Labaro Viola

Notizie Nicolussi Caviglia Fiorentina

Graziani: "Nicolussi Caviglia è bravo, ma è arrivato nel momento sbagliato come Zaniolo"

07 marzo 2026 22:25

Nazione: “Nicolussi Caviglia mai entrato in concorrenza a Firenze per poter giocare titolare”

05 marzo 2026 08:53

Gazzetta punge Pioli: “A Pisa preferì Nicolussi Caviglia a Fagioli. Con Vanoli Nicolò fuori solo una volta”

23 febbraio 2026 09:34

Ds Venezia: "Poca continuità per Nicolussi alla Fiorentina: non ha avuto modo di esprimersi al suo livello"

05 febbraio 2026 22:05

Cuesta esalta Nicolussi Caviglia: "Lui è un giocatore versatile, in mezzo al campo è bravo a far tutto"

31 gennaio 2026 15:31

Marchini: "Nicolussi Caviglia ha deluso, Fagioli è diventato imprescindibile per questa squadra"

31 gennaio 2026 15:29

Adesso è ufficiale: Nicolussi Caviglia lascia la Fiorentina e approda al Parma

29 gennaio 2026 19:18

Nicolussi Caviglia a Parma per le visite mediche, la sua avventura alla Fiorentina è stata un flop

28 gennaio 2026 11:40

Nicolussi Caviglia vicinissimo al Parma: potrebbe non comparire tra i convocati di Fiorentina-Como

27 gennaio 2026 14:25

TMW scrive: "La Fiorentina per sostituire Caviglia valuta il nome di Mangala del Lione”

27 gennaio 2026 11:34

Nazione: “Nicolussi Caviglia-Fiorentina avventura al capolinea. Parma in trattativa con il Venezia”

27 gennaio 2026 09:47

Pedullà conferma: "Nicolussi Caviglia al Parma, il via libera già nelle prossime ore"

26 gennaio 2026 23:36

TMW scrive: “Interesse concreto del Parma per Nicolussi Caviglia, contatti avviati”

26 gennaio 2026 18:11

Nazione svela: “Nicolussi Caviglia? C’è da capire le intenzioni della Fiorentina. No accordo tra Venezia e Cagliari”

26 gennaio 2026 09:49

Tuttosport svela: “Nicolussi Caviglia può restare alla Fiorentina”

21 gennaio 2026 10:28

Il Corriere dello Sport titola: "Nicolussi Caviglia ha accettato il Cagliari, si aspetta l'accordo dei sardi con il Venezia"

12 gennaio 2026 13:40

Nicoletti duro: "Sohm un pacco strapagato, Nicolussi Caviglia non è all'altezza della Fiorentina"

08 gennaio 2026 15:17

Pedullà: "Il Cagliari sta insistendo per Nicolussi Caviglia. Mentre la Fiorentina per Brescianini"

06 gennaio 2026 18:28

Nicolussi Caviglia via? Nazione: “Sì ma solo quando Paratici e Goretti avranno in mano il sostituto”

06 gennaio 2026 10:14

Galli consiglia: "Non cediamo Nicolussi Caviglia, bisogna farlo giocare in mezzo al campo con Fagioli"

05 gennaio 2026 15:53

Corriere dello Sport: "Nicolussi Caviglia? Ha aperto al Cagliari, Fiorentina pronta ad interrompere il prestito"

03 gennaio 2026 10:01

Nazione: “Nicolussi Caviglia può andare al Cagliari in prestito con obbligo a 5-6 milioni”

03 gennaio 2026 09:43

Corriere della Sera svela: “Paratici ha bocciato Nicolussi Caviglia, tornerà a Venezia. Poi il Cagliari”

02 gennaio 2026 09:54

Cm.com scrive: "Nicolussi Caviglia può tornare al Venezia. Su di lui l'interesse di Lazio e Cagliari"

31 dicembre 2025 12:27

Tuttosport svela: "Lazio ed Atalanta su Nicolussi Caviglia. Ma il Cagliari è in pole"

