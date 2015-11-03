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Notizie Martel Fiorentina

Gazzetta: “Fiorentina su Martel del Colonia. Occasione, ha il contratto in scadenza nel 2026”

27 dicembre 2025 08:55

Gazzetta: “Fiorentina su Martel e Tessmann per rinforzare il centrocampo”

09 dicembre 2025 08:51

Nazione: “Vanoli vuole un innesto in mezzo al campo. Spunta Martel, contratto in scadenza a giugno”

17 novembre 2025 09:40

La Nazione: "Per il mercato della Fiorentina occhio a Diogo Leite e Martel. Vanoli ha dato un indizio"

14 novembre 2025 09:50

Corriere dello Sport: “Martel nel mirino della Fiorentina, il Colonia potrebbe chiedere meno di 10 milioni”

12 novembre 2025 09:55

Nazione: “Fiorentina su Martel, il Colonia chiede circa 10 milioni. Cifra abbordabile”

24 luglio 2025 09:26

Corriere Fiorentino: “Martel e Nicolussi Caviglia sono le due piste alternative. Funzionali a Pioli”

23 luglio 2025 08:44

Nazione: “La Fiorentina piomba su Martel del Colonia, affare fattibile, costa 10 milioni”

22 luglio 2025 08:57

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