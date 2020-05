La Bundesliga è pronta a tornare, ma lo farà “In libertà vigilata” come sottolinea l’amministratore delegato della DFL Christian Seifert, che fa appello a tutti i soggetti coinvolti affinché siano consapevoli delle proprie responsabilità.

Ad annunciare il ritorno in campo è stato lo stesso presidente della Lega tedesca in conferenza stampa. La prima partita verrà disputata sabato 16 maggio, non ci sarà nessun anticipo del venerdì. Si riprenderà dalla ventiseiesima giornata, con il Borussia Dortmund che affronterà lo Schalke 04 nel derby della ruhr alle 15:30. Sempre alle 15:30 inizieranno RB Leipzig – SC Freiburg, TSG Hoffenheim – Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn e FC Augsburg – VfL Wolfsburg. Alle 18:30 prenderà il via Eintracht Francoforte – Borussia Mönchengladbach.

Domenica alle 15:30 sarà la volta di Colonia – Mainz, mentre alle 18:00 l’Union Berlino se la vedrà con il Bayern Monaco. La giornata verrà chiusa lunedì alle 20:30 dal Werder Brema, poiché è stato l’ultimo club della Bundes a tornare ad allenarsi, che affronterà il Leverkusen. La data per il termine della stagione è il 28 giugno.