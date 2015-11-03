Notizie Nicolussi Caviglia Fiorentina

Graziani: "Nicolussi Caviglia è bravo, ma è arrivato nel momento sbagliato come Zaniolo"
07 marzo 2026 22:25
Nazione: “Nicolussi Caviglia mai entrato in concorrenza a Firenze per poter giocare titolare”
05 marzo 2026 08:53
Gazzetta punge Pioli: “A Pisa preferì Nicolussi Caviglia a Fagioli. Con Vanoli Nicolò fuori solo una volta”
23 febbraio 2026 09:34
Ds Venezia: "Poca continuità per Nicolussi alla Fiorentina: non ha avuto modo di esprimersi al suo livello"
05 febbraio 2026 22:05
Cuesta esalta Nicolussi Caviglia: "Lui è un giocatore versatile, in mezzo al campo è bravo a far tutto"
31 gennaio 2026 15:31
Marchini: "Nicolussi Caviglia ha deluso, Fagioli è diventato imprescindibile per questa squadra"
31 gennaio 2026 15:29
Adesso è ufficiale: Nicolussi Caviglia lascia la Fiorentina e approda al Parma
29 gennaio 2026 19:18
Nicolussi Caviglia a Parma per le visite mediche, la sua avventura alla Fiorentina è stata un flop
28 gennaio 2026 11:40
Nicolussi Caviglia vicinissimo al Parma: potrebbe non comparire tra i convocati di Fiorentina-Como
27 gennaio 2026 14:25
TMW scrive: "La Fiorentina per sostituire Caviglia valuta il nome di Mangala del Lione”
27 gennaio 2026 11:34
Nazione: “Nicolussi Caviglia-Fiorentina avventura al capolinea. Parma in trattativa con il Venezia”
27 gennaio 2026 09:47
Pedullà conferma: "Nicolussi Caviglia al Parma, il via libera già nelle prossime ore"
26 gennaio 2026 23:36
TMW scrive: “Interesse concreto del Parma per Nicolussi Caviglia, contatti avviati”
26 gennaio 2026 18:11
Nazione svela: “Nicolussi Caviglia? C’è da capire le intenzioni della Fiorentina. No accordo tra Venezia e Cagliari”
26 gennaio 2026 09:49
Tuttosport svela: “Nicolussi Caviglia può restare alla Fiorentina”
21 gennaio 2026 10:28
Il Corriere dello Sport titola: "Nicolussi Caviglia ha accettato il Cagliari, si aspetta l'accordo dei sardi con il Venezia"
12 gennaio 2026 13:40
Nicoletti duro: "Sohm un pacco strapagato, Nicolussi Caviglia non è all'altezza della Fiorentina"
08 gennaio 2026 15:17
Pedullà: "Il Cagliari sta insistendo per Nicolussi Caviglia. Mentre la Fiorentina per Brescianini"
06 gennaio 2026 18:28
Nicolussi Caviglia via? Nazione: “Sì ma solo quando Paratici e Goretti avranno in mano il sostituto”
06 gennaio 2026 10:14
Galli consiglia: "Non cediamo Nicolussi Caviglia, bisogna farlo giocare in mezzo al campo con Fagioli"
05 gennaio 2026 15:53
Corriere dello Sport: "Nicolussi Caviglia? Ha aperto al Cagliari, Fiorentina pronta ad interrompere il prestito"
03 gennaio 2026 10:01
Nazione: “Nicolussi Caviglia può andare al Cagliari in prestito con obbligo a 5-6 milioni”
03 gennaio 2026 09:43
Corriere della Sera svela: “Paratici ha bocciato Nicolussi Caviglia, tornerà a Venezia. Poi il Cagliari”
02 gennaio 2026 09:54
Cm.com scrive: "Nicolussi Caviglia può tornare al Venezia. Su di lui l'interesse di Lazio e Cagliari"
31 dicembre 2025 12:27
Tuttosport svela: "Lazio ed Atalanta su Nicolussi Caviglia. Ma il Cagliari è in pole"