30 dicembre 2025 21:10

Gazzetta: "Nicolussi Caviglia in uscita. C'è il Cagliari ma sarà decisivo l'arrivo di Paratici"

30 dicembre 2025 09:28

Nazione: “Quasi certo l’addio di Nicolussi Caviglia. Torna al Venezia poi il prestito al Cagliari”

30 dicembre 2025 09:18

Nicolussi Caviglia in bilico. Nazione: “Riflessioni in corso, può tornare in anticipo al Venezia”

29 dicembre 2025 09:30

Il Corriere dello Sport titola: "Nicolussi Caviglia deludente, il centrocampista potrebbe andare al Cagliari a gennaio"

28 dicembre 2025 15:17

Nazione: “Il 4-4-1-1 oggetto di discussione, ma Vanoli opta per il 3-5-2. Nicolussi Caviglia titolare”

14 dicembre 2025 09:19

Nazione: “Giovedì grande chance per Nicolussi Caviglia. Da lui Vanoli vuole di più”

25 novembre 2025 10:15

Ripa: "Centrocampo in confusione. Fagioli non incide, Vanoli dovrà scegliere tra lui e Nicolussi Caviglia"

24 novembre 2025 15:41

Lo Monaco: "Alla Fiorentina manca un centrocampista fisico. Nicolussi Caviglia non è all'altezza"

21 novembre 2025 16:41

Il riscatto di Nicolussi Caviglia: l'obbligo scatta al 50% delle presenze da 45 minuti. Fissato a 7 milioni

18 novembre 2025 12:18

Gazzetta sicura: “Vanoli ha chiesto a Caviglia di innescare di più la mezzala opposta”

17 novembre 2025 09:07

Ds Venezia esalta Nicolussi Caviglia: "Può giocare a tre ma anche a due"

15 novembre 2025 09:43

Corriere dello Sport: "Vanoli scuote Nicolussi Caviglia, vuole un play al top"

15 novembre 2025 09:39

Antonelli( DS Venezia): "Vanoli è un grande motivatore, può riportare la Fiorentina dove davvero le compete"

12 novembre 2025 13:44

Polverosi: "Nicolussi Caviglia non è abituato a giocare a Firenze, tiri fuori gli attributi per fare il regista viola"

11 novembre 2025 14:11

Nazione: “Caviglia il cervello della Fiorentina ma deve alzare il livello dei movimenti prima della giocata”

11 novembre 2025 09:00

Repubblica: "Mandragora e Nicolussi Caviglia con Sohm o Fagioli. Ballottaggio tra Dzeko e Piccoli"

09 novembre 2025 09:34

Nazione: “Nicolussi Caviglia in regia, Ndour in vantaggio su Fagioli. Ballottaggio Parisi-Fortini”

01 novembre 2025 10:22

Gazzetta sicura: "Caviglia e Fagioli sono chiamati allo scatto per uscire dalla crisi profonda"

01 novembre 2025 09:14

Pioli sulle orme di Palladino si affida al doppio play: Fagioli e Nicolussi come Adli e Cataldi

23 ottobre 2025 23:39

Graziani: "La società non ha sbagliato il mercato, i tifosi devono avere fiducia in questo gruppo"

22 ottobre 2025 14:33

Martorelli: "La rosa della Fiorentina è buona ma alcuni singoli sono sottotono. Fazzini va tutelato"

16 ottobre 2025 21:56

Ascari: "Nicolussi Caviglia e Piccoli in Nazionale? Mi sembra si sia caduti abbastanza in basso"

16 ottobre 2025 13:19

Nazione: “Nicolussi Caviglia deve prendere in mano la Fiorentina. Sfida con il ‘maestro’ Modric”

15 ottobre 2025 08:51

Gattuso manda in tribuna Piccoli e Nicolussi Caviglia, non sono convocati per Estonia-Italia

11 ottobre 2025 11:09

Orlando va giù duro: "Piccoli e Nicolussi in Nazionale sono una follia. Ma vi sembra normale?"

