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Notizie Bundesliga Fiorentina

Džeko trascina lo Schalke in Bundesliga: subito riscatto dopo l’esperienza negativa alla Fiorentina

03 maggio 2026 00:18

Pedullà conferma: "Schalke 04 in vantaggio per Dzeko, operazione vicina alla chiusura"

20 gennaio 2026 22:44

Dalla Germania scrivono: "La Fiorentina a centrocampo spinge per Eric Martel del Colonia"

21 luglio 2025 23:18

Nazione: “Ikoné, la Fiorentina aspetta l’offerta giusta per cederlo. Christensen verso la Bundesliga”

27 dicembre 2024 09:54

Sky Germania afferma: "Ruben Vargas vuole rimanere in Bundesliga. La Fiorentina interessata al giocatore rimane alla finestra"

21 dicembre 2024 14:54

Dalla Germania, Non solo Fiorentina per McKennie: il centrocampista apre ad un ritorno in Bundesliga

03 agosto 2024 18:26

Brighton, il mago De Zerbi non basta più, cifra folle per prendere il medico del Francoforte

01 maggio 2024 22:20

Amrabat da esubero a top player. Commisso non lo venderà mai, ecco perché

12 dicembre 2022 22:09

Il Bayern Monaco non si smentisce. Risultato omologato nonostante fossero 12 in campo

08 aprile 2022 15:51

Che errore del Bayern, Coman non si accorge della sostituzione e giocano in 12, poi lo stop del Var

02 aprile 2022 19:08

Maglia del Borussia sarà disegnata dai tifosi "perché sono loro che rappresentano il club nel mondo"

09 gennaio 2022 14:41

Piatek ammette: "In Italia tanta tattica, in Germania difese più aperte, qui poca profondità in attacco"

08 gennaio 2022 16:34

Niente ritorno alla Fiorentina per Jovetic: ha firmato un triennale con l'Herta Berlino

27 luglio 2021 14:22

Jurgen Klopp. Dagli inizi al mito. Viaggio nella carriera del più grande perdente di successo.

27 ottobre 2020 17:59

Bild, la Fiorentina vuole Boetius del Magonza ma la concorrenza è alta

14 agosto 2020 20:50

Amoruso: "Contrario ai 5 cambi, creano disparità. Prevedo infortuni. In Bundesliga nessuno pressa"

12 giugno 2020 14:45

Aspettando il 28, ecco come gli interessi del calcio stanno avendo la meglio sul CTS

21 maggio 2020 16:16

Bundesliga, sabato riparte: vietati abbracci, strette di mano e... sputi

13 maggio 2020 16:39

E’ triste, non ci piace l’idea, ma è l’unica cosa da fare

10 maggio 2020 14:10

Ufficiale, La Bundesliga ripartirà il 16 maggio "in libertà vigilata". Si concluderà il 28 giugno

07 maggio 2020 14:20

La Merkel annuncia: "La Bundesliga può ripartire dalla seconda metà di maggio". Adesso la palla passa alle società

06 maggio 2020 16:43

Ufficiale: emergenza Coronavirus, la Bundesliga si ferma fino al 30 aprile

24 marzo 2020 20:18

Dalla Germania, il presidente dell'Hoffenheim Hopp finanzia il vaccino del Coronavirus

16 marzo 2020 12:27

Ufficiale: ora si ferma anche la Bundesliga. I tedeschi voglioni riprendere il 2 aprile...

13 marzo 2020 18:02

Bundesliga, Horn è il secondo giocatore dell'Hannover positivo al COVID-19. Il soggetto è asintomatico

12 marzo 2020 18:34

Timo Hubers dell'Hannover ha il Coronavirus: è il primo caso in Bundesliga

11 marzo 2020 23:09

Emergenza Coronavirus, Merkel: "Giocare la Bundesliga a porte chiuse? Si può fare"

11 marzo 2020 15:34

Coronavirus, in Germania si andrà avanti a porte chiuse: "Fermarsi non é un'opzione"

09 marzo 2020 17:14

TMW, Fiorentina e Lipsia vicine all'accordo per Demme. Valutazione 8 Mln

01 agosto 2019 22:31

Ante Rebic, segna al Werder Brema ma non esulta…la giustificazione

02 febbraio 2019 21:41

Mario Gomez segna e salva il Wolfsburg nell'andata dello spareggio salvezza in Germania

25 maggio 2017 23:19

Il fallimento del Wolfsburg che farà lo spareggio per la retrocessione. Si salva solo Mario Gomez con 16 gol

21 maggio 2017 14:20

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