Nel frattempo, la dirigenza viola tiene aperte anche altre piste. Tra queste, c’è quella che porta al tedesco Eric Martel, nazionale Under 21 in scadenza di contratto con il Colonia, e quella che riguarda Hans Nicolussi Caviglia, attualmente al Venezia, che gradirebbe un ritorno in Serie A. Entrambi sono profili giovani e potenzialmente funzionali al progetto tecnico impostato da Pioli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.