10 ottobre 2025 22:51

Fattori su Nicolussi Caviglia: "Una convocazione inaspettata anche per lui. Spero gli dia forza"

09 ottobre 2025 14:23

Gazzetta: “Italia, Gattuso prova il 4-1-3-2. Nicolussi la sorpresa?”

09 ottobre 2025 09:50

Nicolussi Caviglia: "Mi ispiro a Pirlo e a Cruijff, la Nazionale è un grande orgoglio per me"

08 ottobre 2025 14:22

Sabatini: "Gudmundsson un mistero, al Genoa faceva cose mitologiche. Resta da grande squadra"

07 ottobre 2025 22:46

Gattuso spiega: "Nicolussi alterna equilibrio e qualità, ha le caratteristiche giuste per giocare vertice basso"

07 ottobre 2025 20:46

Bucchioni su Gudmundsson: "Probabilmente non ha il carattere per reggere Firenze, l'annata di Genova fu casuale"

07 ottobre 2025 13:56

Fiore: "Nicolussi Caviglia è un equilibratore ed è molto forte, Fagioli ha problemi caratteriali"

04 ottobre 2025 20:29

Repubblica: "Nicolussi Caviglia prima convocazione in Nazionale, che gioia! La sfiorò già nel 2022"

04 ottobre 2025 09:43

Orlando: "Felice per lui, ma la convocazione in nazionale di Nicolussi Caviglia sembra un mezzo regalo"

03 ottobre 2025 20:59

R.Galli: "Non è bello guardare la Fiorentina. Fagioli peggiore in campo ma Gud mi preoccupa di più"

03 ottobre 2025 16:27

Valcareggi lancia Piccoli: "Contro la Roma metto lui titolare con Gudmundsson, Kean può stare in panchina"

03 ottobre 2025 14:31

I convocati in Nazionale - Il solito Moise Kean, ma anche una sorpresa: Nicolussi Caviglia

03 ottobre 2025 14:19

Nicolussi Caviglia: “Conta saper occupare gli spazi più che i moduli. Belllo potere conoscere la storia di questa rivalità”

28 settembre 2025 14:42

Zauli ottimista: Le qualità di Fagioli verranno fuori. La Fiorentina si rialzerà perchè ha giocatori di qualità

27 settembre 2025 12:25

Scugnizzo Viola: “Fate qualcosa prima che sia troppo tardi. Questi due non devono giocare più”

21 settembre 2025 22:00

Gazzetta: "Domani Nicolussi Caviglia può partire titolare. Fagioli trasloca da mezzala?"

20 settembre 2025 09:10

Antonelli (General Manager Venezia): “Nicolussi Caviglia voleva andare. Battagliato per ottenere il massimo”

19 settembre 2025 16:27

"Dodô, tante sgroppate ma nove su dieci sono inutili. Quanti punti porta a fine anno?"

18 settembre 2025 00:06

Marino: "Faccio un plauso alla Fiorentina per il mercato, bei colpi Piccoli e Nicolussi Caviglia"

17 settembre 2025 12:07

Nazione avvisa: “Contro il Como spazio a Nicolussi Caviglia. Fagioli può fare da mezzala”

17 settembre 2025 09:13

Nazione: "Nicolussi Caviglia è un play vero: una piccola luce nel buio di una Fiorentina smarrita"

16 settembre 2025 09:21

Cecchi difende Pioli: "Piena fiducia in lui, la Fiorentina verrà fuori e i risultati arriveranno già col Como"

15 settembre 2025 18:30

Nazione: “Fiorentina priva di equilibrio e ritmo. Nicolussi Caviglia e Fazzini possono essere la soluzione”

15 settembre 2025 08:35

Scugnizzo Viola: “Ottanta minuti regalati, dieci da Fiorentina: così non si va lontano”