30 dicembre 2025 21:10
Gazzetta: "Nicolussi Caviglia in uscita. C'è il Cagliari ma sarà decisivo l'arrivo di Paratici"
30 dicembre 2025 09:28
Nazione: “Quasi certo l’addio di Nicolussi Caviglia. Torna al Venezia poi il prestito al Cagliari”
30 dicembre 2025 09:18
Nicolussi Caviglia in bilico. Nazione: “Riflessioni in corso, può tornare in anticipo al Venezia”
29 dicembre 2025 09:30
Il Corriere dello Sport titola: "Nicolussi Caviglia deludente, il centrocampista potrebbe andare al Cagliari a gennaio"
28 dicembre 2025 15:17
Nazione: “Il 4-4-1-1 oggetto di discussione, ma Vanoli opta per il 3-5-2. Nicolussi Caviglia titolare”
14 dicembre 2025 09:19
Nazione: “Giovedì grande chance per Nicolussi Caviglia. Da lui Vanoli vuole di più”
25 novembre 2025 10:15
Ripa: "Centrocampo in confusione. Fagioli non incide, Vanoli dovrà scegliere tra lui e Nicolussi Caviglia"
24 novembre 2025 15:41
Lo Monaco: "Alla Fiorentina manca un centrocampista fisico. Nicolussi Caviglia non è all'altezza"
21 novembre 2025 16:41
Il riscatto di Nicolussi Caviglia: l'obbligo scatta al 50% delle presenze da 45 minuti. Fissato a 7 milioni
18 novembre 2025 12:18
Gazzetta sicura: “Vanoli ha chiesto a Caviglia di innescare di più la mezzala opposta”
17 novembre 2025 09:07
Ds Venezia esalta Nicolussi Caviglia: "Può giocare a tre ma anche a due"
15 novembre 2025 09:43
Corriere dello Sport: "Vanoli scuote Nicolussi Caviglia, vuole un play al top"
15 novembre 2025 09:39
Antonelli( DS Venezia): "Vanoli è un grande motivatore, può riportare la Fiorentina dove davvero le compete"
12 novembre 2025 13:44
Polverosi: "Nicolussi Caviglia non è abituato a giocare a Firenze, tiri fuori gli attributi per fare il regista viola"
11 novembre 2025 14:11
Nazione: “Caviglia il cervello della Fiorentina ma deve alzare il livello dei movimenti prima della giocata”
11 novembre 2025 09:00
Repubblica: "Mandragora e Nicolussi Caviglia con Sohm o Fagioli. Ballottaggio tra Dzeko e Piccoli"
09 novembre 2025 09:34
Nazione: “Nicolussi Caviglia in regia, Ndour in vantaggio su Fagioli. Ballottaggio Parisi-Fortini”
01 novembre 2025 10:22
Gazzetta sicura: "Caviglia e Fagioli sono chiamati allo scatto per uscire dalla crisi profonda"
01 novembre 2025 09:14
Pioli sulle orme di Palladino si affida al doppio play: Fagioli e Nicolussi come Adli e Cataldi
23 ottobre 2025 23:39
Graziani: "La società non ha sbagliato il mercato, i tifosi devono avere fiducia in questo gruppo"
22 ottobre 2025 14:33
Martorelli: "La rosa della Fiorentina è buona ma alcuni singoli sono sottotono. Fazzini va tutelato"
16 ottobre 2025 21:56
Ascari: "Nicolussi Caviglia e Piccoli in Nazionale? Mi sembra si sia caduti abbastanza in basso"
16 ottobre 2025 13:19
Nazione: “Nicolussi Caviglia deve prendere in mano la Fiorentina. Sfida con il ‘maestro’ Modric”
15 ottobre 2025 08:51
Gattuso manda in tribuna Piccoli e Nicolussi Caviglia, non sono convocati per Estonia-Italia
11 ottobre 2025 11:09
Orlando va giù duro: "Piccoli e Nicolussi in Nazionale sono una follia. Ma vi sembra normale?"
