Notizie Colonia Fiorentina

Sentite Gosens: "Il Colonia mi piace molto come squadra, attrarrebbe qualsiasi calciatore di livello"
22 aprile 2026 14:41
Gazzetta: “Fiorentina su Martel del Colonia. Occasione, ha il contratto in scadenza nel 2026”
27 dicembre 2025 08:55
Corriere dello Sport: “Martel nel mirino della Fiorentina, il Colonia potrebbe chiedere meno di 10 milioni”
12 novembre 2025 09:55
Fiorentina su Martel? Il centrocampista del Colonia spegne le voci: "Non voglio andare via"
24 luglio 2025 16:12
Nazione: “Fiorentina su Martel, il Colonia chiede circa 10 milioni. Cifra abbordabile”
24 luglio 2025 09:26
Nazione: “La Fiorentina piomba su Martel del Colonia, affare fattibile, costa 10 milioni”
22 luglio 2025 08:57
Dalla Germania scrivono: "La Fiorentina a centrocampo spinge per Eric Martel del Colonia"
21 luglio 2025 23:18
Dalla Germania riportano: "La Fiorentina è interessata a Hinestroza, esterno del Nacional in Colombia"
25 giugno 2025 13:13
La Fiorentina punta Horn? Ora è svincolato e Colonia premia secondo portiere con il rinnovo
30 giugno 2023 18:54
Corriere dello Sport, Timo Horn può essere il profilo giusto per la porta
29 giugno 2023 09:29
Skhiri: "Vorrei l'Europa. Al momento non ci sono offerte, se non arrivassero sarei felice di restare"
12 agosto 2021 09:29
Nazione, Skhiri può essere il nuovo regista della Fiorentina: il Colonia chiede 15 milioni
11 agosto 2021 08:47
Ds Colonia: "Skhiri? Al momento nessuna offerta. Ascolteremo con attenzione ogni proposta"
05 agosto 2021 23:36
Repubblica, Vrsaljko è nel mirino della Fiorentina: l'Atletico Madrid non ha aperto alla sua cessione
23 gennaio 2021 10:44
Koziello: "La Forentina è un grande club con ambizioni importanti e poi c'è Ribery"
27 gennaio 2020 17:04
La colonia francese supera l'esame: pollice su per Veretout, Thereau, Laurini ed Eysseric
08 gennaio 2018 10:19
Clamoroso: il VAR sbaglia in Germania. Dortmund-Colonia caos, verso la ripetizione del match
18 settembre 2017 16:36
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