Notizie Martel Fiorentina

Gazzetta: “Fiorentina su Martel del Colonia. Occasione, ha il contratto in scadenza nel 2026”
27 dicembre 2025 08:55
Gazzetta: “Fiorentina su Martel e Tessmann per rinforzare il centrocampo”
09 dicembre 2025 08:51
Nazione: “Vanoli vuole un innesto in mezzo al campo. Spunta Martel, contratto in scadenza a giugno”
17 novembre 2025 09:40
La Nazione: "Per il mercato della Fiorentina occhio a Diogo Leite e Martel. Vanoli ha dato un indizio"
14 novembre 2025 09:50
Corriere dello Sport: “Martel nel mirino della Fiorentina, il Colonia potrebbe chiedere meno di 10 milioni”
12 novembre 2025 09:55
Nazione: “Fiorentina su Martel, il Colonia chiede circa 10 milioni. Cifra abbordabile”
24 luglio 2025 09:26
Corriere Fiorentino: “Martel e Nicolussi Caviglia sono le due piste alternative. Funzionali a Pioli”
23 luglio 2025 08:44
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