10 ottobre 2025 22:51
Fattori su Nicolussi Caviglia: "Una convocazione inaspettata anche per lui. Spero gli dia forza"
09 ottobre 2025 14:23
Gazzetta: “Italia, Gattuso prova il 4-1-3-2. Nicolussi la sorpresa?”
09 ottobre 2025 09:50
Nicolussi Caviglia: "Mi ispiro a Pirlo e a Cruijff, la Nazionale è un grande orgoglio per me"
08 ottobre 2025 14:22
Sabatini: "Gudmundsson un mistero, al Genoa faceva cose mitologiche. Resta da grande squadra"
07 ottobre 2025 22:46
Gattuso spiega: "Nicolussi alterna equilibrio e qualità, ha le caratteristiche giuste per giocare vertice basso"
07 ottobre 2025 20:46
Bucchioni su Gudmundsson: "Probabilmente non ha il carattere per reggere Firenze, l'annata di Genova fu casuale"
07 ottobre 2025 13:56
Fiore: "Nicolussi Caviglia è un equilibratore ed è molto forte, Fagioli ha problemi caratteriali"
04 ottobre 2025 20:29
Repubblica: "Nicolussi Caviglia prima convocazione in Nazionale, che gioia! La sfiorò già nel 2022"
04 ottobre 2025 09:43
Orlando: "Felice per lui, ma la convocazione in nazionale di Nicolussi Caviglia sembra un mezzo regalo"
03 ottobre 2025 20:59
R.Galli: "Non è bello guardare la Fiorentina. Fagioli peggiore in campo ma Gud mi preoccupa di più"
03 ottobre 2025 16:27
Valcareggi lancia Piccoli: "Contro la Roma metto lui titolare con Gudmundsson, Kean può stare in panchina"
03 ottobre 2025 14:31
I convocati in Nazionale - Il solito Moise Kean, ma anche una sorpresa: Nicolussi Caviglia
03 ottobre 2025 14:19
Nicolussi Caviglia: “Conta saper occupare gli spazi più che i moduli. Belllo potere conoscere la storia di questa rivalità”
28 settembre 2025 14:42
Zauli ottimista: Le qualità di Fagioli verranno fuori. La Fiorentina si rialzerà perchè ha giocatori di qualità
27 settembre 2025 12:25
Scugnizzo Viola: “Fate qualcosa prima che sia troppo tardi. Questi due non devono giocare più”
21 settembre 2025 22:00
Gazzetta: "Domani Nicolussi Caviglia può partire titolare. Fagioli trasloca da mezzala?"
20 settembre 2025 09:10
Antonelli (General Manager Venezia): “Nicolussi Caviglia voleva andare. Battagliato per ottenere il massimo”
19 settembre 2025 16:27
"Dodô, tante sgroppate ma nove su dieci sono inutili. Quanti punti porta a fine anno?"
18 settembre 2025 00:06
Marino: "Faccio un plauso alla Fiorentina per il mercato, bei colpi Piccoli e Nicolussi Caviglia"
17 settembre 2025 12:07
Nazione avvisa: “Contro il Como spazio a Nicolussi Caviglia. Fagioli può fare da mezzala”
17 settembre 2025 09:13
Nazione: "Nicolussi Caviglia è un play vero: una piccola luce nel buio di una Fiorentina smarrita"
16 settembre 2025 09:21
Cecchi difende Pioli: "Piena fiducia in lui, la Fiorentina verrà fuori e i risultati arriveranno già col Como"
15 settembre 2025 18:30
Nazione: “Fiorentina priva di equilibrio e ritmo. Nicolussi Caviglia e Fazzini possono essere la soluzione”
15 settembre 2025 08:35
Scugnizzo Viola: “Ottanta minuti regalati, dieci da Fiorentina: così non si va lontano”
14 settembre 2025 12:20
Nazione: "Pioli ha ancora due dubbi. Nicolussi Caviglia o Sohm? Dzeko in vantaggio su Piccoli"
13 settembre 2025 08:50
Corriere dello Sport svela: “Nicolussi Caviglia titolare contro il Napoli. Arma tattica aggiuntiva”
10 settembre 2025 08:47
Bocci: "Kean a Firenze può giocare con Piccoli, non ha problemi a stare in coppia in attacco"
06 settembre 2025 19:04
Nazione svela: “Pioli ha provato Nicolussi Caviglia davanti alla difesa in un centrocampo a tre”
06 settembre 2025 08:37
Nazione: "Pioli ha già spiegato a Nicolussi Caviglia e a Piccoli che cosa si aspetta da loro"
05 settembre 2025 11:42
Nicolussi C: "Con Kean insieme dai pulcini, con Fagioli sempre giocato in coppia. Volevo esser qui"
03 settembre 2025 14:01
Nazione: “Sarà accelerato l’inserimento di Nicolussi Caviglia, si prospetta un elemento centrale”
03 settembre 2025 08:27
L'ex centrocampista viola Duncan saluta il neo acquisto Hans Nicolussi Caviglia: "Goditi Firenze"
02 settembre 2025 21:38
Nicolussi Caviglia saluta la bellezza di Venezia per abbracciare la bellezza di Firenze
01 settembre 2025 22:59
Poesio: "Su Comuzzo bisogna valutare anche il Fair Play finanziario. Nicolussi finalmente libera Fagioli"
30 agosto 2025 21:58
Nicolussi Caviglia è il regista giusto per la Fiorentina di Pioli? Può giocare nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1
30 agosto 2025 16:51
Convocati Fiorentina: Subito convocato Nicolussi Caviglia, prima chiamata anche per Piccoli
30 agosto 2025 16:46
Le prime parole di Nicolussi Caviglia: "Prime sensazioni ottime, contento di ritrovare Kean"
30 agosto 2025 15:54
Adesso è ufficiale: Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il comunicato del club
30 agosto 2025 15:35
Repubblica: “Lucci l’agente di Nicolussi Caviglia è riuscito ad ammorbidire le pretese del Venezia”
30 agosto 2025 08:14
Amoruso: "Mi aspettavo di più dalla Fiorentina, manca ancora un gioco definito e della velocità"
29 agosto 2025 18:29
Falcinelli: "A Firenze ricordi bellissimi e delicati. Nicolussi ha un calcio impressionante, ottimo colpo"
29 agosto 2025 16:58
Moretto rivela: "La Fiorentina aveva bloccato Frendrup prima di andare su Nicolussi Caviglia"
29 agosto 2025 16:33
Di Gennaro: "Nicolussi Caviglia è un regista classico, ieri hai risolto mettendo chi fa la differenza"
29 agosto 2025 12:22
Nicolussi Caviglia è della Fiorentina. Prestito a 1 milione, diritto di riscatto a 7 milioni che diventa obbligo al 50% delle presenze
29 agosto 2025 10:49
Corriere dello Sport: "Per Nicolussi Caviglia si tratta per un prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni"
29 agosto 2025 10:08
Ferrari apre al mercato: “Nicolussi Caviglia e Lindelöf? Profili validi in ruoli che ci interessano”
28 agosto 2025 23:12
Di Marzio: “A breve incontro tra Venezia e Fiorentina per Nicolussi Caviglia per trovare l’intesa”
28 agosto 2025 18:03
TMW: "Scatto Fiorentina per Nicolussi Caviglia: incontro con il Venezia per chiudere"
28 agosto 2025 16:40
Pedullà: “Comuzzo resta alla Fiorentina al 92%. Lindelof ha dato la sua apertura al trasferimento"
28 agosto 2025 15:04
Nazione: "C'è ottimismo per Lindelof alla Fiorentina. Il Venezia chiede 12 milioni per Nicolussi"
28 agosto 2025 11:33
Archivio