 2022 14:41
Piatek ammette: "In Italia tanta tattica, in Germania difese più aperte, qui poca profondità in attacco"
08 gennaio 2022 16:34
Niente ritorno alla Fiorentina per Jovetic: ha firmato un triennale con l'Herta Berlino
27 luglio 2021 14:22
Jurgen Klopp. Dagli inizi al mito. Viaggio nella carriera del più grande perdente di successo.
27 ottobre 2020 17:59
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14 agosto 2020 20:50
Amoruso: "Contrario ai 5 cambi, creano disparità. Prevedo infortuni. In Bundesliga nessuno pressa"
12 giugno 2020 14:45
Aspettando il 28, ecco come gli interessi del calcio stanno avendo la meglio sul CTS
21 maggio 2020 16:16
Bundesliga, sabato riparte: vietati abbracci, strette di mano e... sputi
13 maggio 2020 16:39
E’ triste, non ci piace l’idea, ma è l’unica cosa da fare
10 maggio 2020 14:10
Ufficiale, La Bundesliga ripartirà il 16 maggio "in libertà vigilata". Si concluderà il 28 giugno
07 maggio 2020 14:20
La Merkel annuncia: "La Bundesliga può ripartire dalla seconda metà di maggio". Adesso la palla passa alle società
06 maggio 2020 16:43
Ufficiale: emergenza Coronavirus, la Bundesliga si ferma fino al 30 aprile
24 marzo 2020 20:18
Dalla Germania, il presidente dell'Hoffenheim Hopp finanzia il vaccino del Coronavirus
16 marzo 2020 12:27
Ufficiale: ora si ferma anche la Bundesliga. I tedeschi voglioni riprendere il 2 aprile...
13 marzo 2020 18:02
Bundesliga, Horn è il secondo giocatore dell'Hannover positivo al COVID-19. Il soggetto è asintomatico
12 marzo 2020 18:34
Timo Hubers dell'Hannover ha il Coronavirus: è il primo caso in Bundesliga
11 marzo 2020 23:09
Emergenza Coronavirus, Merkel: "Giocare la Bundesliga a porte chiuse? Si può fare"
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Coronavirus, in Germania si andrà avanti a porte chiuse: "Fermarsi non é un'opzione"
09 marzo 2020 17:14
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01 agosto 2019 22:31
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02 febbraio 2019 21:41
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