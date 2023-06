Corriere dello Sport, Timo Horn può essere il profilo giusto per la porta

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina è alla ricerca dell’occasione per migliorare la rosa. Partendo dal fondo, una delle prime necessità in casa viola, è trovare un portiere di livello che possa prendere il posto da titolare. Il club viola avrebbe stilato una lista di portieri che potrebbero fare al caso della squadra, uno dei nomi più in auge è sicuramente quello di Timo Horn, che dopo ben 21 anni sta per lasciare il Colonia, il 30 giugno. Un portiere di grande esperienza, il classe ’93 ha dimostrato il suo valore in questi anni, però quest’anno non ha mai giocato in Bundesliga poiché era stato retrocesso come secondo.