14 settembre 2025 12:20

Nazione: "Pioli ha ancora due dubbi. Nicolussi Caviglia o Sohm? Dzeko in vantaggio su Piccoli"

13 settembre 2025 08:50

Corriere dello Sport svela: “Nicolussi Caviglia titolare contro il Napoli. Arma tattica aggiuntiva”

10 settembre 2025 08:47

Bocci: "Kean a Firenze può giocare con Piccoli, non ha problemi a stare in coppia in attacco"

06 settembre 2025 19:04

Nazione svela: “Pioli ha provato Nicolussi Caviglia davanti alla difesa in un centrocampo a tre”

06 settembre 2025 08:37

Nazione: "Pioli ha già spiegato a Nicolussi Caviglia e a Piccoli che cosa si aspetta da loro"

05 settembre 2025 11:42

Nicolussi C: "Con Kean insieme dai pulcini, con Fagioli sempre giocato in coppia. Volevo esser qui"

03 settembre 2025 14:01

Nazione: “Sarà accelerato l’inserimento di Nicolussi Caviglia, si prospetta un elemento centrale”

03 settembre 2025 08:27

L'ex centrocampista viola Duncan saluta il neo acquisto Hans Nicolussi Caviglia: "Goditi Firenze"

02 settembre 2025 21:38

Nicolussi Caviglia saluta la bellezza di Venezia per abbracciare la bellezza di Firenze

01 settembre 2025 22:59

Poesio: "Su Comuzzo bisogna valutare anche il Fair Play finanziario. Nicolussi finalmente libera Fagioli"

30 agosto 2025 21:58

Nicolussi Caviglia è il regista giusto per la Fiorentina di Pioli? Può giocare nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1

30 agosto 2025 16:51

Convocati Fiorentina: Subito convocato Nicolussi Caviglia, prima chiamata anche per Piccoli

30 agosto 2025 16:46

Le prime parole di Nicolussi Caviglia: "Prime sensazioni ottime, contento di ritrovare Kean"

30 agosto 2025 15:54

Adesso è ufficiale: Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il comunicato del club

30 agosto 2025 15:35

Repubblica: “Lucci l’agente di Nicolussi Caviglia è riuscito ad ammorbidire le pretese del Venezia”

30 agosto 2025 08:14

Amoruso: "Mi aspettavo di più dalla Fiorentina, manca ancora un gioco definito e della velocità"

29 agosto 2025 18:29

Falcinelli: "A Firenze ricordi bellissimi e delicati. Nicolussi ha un calcio impressionante, ottimo colpo"

29 agosto 2025 16:58

Moretto rivela: "La Fiorentina aveva bloccato Frendrup prima di andare su Nicolussi Caviglia"

29 agosto 2025 16:33

Di Gennaro: "Nicolussi Caviglia è un regista classico, ieri hai risolto mettendo chi fa la differenza"

29 agosto 2025 12:22

Nicolussi Caviglia è della Fiorentina. Prestito a 1 milione, diritto di riscatto a 7 milioni che diventa obbligo al 50% delle presenze

29 agosto 2025 10:49

Corriere dello Sport: "Per Nicolussi Caviglia si tratta per un prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni"

29 agosto 2025 10:08

Ferrari apre al mercato: “Nicolussi Caviglia e Lindelöf? Profili validi in ruoli che ci interessano”

28 agosto 2025 23:12

Di Marzio: “A breve incontro tra Venezia e Fiorentina per Nicolussi Caviglia per trovare l’intesa”

28 agosto 2025 18:03

TMW: "Scatto Fiorentina per Nicolussi Caviglia: incontro con il Venezia per chiudere"

28 agosto 2025 16:40

Pedullà: “Comuzzo resta alla Fiorentina al 92%. Lindelof ha dato la sua apertura al trasferimento"

28 agosto 2025 15:04

Nazione: "C'è ottimismo per Lindelof alla Fiorentina. Il Venezia chiede 12 milioni per Nicolussi"

28 agosto 2025 11:33

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