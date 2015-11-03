Labaro Viola

Notizie Colonia Fiorentina

Sentite Gosens: "Il Colonia mi piace molto come squadra, attrarrebbe qualsiasi calciatore di livello"

22 aprile 2026 14:41

Gazzetta: “Fiorentina su Martel del Colonia. Occasione, ha il contratto in scadenza nel 2026”

27 dicembre 2025 08:55

Corriere dello Sport: “Martel nel mirino della Fiorentina, il Colonia potrebbe chiedere meno di 10 milioni”

12 novembre 2025 09:55

Fiorentina su Martel? Il centrocampista del Colonia spegne le voci: "Non voglio andare via"

24 luglio 2025 16:12

Nazione: “Fiorentina su Martel, il Colonia chiede circa 10 milioni. Cifra abbordabile”

24 luglio 2025 09:26

Nazione: “La Fiorentina piomba su Martel del Colonia, affare fattibile, costa 10 milioni”

22 luglio 2025 08:57

Dalla Germania scrivono: "La Fiorentina a centrocampo spinge per Eric Martel del Colonia"

21 luglio 2025 23:18

Dalla Germania riportano: "La Fiorentina è interessata a Hinestroza, esterno del Nacional in Colombia"

25 giugno 2025 13:13

La Fiorentina punta Horn? Ora è svincolato e Colonia premia secondo portiere con il rinnovo

30 giugno 2023 18:54

Corriere dello Sport, Timo Horn può essere il profilo giusto per la porta

29 giugno 2023 09:29

Skhiri: "Vorrei l'Europa. Al momento non ci sono offerte, se non arrivassero sarei felice di restare"

12 agosto 2021 09:29

Nazione, Skhiri può essere il nuovo regista della Fiorentina: il Colonia chiede 15 milioni 

11 agosto 2021 08:47

Ds Colonia: "Skhiri? Al momento nessuna offerta. Ascolteremo con attenzione ogni proposta"

05 agosto 2021 23:36

Repubblica, Vrsaljko è nel mirino della Fiorentina: l'Atletico Madrid non ha aperto alla sua cessione

23 gennaio 2021 10:44

Koziello: "La Forentina è un grande club con ambizioni importanti e poi c'è Ribery"

27 gennaio 2020 17:04

La colonia francese supera l'esame: pollice su per Veretout, Thereau, Laurini ed Eysseric

08 gennaio 2018 10:19

Clamoroso: il VAR sbaglia in Germania. Dortmund-Colonia caos, verso la ripetizione del match

18 settembre 2017 16:36

Archivio

Esplora l'archivio di Colonia

Sett. 17
Sett. 52 Sett. 46 Sett. 30 Sett. 26
Sett. 26
Sett. 32 Sett. 31 Sett. 3
Sett. 5
Sett. 2
Sett. 38