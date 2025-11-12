12 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:47

Corriere dello Sport: “Martel nel mirino della Fiorentina, il Colonia potrebbe chiedere meno di 10 milioni”

12 Novembre · 09:55

Aggiornamento: 12 Novembre 2025 · 10:40

La Fiorentina guarda già al mercato di gennaio

La Fiorentina guarda già al mercato di gennaio. Stavolta più che mai sarà necessario organizzare ogni mossa con cautela e precisione per sfruttare al massimo la finestra di trattative. Così come ogni scelta non potrà prescindere da un confronto scrupoloso con il tecnico Paolo Vanoli. Al Viola Park c’è la consapevolezza di dover lavorare di squadra per raddrizzare la stagione, motivo per cui prendono forma le prime idee. Quello che trapela è che la dirigenza guidata da Roberto Goretti, per la prima volta in veste di direttore sportivo, punterà in particolare su due elementi: un centrocampista e un difensore.

La squadra mercato cercherà chi sia in grado di aggiungere intensità alla metà campo, anche perché troppo spesso ha dovuto fare i conti con i cali di tensione. Ecco che può tornare di moda il nome di Eric Martel, centrale di proprietà del Colonia sondato dai viola in estate. I tedeschi ne facevano una valutazione di almeno 10 milioni, ma considerando che il suo contratto scadrà il prossimo giugno potrebbe essere portato a casa per una cifra più bassa. D’altro canto il classe 2002 è un titolare fisso della sua squadra: da inizio stagione ha collezionato 10 presenze in Bundesliga e 2 in Coppa di Germania. Lo riporta il Corriere dello Sport.

