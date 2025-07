Dalla Germania scrivono: “La Fiorentina a centrocampo spinge per Eric Martel del Colonia”

Secondo quanto riportato da Bild, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Eric Martel, centrocampista del Colonia classe 2002. Il giocatore, nazionale giovanile tedesco, non è in cima alla lista dei desideri della dirigenza viola, ma resta comunque una possibile opzione per il centrocampo di Stefano Pioli.

Il futuro di Martel al Colonia è tutt’altro che definito: ha ancora un anno di contratto e il club tedesco vorrebbe trattenerlo offrendogli un rinnovo importante, con un ingaggio da top player. Il responsabile dell’area sportiva Thomas Kessler incontrerà il calciatore durante il ritiro in Austria per discutere un prolungamento oltre il 2026. Tuttavia, se non si dovesse trovare un accordo, la società potrebbe decidere di cederlo subito per evitare di perderlo a parametro zero. Il prezzo del cartellino si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro.