Polverosi: “Nicolussi Caviglia non è abituato a giocare a Firenze, tiri fuori gli attributi per fare il regista viola”

A Lady Radio è intervenuto il giornalista Alberto Polverosi per parlare della Fiorentina: “A Genova ho visto bene Piccoli che non ha fatto rimpiangere Kean sia per il gol che per i movimenti fatti, per il resto questa è una squadra stranissima che deve avere una svolta e con Vanoli in queste due settimane si può assistere proprio a questo, una vittoria con la Juventus farebbe cambiare direzione alla stagione.”

Prosegue: “Questa squadra non sa difendere sulle palle inattive perché il primo gol non esiste visto che la linea era totalmente fuori posizione così come il rigore dove Ranieri è disattento. Sul secondo sbaglia tutto De Gea perché esce male e poi sta con le braccia alte piuttosto che recuperare il suo posto. Ne abbiamo presi troppi così come con il Como, Cagliari e Napoli.”

Su Nicolussi: “Tiri fuori un po’ gli attributi e faccia girare la Fiorentina, ma per me lui è abituato a giocare a Venezia e il Franchi è un’altra roba e lui ancora non ha capito dove si trovi, non è l’unico perché pure Dodo è irriconoscibile e lo stesso Gudmundsson deve crescere molto ancora.”

Sulla Fiorentina: “Se noi crediamo di salvarci perché siamo la Fiorentina, allora si va in B senza dubbio, invece se noi capiamo che siamo ultimi meritatamente e ci caliamo nella dimensione, allora possiamo uscirne vivi.”