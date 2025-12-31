Cm.com scrive: “Nicolussi Caviglia può tornare al Venezia. Su di lui l’interesse di Lazio e Cagliari”

In attesa di ufficializzare il nuovo direttore tecnico, Fabio Paratici, la Fiorentina sta studiando quella che sara’ una mini rivoluzione nel mercato di gennaio. L’obiettivo e’ quello di allestire una squadra con le caratteristiche giuste per tentare una salvezza che avrebbe del miracoloso. Sotto la lente d’ingrandimento diversi giocatori e lo scorso mercato estivo che non ha portato i dividendi sperati.

Tra i giocatori che hanno giocato tanto e deluso c’e’ l’ex centrocampista del Venezia Nicolussi Caviglia. Il club viola lo aveva prelevato la scorsa estate dal Venezia in prestito oneroso da 1 milione con l’obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento del 50% delle partite giocate dalla Fiorentina nel corso della stagione, presenze da almeno 45 minuti. Vanoli non è convinto dell’apporto dato fin qui tanto che il giocatore potrebbe tornare nel club lagunare per essere prestato altrove.

Secondo quanto appreso da calciomercato.com, su Nicolussi Caviglia si registra un forte interesse da parte del Cagliari che sta studiando da giorni un’eventuale mossa a sorpresa. Il mediano piace tanto anche alla Lazio che gia’ la scorsa estate lo aveva sondato prima del blocco del mercato imposto alla societa’ capitolina per il solito indice di liquidita’. Lo scrive Calciomercato.com